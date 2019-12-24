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24 декабря 2019, 13:52

Jaguar Land Rover объявил о повышении цен с января

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Фото: pesmedia.com
Российский офис Jaguar Land Rover повышает с 1 января 2020 года цены на весь модельный ряд на 1,5% – 2,5%. Подорожание связано с увеличением ставки утилизационного сбора.
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Новые повышенные ставки утильсбора вступают в силу с 1 января 2020 года. Данный шаг стал следствием снижения таможенных пошлин, на которое Россия была вынуждена пойти после вступления в ВТО. Издержки переложат на конечных покупателей. Автопроизводители, не имеющие локализованного производства в России, один за другим объявляют о повышении розничных цен. Автомобили британских брендов Jaguar и Land Rover подорожают после Нового года на 1,5% – 2,5% в зависимости от объема двигателя, который влияет на величину утильсбора. 

Для легковых автомобилей утильсбор вырастет, в среднем, более чем вдвое – на 110,7%. Для автомобилей с двигателем объемом свыше 3,5 литров повышение будет еще существеннее и составит 145%. Цены вырастут на весь модельный ряд Jaguar Land Rover за исключением электрического кроссовера Jaguar I-Pace, к которому понятие «объем двигателя» не применимо.

Напомним, вчера российские дилеры начали принимать заказы на обновленный Jaguar F-Type. Покупателям предлагают купе и кабриолеты с моторами объемом 2,0 литра (300 л.с.), 3,0 литра (380 л.с.) и 5,0 литров (575 л.с.). Цены находятся в диапазоне от 5 715 000 до 10 589 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
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Jaguar Land Rover объявил о повышении цен с января
{{material_128469}}Новые повышенные ставки утильсбора вступают в силу с 1 января 2020 года. Данный шаг стал следствием снижения таможенных пошлин, на которое Россия была вынуждена пойти после вступления в ВТО. Издержки переложат на конечных покупателей. Автопроизводители, не имеющие локализованного производства в России, один за другим объявляют о повышении розничных цен. Автомобили британских брендов Jaguar и Land Rover подорожают после Нового года на 1,5% – 2,5% в зависимости от объема двигателя, который влияет на величину утильсбора. Для легковых автомобилей утильсбор вырастет, в среднем, более чем вдвое – на 110,7%. Для автомобилей с двигателем объемом свыше 3,5 литров повышение будет еще существеннее и составит 145%. Цены вырастут на весь модельный ряд Jaguar Land Rover за исключением электрического кроссовера Jaguar I-Pace, к которому понятие «объем двигателя» не применимо.Напомним, вчера российские дилеры начали принимать заказы на обновленный Jaguar F-Type. Покупателям предлагают купе и кабриолеты с моторами объемом 2,0 литра (300 л.с.), 3,0 литра (380 л.с.) и 5,0 литров (575 л.с.). Цены находятся в диапазоне от 5 715 000 до 10 589 000 рублей.
2019-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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