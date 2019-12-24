24 декабря 2019, 13:52
Jaguar Land Rover объявил о повышении цен с января
- 401
- 0
Фото: pesmedia.com
Российский офис Jaguar Land Rover повышает с 1 января 2020 года цены на весь модельный ряд на 1,5% – 2,5%. Подорожание связано с увеличением ставки утилизационного сбора.
Ранее мы писали
Российские дилеры Jaguar Land Rover начали принимать заказы на рестайлинговый спорткар Jaguar F-Type. Цены ...Читать далее
Для легковых автомобилей утильсбор вырастет, в среднем, более чем вдвое – на 110,7%. Для автомобилей с двигателем объемом свыше 3,5 литров повышение будет еще существеннее и составит 145%. Цены вырастут на весь модельный ряд Jaguar Land Rover за исключением электрического кроссовера Jaguar I-Pace, к которому понятие «объем двигателя» не применимо.
Напомним, вчера российские дилеры начали принимать заказы на обновленный Jaguar F-Type. Покупателям предлагают купе и кабриолеты с моторами объемом 2,0 литра (300 л.с.), 3,0 литра (380 л.с.) и 5,0 литров (575 л.с.). Цены находятся в диапазоне от 5 715 000 до 10 589 000 рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв нового Range Rover Evoque: чистая линия
22.03.2019, 00:45
Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд
08.10.2017, 17:14
Тест-драйв Range Rover Velar: цифровой дворецкий
02.08.2017, 22:37
Тест-драйв Range Rover Evoque: все, что имеет значение
20.09.2015, 17:15
Тест-драйв Land Rover Discovery Sport: конкурент с аргументом
24.05.2015, 19:15
Тест-драйв Land Rover Discovery 4: морская романтика
07.11.2014, 09:21
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв нового Range Rover Evoque: чистая линия
22.03.2019, 00:45
Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд
08.10.2017, 17:14
Тест-драйв Range Rover Velar: цифровой дворецкий
02.08.2017, 22:37
Тест-драйв Range Rover Evoque: все, что имеет значение
20.09.2015, 17:15
Тест-драйв Land Rover Discovery Sport: конкурент с аргументом
24.05.2015, 19:15
Тест-драйв Land Rover Discovery 4: морская романтика
07.11.2014, 09:21
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
6 месяцев езжу на трехлитровой бензиновой Jaguar XF, за это время уже 3 раза побывал в сервисе, при том, что машину покупал почти новую. Да, ягуар это стильная и имиджевая машина, но лучше брать что-то более надёжное и практичное, потому что статус и понты не стоят затраченных денег и времени на сервисные ...
Цитата:| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве