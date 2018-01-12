12 января 2018, 13:00

Jaguar Land Rover отчиталась о продажах

Jaguar Land Rover достигла рекордных результатов глобальных продаж по итогам 2017 года. Всего в мире было реализовано 621 109 автомобилей, что на 7% больше прошлогодних показателей и втрое выше продаж за 2009 год.
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Семь лет подряд компания показывает успешные результаты продаж благодаря выходу новых моделей на рынок, а также расширению линейки дизельных и бензиновых двигателей Ingenium наряду с усовершенствованием производственных мощностей по всему миру.

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Продажи Jaguar превысили прошлогодние показатели на 20% и в итоге составили 178 601 авто. Эта цифра стала лучшим результатом бренда за всю историю. В первую очередь на это повлияли модели F-Pace, XE и XF, в том числе полностью новый XF Sportbrake.

Бренд Land Rover продемонстрировал рекордные 442 508 проданных автомобилей в 2017 году, что на 2% больше, чем в 2016-м. Бестселлером года стал Discovery Sport: 126 078 реализованных моделей. Также значимый вклад внесли Range Rover Evoque и Range Rover Sport – их продажи превысили 190 тыс. в 2017 году.

Позиции Jaguar Land Rover на российском рынке за год практически не изменились: объем продаж по сравнению с 2016 годом продемонстрировал незначительный спад на 1% и составил 11 057 шт. Несмотря на то, что в 2017 году было продано 8 884 моделей Land Rover, что на 3% меньше показателей 2016 года, это снижение было практически полностью компенсировано ростом продаж бренда Jaguar. В 2017 году российские потребители приобрели 2 173 автомобиля марки, что на 5% больше, чем в предыдущий период. Значительный прирост продаж продемонстрировали Jaguar F-Pace (21%), Land Rover Discovery Sport (11%) и Range Rover Evoque, чьи показатели выросли почти вдвое – на 42%. Также большой вклад внесла премьера новой модели Range Rover Velar. С момента премьеры в начале октября до конца года было реализовано 500 автомобилей.

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Отзывы по теме
Форум Land Rover Range Rover Vogue
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Павел
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
Форум Land Rover Freelander
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
Александр
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Jaguar Land Rover отчиталась о продажах
Семь лет подряд компания показывает успешные результаты продаж благодаря выходу новых моделей на рынок, а также расширению линейки дизельных и бензиновых двигателей Ingenium наряду с усовершенствованием производственных мощностей по всему миру.{{material_121247}} Продажи Jaguar превысили прошлогодние показатели на 20% и в итоге составили 178 601 авто. Эта цифра стала лучшим результатом бренда за всю историю. В первую очередь на это повлияли модели F-Pace, XE и XF, в том числе полностью новый XF Sportbrake.Бренд Land Rover продемонстрировал рекордные 442 508 проданных автомобилей в 2017 году, что на 2% больше, чем в 2016-м. Бестселлером года стал Discovery Sport: 126 078 реализованных моделей. Также значимый вклад внесли Range Rover Evoque и Range Rover Sport – их продажи превысили 190 тыс. в 2017 году.Позиции Jaguar Land Rover на российском рынке за год практически не изменились: объем продаж по сравнению с 2016 годом продемонстрировал незначительный спад на 1% и составил 11 057 шт. Несмотря на то, что в 2017 году было продано 8 884 моделей Land Rover, что на 3% меньше показателей 2016 года, это снижение было практически полностью компенсировано ростом продаж бренда Jaguar. В 2017 году российские потребители приобрели 2 173 автомобиля марки, что на 5% больше, чем в предыдущий период. Значительный прирост продаж продемонстрировали Jaguar F-Pace (21%), Land Rover Discovery Sport (11%) и Range Rover Evoque, чьи показатели выросли почти вдвое – на 42%. Также большой вклад внесла премьера новой модели Range Rover Velar. С момента премьеры в начале октября до конца года было реализовано 500 автомобилей.
2018-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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