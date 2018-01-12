Jaguar Land Rover отчиталась о продажах
Семь лет подряд компания показывает успешные результаты продаж благодаря выходу новых моделей на рынок, а также расширению линейки дизельных и бензиновых двигателей Ingenium наряду с усовершенствованием производственных мощностей по всему миру.
Бренд Land Rover продемонстрировал рекордные 442 508 проданных автомобилей в 2017 году, что на 2% больше, чем в 2016-м. Бестселлером года стал Discovery Sport: 126 078 реализованных моделей. Также значимый вклад внесли Range Rover Evoque и Range Rover Sport – их продажи превысили 190 тыс. в 2017 году.
Позиции Jaguar Land Rover на российском рынке за год практически не изменились: объем продаж по сравнению с 2016 годом продемонстрировал незначительный спад на 1% и составил 11 057 шт. Несмотря на то, что в 2017 году было продано 8 884 моделей Land Rover, что на 3% меньше показателей 2016 года, это снижение было практически полностью компенсировано ростом продаж бренда Jaguar. В 2017 году российские потребители приобрели 2 173 автомобиля марки, что на 5% больше, чем в предыдущий период. Значительный прирост продаж продемонстрировали Jaguar F-Pace (21%), Land Rover Discovery Sport (11%) и Range Rover Evoque, чьи показатели выросли почти вдвое – на 42%. Также большой вклад внесла премьера новой модели Range Rover Velar. С момента премьеры в начале октября до конца года было реализовано 500 автомобилей.
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