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Автор: Дарья Климова

25 июня 2026, 13:14

Jaguar Land Rover отзывает более 250 тысяч авто в США из-за риска с подушками

Jaguar Land Rover отзывает более 250 тысяч авто в США из-за риска с подушками

Jaguar Land Rover обнаружил 250 тысяч потенциально опасных автомобилей

Jaguar Land Rover отзывает более 250 тысяч авто в США из-за риска с подушками

Jaguar Land Rover объявила о масштабном отзыве внедорожников в США. Причина - возможные проблемы с подушкой безопасности водителя, которые могут повлиять на безопасность. Какие модели попали под отзыв, что именно не так с системой и как дилеры будут устранять дефект - разбираемся, почему это важно для всех, кто следит за надежностью современных авто.

Jaguar Land Rover объявила о масштабном отзыве внедорожников в США. Причина - возможные проблемы с подушкой безопасности водителя, которые могут повлиять на безопасность. Какие модели попали под отзыв, что именно не так с системой и как дилеры будут устранять дефект - разбираемся, почему это важно для всех, кто следит за надежностью современных авто.

Новость о массовом отзыве автомобилей Jaguar Land Rover в США привлекла внимание не только американских, но и российских автолюбителей. Причина проста: речь идет о безопасности, а значит, последствия могут коснуться и других рынков, где эти модели популярны. Компания отзывает более 250 тысяч внедорожников из-за выявленного дефекта в системе срабатывания водительской подушки безопасности.

Под отзыв попали такие модели, как Land Rover Defender, Discovery, а также автомобили линейки Range Rover. Годы выпуска этих машин пока не уточняются, что добавляет неопределенности для владельцев. Суть проблемы - в соединителе пружины подушки безопасности водителя, который может подвергаться коррозии. Это, в свою очередь, способно привести к тому, что подушка не сработает в нужный момент, что критично для жизни и здоровья водителя.

Jaguar Land Rover уже уведомила дилеров о необходимости провести бесплатную обработку клемм специальным защитным гелем. Такая мера должна снизить риск коррозии и обеспечить корректную работу системы безопасности. Важно отметить, что отзыв касается только американского рынка, однако подобные случаи часто становятся поводом для проверки аналогичных автомобилей и в других странах, включая Россию.

Для российских владельцев внедорожников британской марки эта новость - повод задуматься о техническом состоянии своих машин. Даже если отзыв официально не затрагивает автомобили, ввезенные в Россию, стоит обратить внимание на состояние электрических соединений в системе подушек безопасности. Как показывает практика, подобные дефекты могут проявляться и спустя годы эксплуатации, особенно в условиях повышенной влажности или при использовании неоригинальных комплектующих.

Интересно, что вопросы надежности и долговечности систем безопасности становятся все более актуальными на фоне роста числа электронных компонентов в современных авто. Например, владельцы других популярных внедорожников также сталкиваются с необходимостью регулярной проверки важных узлов - как это происходит с кроссоверами, о которых рассказывалось в материале о нюансах эксплуатации Volvo XC90. Это подтверждает: даже у премиальных брендов могут возникать неожиданные проблемы, требующие внимания и своевременного обслуживания.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов. Jaguar Land Rover - один из крупнейших производителей премиальных внедорожников, и любые массовые отзывы оказывают влияние на репутацию бренда. Подобные кампании обычно проходят в сотрудничестве с национальными агентствами по безопасности дорожного движения, что позволяет быстро выявлять и устранять потенциальные угрозы. Владельцам стоит следить за официальными сообщениями и не откладывать визит к дилеру при появлении признаков неисправности. В условиях современной конкуренции на рынке именно прозрачность и оперативность реакции на проблемы становятся ключевыми для доверия покупателей.

Упомянутые марки: Land Rover, Jaguar
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