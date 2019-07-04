Jaguar Land Rover показал прототип нового Defender
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На ежегодном Фестивале скорости в Гудвуде Jaguar Land Rover представил целый ряд моделей, включая прототип нового Defender. Закамуфлированный автомобиль продемонстрировал возможности.
Land Rover Defender
Выпускается с 1983 г.
Отзывов: 5
Автомобиль оснастят новым 2,0-литровым турбодизелем, а от моторов V8 откажутся. Будет у внедорожника и версия с гибридной силовой установкой. Остальные подробности модели пока засекречены.
В Гудвуде гости фестиваля также смогут познакомиться с полностью электрическим Jaguar I-PACE eTROPHY, который будет представлен в международной гоночной серии Formula E. Кроме того, на трек выйдут 600-сильный Jaguar XE SV Project 8 и новый Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition мощностью 550 л.с. А чтобы продемонстрировать раллийный спорткар Jaguar F-TYPE на ралли Гудвуда выступит британская гонщица Джейд Павели.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
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