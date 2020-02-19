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19 февраля 2020, 00:01

Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник

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Фото: Jaguar Land Rover
Компания Jaguar Land Rover рассказала о новой платформе для беспилотных автомобилей, работа над которой втайне велась на протяжении нескольких лет. Сейчас проект выходит на «финишную прямую». Дорожные испытания начнутся в 2021 году в Ковентри.
Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник

Фото: Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник

Фото: Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник

Фото: Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник

Фото: Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник

Фото: Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник

Фото: Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник

Фото: Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник
Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник
Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник
Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник
Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник
Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник
Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник
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Генеральный директор Jaguar Land Rover сэр Ральф Шпет представил на специальном мероприятии в Национальном центре инноваций в автомобилестроении Университета Уорвика (NAIC) совершенно новую платформу под названием Vector. Инженеры компании совместно со специалистами центра разрабатывали проект в течение нескольких лет.

По большому счету, Vector – это шасси, которое можно дополнять самыми различными надстройками. Пока публике показали вариант однообъемника длиной около 4 метров. Электромотор и тяговая батарея расположены под полом салона. Автомобиль сохранил традиционные руль и педали, но на испытания в 2021 году машина выйдет в беспилотном режиме. Салон можно конфигурировать в зависимости от поставленной задачи – для личного, совместного или коммерческого использования: такси, каршеринг, трансфер или доставка. 

В будущем Vector благодаря своей многозадачности органично впишется в глобальную транспортную систему, которая уже сейчас тяготеет к совместному потреблению в противовес личному автотранспорту. Интересно, что на представленном концепте красуются сразу оба логотипа – Jaguar и Land Rover.

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Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник
{{material_124330}}Генеральный директор Jaguar Land Rover сэр Ральф Шпет представил на специальном мероприятии в Национальном центре инноваций в автомобилестроении Университета Уорвика (NAIC) совершенно новую платформу под названием Vector. Инженеры компании совместно со специалистами центра разрабатывали проект в течение нескольких лет.По большому счету, Vector – это шасси, которое можно дополнять самыми различными надстройками. Пока публике показали вариант однообъемника длиной около 4 метров. Электромотор и тяговая батарея расположены под полом салона. Автомобиль сохранил традиционные руль и педали, но на испытания в 2021 году машина выйдет в беспилотном режиме. Салон можно конфигурировать в зависимости от поставленной задачи – для личного, совместного или коммерческого использования: такси, каршеринг, трансфер или доставка. В будущем Vector благодаря своей многозадачности органично впишется в глобальную транспортную систему, которая уже сейчас тяготеет к совместному потреблению в противовес личному автотранспорту. Интересно, что на представленном концепте красуются сразу оба логотипа – Jaguar и Land Rover.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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