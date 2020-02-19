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19 февраля 2020, 00:01
Jaguar Land Rover представляет первый беспилотник
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Фото: Jaguar Land Rover
Компания Jaguar Land Rover рассказала о новой платформе для беспилотных автомобилей, работа над которой втайне велась на протяжении нескольких лет. Сейчас проект выходит на «финишную прямую». Дорожные испытания начнутся в 2021 году в Ковентри.
Фото: Jaguar Land Rover
Фото: Jaguar Land Rover
Фото: Jaguar Land Rover
Фото: Jaguar Land Rover
Фото: Jaguar Land Rover
Фото: Jaguar Land Rover
Фото: Jaguar Land Rover
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По большому счету, Vector – это шасси, которое можно дополнять самыми различными надстройками. Пока публике показали вариант однообъемника длиной около 4 метров. Электромотор и тяговая батарея расположены под полом салона. Автомобиль сохранил традиционные руль и педали, но на испытания в 2021 году машина выйдет в беспилотном режиме. Салон можно конфигурировать в зависимости от поставленной задачи – для личного, совместного или коммерческого использования: такси, каршеринг, трансфер или доставка.
В будущем Vector благодаря своей многозадачности органично впишется в глобальную транспортную систему, которая уже сейчас тяготеет к совместному потреблению в противовес личному автотранспорту. Интересно, что на представленном концепте красуются сразу оба логотипа – Jaguar и Land Rover.
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