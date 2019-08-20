20 августа 2019, 07:54
Jaguar Land Rover разрабатывает трехмерные дисплеи
- 86
- 0
Компания Jaguar Land Rover рассказала, что ведет работу над трехмерным головным дисплеем, который будет служить как для обеспечения безопасности, так и для развлечения пассажиров.
Фото Autocar
Ранее мы писали
Компания Bosch представила инновационную автомобильную панель приборов с трехмерным изображением. Информация ...Читать далее
Компания Jaguar Land Rover рассказала о своей концепции автомобильных 3D-дисплеев, в разработке которых принимали участие специалисты Кембриджского университета. На первом этапе трехмерные уведомления помогут водителю быстрее реагировать на возникающие опасности. Работая по принципу дополненной реальности, подсказки и предупреждения будут отображаться в зоне прямой видимости водителя. Например, система сможет оперативно предупреждать о выходе из полосы движения или проецировать указания навигатора на сложных развязках.
В будущем, когда машины с автопилотом станут неотъемлемой частью жизни, экраны с 3D-эффектом помогут развлечь пассажиров в поездке. Фильмы, детали маршрута и местные достопримечательности – все это потенциальные точки развития 3D-технологии в автомобиле. Кроме того, трехмерные экраны являются важной частью стратегической программы Jaguar Land Rover, получившей название Destination Zero. Ее цель – абсолютно безопасное и экологически чистое будущее.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв нового Range Rover Evoque: чистая линия
22.03.2019, 00:45
Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд
08.10.2017, 17:14
Тест-драйв Range Rover Velar: цифровой дворецкий
02.08.2017, 22:37
Тест-драйв Range Rover Evoque: все, что имеет значение
20.09.2015, 17:15
Тест-драйв Land Rover Discovery Sport: конкурент с аргументом
24.05.2015, 19:15
Тест-драйв Land Rover Discovery 4: морская романтика
07.11.2014, 09:21
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв нового Range Rover Evoque: чистая линия
22.03.2019, 00:45
Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд
08.10.2017, 17:14
Тест-драйв Range Rover Velar: цифровой дворецкий
02.08.2017, 22:37
Тест-драйв Range Rover Evoque: все, что имеет значение
20.09.2015, 17:15
Тест-драйв Land Rover Discovery Sport: конкурент с аргументом
24.05.2015, 19:15
Тест-драйв Land Rover Discovery 4: морская романтика
07.11.2014, 09:21
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
6 месяцев езжу на трехлитровой бензиновой Jaguar XF, за это время уже 3 раза побывал в сервисе, при том, что машину покупал почти новую. Да, ягуар это стильная и имиджевая машина, но лучше брать что-то более надёжное и практичное, потому что статус и понты не стоят затраченных денег и времени на сервисные ...
Цитата:| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве