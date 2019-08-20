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20 августа 2019, 07:54

Jaguar Land Rover разрабатывает трехмерные дисплеи

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Компания Jaguar Land Rover рассказала, что ведет работу над трехмерным головным дисплеем, который будет служить как для обеспечения безопасности, так и для развлечения пассажиров.
Jaguar Land Rover разрабатывает трехмерные дисплеи

Фото Autocar

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На прошлой неделе концерн Bosch представил автомобильную панель приборов с 3D-эффектом. Устройство полностью готово к производству и не требует ни специальных очков, но датчиков слежения за направлением взгляда. По-видимому, трехмерные мониторы и дисплеи в автомобилях в недалеком будущем станут такой же привычной опцией, как цифровая панель приборов или проекционный экран. 

Компания Jaguar Land Rover рассказала о своей концепции автомобильных 3D-дисплеев, в разработке которых принимали участие специалисты Кембриджского университета. На первом этапе трехмерные уведомления помогут водителю быстрее реагировать на возникающие опасности. Работая по принципу дополненной реальности, подсказки и предупреждения будут отображаться в зоне прямой видимости водителя. Например, система сможет оперативно предупреждать о выходе из полосы движения или проецировать указания навигатора на сложных развязках.

В будущем, когда машины с автопилотом станут неотъемлемой частью жизни, экраны с 3D-эффектом помогут развлечь пассажиров в поездке. Фильмы, детали маршрута и местные достопримечательности – все это потенциальные точки развития 3D-технологии в автомобиле. Кроме того, трехмерные экраны являются важной частью стратегической программы Jaguar Land Rover, получившей название Destination Zero. Ее цель – абсолютно безопасное и экологически чистое будущее.

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Отзывы по теме
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Jaguar Land Rover разрабатывает трехмерные дисплеи
{{material_127252}}На прошлой неделе концерн Bosch представил автомобильную панель приборов с 3D-эффектом. Устройство полностью готово к производству и не требует ни специальных очков, но датчиков слежения за направлением взгляда. По-видимому, трехмерные мониторы и дисплеи в автомобилях в недалеком будущем станут такой же привычной опцией, как цифровая панель приборов или проекционный экран. Компания Jaguar Land Rover рассказала о своей концепции автомобильных 3D-дисплеев, в разработке которых принимали участие специалисты Кембриджского университета. На первом этапе трехмерные уведомления помогут водителю быстрее реагировать на возникающие опасности. Работая по принципу дополненной реальности, подсказки и предупреждения будут отображаться в зоне прямой видимости водителя. Например, система сможет оперативно предупреждать о выходе из полосы движения или проецировать указания навигатора на сложных развязках.В будущем, когда машины с автопилотом станут неотъемлемой частью жизни, экраны с 3D-эффектом помогут развлечь пассажиров в поездке. Фильмы, детали маршрута и местные достопримечательности – все это потенциальные точки развития 3D-технологии в автомобиле. Кроме того, трехмерные экраны являются важной частью стратегической программы Jaguar Land Rover, получившей название Destination Zero. Ее цель – абсолютно безопасное и экологически чистое будущее.
2019-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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