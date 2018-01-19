19 января 2018, 12:48

Jaguar Land Rover Россия установила рекорд по продажам б/у машин

По итогам прошлого года Jaguar Land Rover Россия достигла рекордных показателей продаж автомобилей с пробегом. Всего дилеры реализовали 6 170 подержанных машин, что на 35% больше, чем в 2016 году.
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Показатель является рекордом за все время работы российского представительства. Из них по программе Approved в 2017 года было реализовано 2 920 автомобилей, что на 10% больше по сравнению с предыдущим периодом. Также в 2017 году вырос объем выкупа автомобилей с пробегом Jaguar Land Rover: всего было выкуплено 5 065 машин, таким образом, за прошедший год этот показатель вырос на 74%.

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В рамках программы Jaguar Land Rover Approved реализуются автомобили Jaguar и Land Rover возрастом не более 5 лет и с пробегом не более 120 тыс. км. Подготовка машин включает в себя несколько этапов диагностики по 165 пунктам. Специалисты учитывают все аспекты, с которыми будущий владелец может столкнуться в ходе эксплуатации. Осмотр машины проводит сертифицированный механик, а все выявленные недостатки устраняются с использованием оригинальных запасных частей.

Автомобили проходят проверку на юридическую чистоту, а также проверку сервисной истории. Дополнительно все покупатели автомобилей по программе Approved получают полис защиты от поломок с покрытием до 2 лет, а также программу помощи на дорогах на тот же срок.

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Jaguar Land Rover Россия установила рекорд по продажам б/у машин
Показатель является рекордом за все время работы российского представительства. Из них по программе Approved в 2017 года было реализовано 2 920 автомобилей, что на 10% больше по сравнению с предыдущим периодом. Также в 2017 году вырос объем выкупа автомобилей с пробегом Jaguar Land Rover: всего было выкуплено 5 065 машин, таким образом, за прошедший год этот показатель вырос на 74%.{{material_122262}}В рамках программы Jaguar Land Rover Approved реализуются автомобили Jaguar и Land Rover возрастом не более 5 лет и с пробегом не более 120 тыс. км. Подготовка машин включает в себя несколько этапов диагностики по 165 пунктам. Специалисты учитывают все аспекты, с которыми будущий владелец может столкнуться в ходе эксплуатации. Осмотр машины проводит сертифицированный механик, а все выявленные недостатки устраняются с использованием оригинальных запасных частей. Автомобили проходят проверку на юридическую чистоту, а также проверку сервисной истории. Дополнительно все покупатели автомобилей по программе Approved получают полис защиты от поломок с покрытием до 2 лет, а также программу помощи на дорогах на тот же срок.
2018-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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