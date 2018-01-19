19 января 2018, 12:48
Jaguar Land Rover Россия установила рекорд по продажам б/у машин
По итогам прошлого года Jaguar Land Rover Россия достигла рекордных показателей продаж автомобилей с пробегом. Всего дилеры реализовали 6 170 подержанных машин, что на 35% больше, чем в 2016 году.
Показатель является рекордом за все время работы российского представительства. Из них по программе Approved в 2017 года было реализовано 2 920 автомобилей, что на 10% больше по сравнению с предыдущим периодом. Также в 2017 году вырос объем выкупа автомобилей с пробегом Jaguar Land Rover: всего было выкуплено 5 065 машин, таким образом, за прошедший год этот показатель вырос на 74%.
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Jaguar Land Rover достигла рекордных результатов глобальных продаж по итогам 2017 года. Всего в мире было ...Читать далее
Автомобили проходят проверку на юридическую чистоту, а также проверку сервисной истории. Дополнительно все покупатели автомобилей по программе Approved получают полис защиты от поломок с покрытием до 2 лет, а также программу помощи на дорогах на тот же срок.
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12.09.2017, 20:33
Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
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Отзывы по теме
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| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
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