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10 февраля 2020, 00:32

Jaguar Land Rover сократит производство из-за низких продаж

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Компания Jaguar Land Rover объявила о серьезном сокращении объемов производства на двух британских заводах в окрестностях Бирмингема. Британский автопроизводитель сделает это, чтобы минимизировать издержки в условиях падения спроса.
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В течении последних трех месяцев 2019 года продажи Jaguar Land Rover сократились на 2,3%. В качестве основных причин называют падение интереса к дизельным автомобилям в Европе и сложную ситуацию с продажами в Китае. Руководство компании было вынуждено пойти на решительные меры, чтобы избежать миллиардных убытков.

Производство на заводах в Солихалле и Касл Бромвиче в течение ближайших месяцев будут приостанавливать на полдня или на целый день в соответствии со специальным графиком. Как уточнили в пресс-службе компании, «планируются незначительные изменения в производственных графиках с учетом колебаний спроса на автомобили во всем мире».

Кстати, в Jaguar Land Rover отдельно подчеркнули, что приостановка производства никак не связана с китайским коронавирусом, тогда как концерн Fiat Chrysler объявил накануне о возможном закрытии в течение ближайших двух – четырех недель европейского завода, если китайские поставщики запчастей не смогут возобновить работу.

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Отзывы по теме
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Jaguar Land Rover сократит производство из-за низких продаж
{{material_126228}}В течении последних трех месяцев 2019 года продажи Jaguar Land Rover сократились на 2,3%. В качестве основных причин называют падение интереса к дизельным автомобилям в Европе и сложную ситуацию с продажами в Китае. Руководство компании было вынуждено пойти на решительные меры, чтобы избежать миллиардных убытков.Производство на заводах в Солихалле и Касл Бромвиче в течение ближайших месяцев будут приостанавливать на полдня или на целый день в соответствии со специальным графиком. Как уточнили в пресс-службе компании, «планируются незначительные изменения в производственных графиках с учетом колебаний спроса на автомобили во всем мире».Кстати, в Jaguar Land Rover отдельно подчеркнули, что приостановка производства никак не связана с китайским коронавирусом, тогда как концерн Fiat Chrysler объявил накануне о возможном закрытии в течение ближайших двух – четырех недель европейского завода, если китайские поставщики запчастей не смогут возобновить работу.
2020-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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