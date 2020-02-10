10 февраля 2020, 00:32
Jaguar Land Rover сократит производство из-за низких продаж
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Компания Jaguar Land Rover объявила о серьезном сокращении объемов производства на двух британских заводах в окрестностях Бирмингема. Британский автопроизводитель сделает это, чтобы минимизировать издержки в условиях падения спроса.
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Производство на заводах в Солихалле и Касл Бромвиче в течение ближайших месяцев будут приостанавливать на полдня или на целый день в соответствии со специальным графиком. Как уточнили в пресс-службе компании, «планируются незначительные изменения в производственных графиках с учетом колебаний спроса на автомобили во всем мире».
Кстати, в Jaguar Land Rover отдельно подчеркнули, что приостановка производства никак не связана с китайским коронавирусом, тогда как концерн Fiat Chrysler объявил накануне о возможном закрытии в течение ближайших двух – четырех недель европейского завода, если китайские поставщики запчастей не смогут возобновить работу.
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