19 декабря 2018, 09:54

Jaguar Land Rover тестирует автоматические двери

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Компания Jaguar Land Rover разработала двери, которые автоматически открываются при приближении водителя. Технология основана на функции бесключевого доступа и датчиков движения.
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Jaguar Land Rover тестирует автоматические двери Land Rover, Jaguar
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Утопленные ручки дверей, автоматически выдвигающиеся, если поднести к ним руку, есть у нескольких моделей Jaguar Land Rover – Range Rover Velar, Jaguar I-Pace и у нового Range Rover Evoque. Но инженеры компании решили пойти дальше и предложить клиентам функцию автоматического открывания дверей. В первую очередь, это опция облегчит жизнь людям с ограниченными возможностями. Сейчас технология находится на стадии испытаний. 

Первым новую систему может получить Range Rover Sport. Принцип работы достаточно прост. Датчики бесключевого доступа распознают приближение метки, посылают соответствующую команду и дверь открывается при помощи электропривода. Изнутри закрыть или открыть дверь можно, нажав кнопку на потолке или на тачскрине медиасистемы. При этом датчики распознают помехи, например, столбы или деревья.

Лицом рекламной кампании стал Марк Ормонд. В 2007 году морской пехотинец Марк Ормонд подорвался на мине в Афганистане. Ему ампутировали правую руку и обе ноги. Одиннадцать лет спустя Марк завоевал две золотые медали в международных соревнованиях для военных инвалидов «Игры непобежденных» (Invictus Games) – в гребле и в заплыве на 50 метров.
Новости Ленд Ровер, Ягуар
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Отзывы по теме
Форум Land Rover Range Rover Vogue
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Павел
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
Форум Land Rover Freelander
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
Александр
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Jaguar Land Rover тестирует автоматические двери
{{material_124715}}Утопленные ручки дверей, автоматически выдвигающиеся, если поднести к ним руку, есть у нескольких моделей Jaguar Land Rover – Range Rover Velar, Jaguar I-Pace и у нового Range Rover Evoque. Но инженеры компании решили пойти дальше и предложить клиентам функцию автоматического открывания дверей. В первую очередь, это опция облегчит жизнь людям с ограниченными возможностями. Сейчас технология находится на стадии испытаний. Первым новую систему может получить Range Rover Sport. Принцип работы достаточно прост. Датчики бесключевого доступа распознают приближение метки, посылают соответствующую команду и дверь открывается при помощи электропривода. Изнутри закрыть или открыть дверь можно, нажав кнопку на потолке или на тачскрине медиасистемы. При этом датчики распознают помехи, например, столбы или деревья.Лицом рекламной кампании стал Марк Ормонд. В 2007 году морской пехотинец Марк Ормонд подорвался на мине в Афганистане. Ему ампутировали правую руку и обе ноги. Одиннадцать лет спустя Марк завоевал две золотые медали в международных соревнованиях для военных инвалидов «Игры непобежденных» (Invictus Games) – в гребле и в заплыве на 50 метров.
2018-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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