19 декабря 2018, 09:54
Jaguar Land Rover тестирует автоматические двери
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Компания Jaguar Land Rover разработала двери, которые автоматически открываются при приближении водителя. Технология основана на функции бесключевого доступа и датчиков движения.
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Первым новую систему может получить Range Rover Sport. Принцип работы достаточно прост. Датчики бесключевого доступа распознают приближение метки, посылают соответствующую команду и дверь открывается при помощи электропривода. Изнутри закрыть или открыть дверь можно, нажав кнопку на потолке или на тачскрине медиасистемы. При этом датчики распознают помехи, например, столбы или деревья.
Лицом рекламной кампании стал Марк Ормонд. В 2007 году морской пехотинец Марк Ормонд подорвался на мине в Афганистане. Ему ампутировали правую руку и обе ноги. Одиннадцать лет спустя Марк завоевал две золотые медали в международных соревнованиях для военных инвалидов «Игры непобежденных» (Invictus Games) – в гребле и в заплыве на 50 метров.
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Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
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