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5 августа 2019, 09:45
Jaguar Land Rover выпустит 5 новых моделей в течение двух лет
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Компания Jaguar Land Rover (JLR) приступила к двухлетней программе запуска новых моделей и крупных промышленных инвестиций, призванных стабилизировать финансовое состояние британского автопроизводителя.
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Первым на рынок выйдет новый Defender, премьера которого ожидается осенью 2019 года. Проект для компании довольно рискованный. Автомобиль спроектирован на абсолютно свежей архитектуре, а его сборкой будут заниматься новые сотрудники недавно построенного завода JLR в Нитре (Словакия). Тем не менее, автопроизводитель возлагает на внедорожник большие надежды. Сначала покупателям предложат две версии - укороченную 90 и стандартную 110. В 2022 году на рынок выйдет трехрядная 130. Ожидается, что цены на базовый Defender 90 будут начинаться от 40 тыс. фунтов стерлингов (около 3,2 млн рублей).
Следующим в конце 2020 года появится роскошный седан Jaguar XJ нового поколения, который на протяжении последних 50 лет оставался эталоном комфорта, прекрасной управляемости и динамики. В JLR обещают представить полностью электрическую версию седана. Возможно, она выйдет только в длиннобазной модификации Jaguar XJ.
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Ближе к концу 2021 года планируют выпустить еще один совершенно новый SUV – пятый автомобиль в семействе Range Rover предположительно назовут Road Rover. В компании говорят, что это будет среднеразмерный городской кроссовер, который расположится между Evoque и Velar. Новинка должна стать самой экономичной в семействе и первым электрическим Range Rover.
Выход Range Rover пятого поколения запланирован на начало 2022 года. Дизайн новинки уже согласован. Автомобиль будет сочетать роскошный интерьер с впечатлением внешнего превосходства. Ставку сделают на гибридные версии с запасом хода на чистом электричестве более 60 километров. В целом, к 2025 году вседорожники Range Rover, Discovery и Defender будут предлагаться только в гибридных модификациях.
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