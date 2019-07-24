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24 июля 2019, 15:35

Jaguar Land Rover задумался о моторах BMW

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Компания Jaguar Land Rover планирует оснащать свои автомобили двигателями BMW. Разработку собственных бензиновых и дизельных моторов свернут, а высвободившиеся ресурсы направят на создание электрокаров.
Jaguar Land Rover задумался о моторах BMW
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Британский концерн Jaguar Land Rover хотел бы через 10 лет вовсе отказаться от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Но разработка электрических моделей требует инвестиций. В июне 2019 года компания подписала с BMW соглашение о партнерстве в области создания электрокаров. Сейчас британцы задумали расширить сотрудничество с баварским автопроизводителем и использовать бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки BMW.

Прекращение разработки собственных ДВС позволит Jaguar Land Rover найти дополнительные средства на развитие своей электрической линейки. Популярность электрокаров в ближайшие годы будет только увеличиваться. Постепенно объемы продаж автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами пойдут на спад, поэтому в компании сочли, что тратить время и деньги на разработку новых ДВС не только дорого, но и бесперспективно.

Первые шаги Jaguar Land Rover в создании электрокаров были достаточно успешными. Электрический кроссовер Jaguar I-Pace собрал все возможные премии и награды. Уже в ближайшее время на заводе неподалеку от Бирмингема начнется выпуск полностью электрического флагманского седана Jaguar XJ. Здесь и в дальнейшем планируют собирать исключительно электрокары.


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Отзывы по теме
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Jaguar Land Rover задумался о моторах BMW
{{material_126593}}Британский концерн Jaguar Land Rover хотел бы через 10 лет вовсе отказаться от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Но разработка электрических моделей требует инвестиций. В июне 2019 года компания подписала с BMW соглашение о партнерстве в области создания электрокаров. Сейчас британцы задумали расширить сотрудничество с баварским автопроизводителем и использовать бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки BMW.Прекращение разработки собственных ДВС позволит Jaguar Land Rover найти дополнительные средства на развитие своей электрической линейки. Популярность электрокаров в ближайшие годы будет только увеличиваться. Постепенно объемы продаж автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами пойдут на спад, поэтому в компании сочли, что тратить время и деньги на разработку новых ДВС не только дорого, но и бесперспективно.Первые шаги Jaguar Land Rover в создании электрокаров были достаточно успешными. Электрический кроссовер Jaguar I-Pace собрал все возможные премии и награды. Уже в ближайшее время на заводе неподалеку от Бирмингема начнется выпуск полностью электрического флагманского седана Jaguar XJ. Здесь и в дальнейшем планируют собирать исключительно электрокары.
2019-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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