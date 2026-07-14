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Автор: Дарья Климова

14 июля 2026, 16:25

Jaguar Land Rover завершил выпуск автомобилей в Китае: что изменится для рынка

Jaguar Land Rover завершил выпуск автомобилей в Китае: что изменится для рынка

От пика продаж до ухода с рынка: почему Jaguar Land Rover проиграл битву за Китай

Jaguar Land Rover завершил выпуск автомобилей в Китае: что изменится для рынка

Jaguar Land Rover неожиданно прекратил производство в Китае после 14 лет работы. Последние машины продают с рекордными скидками, а дилеры пересматривают стратегию. Какие последствия ждут рынок и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

Jaguar Land Rover неожиданно прекратил производство в Китае после 14 лет работы. Последние машины продают с рекордными скидками, а дилеры пересматривают стратегию. Какие последствия ждут рынок и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей новость о завершении производства Jaguar Land Rover в Китае может показаться далеким событием, но на самом деле она отражает глобальные перемены в автомобильной индустрии. Решение британского бренда отказаться от локальной сборки в Поднебесной напрямую связано с изменениями спроса, усилением конкуренции и новыми стратегиями на мировом рынке, что неизбежно скажется и на доступности премиальных моделей в России.

Как сообщает Autonews, дилеры Jaguar Land Rover в Китае с июля 2026 года прекратили закупки автомобилей местной сборки. Завершением 14-летнего эксперимента стала продажа последнего Range Rover Evoque L, который ушел из автосалона на востоке Пекина по цене 180 тысяч юаней - это почти вдвое дешевле стартовой стоимости модели в 2011 году. Такое падение цен стало итогом сразу нескольких факторов: отсутствие свежих обновлений модельного ряда, неспособность быстро реагировать на тренд электрификации и вынужденная зависимость от крупных скидок для поддержания продаж.

Пик популярности Jaguar Land Rover в Китае пришелся на 2017 год, когда было реализовано более 146 тысяч автомобилей. Однако к 2025 году спрос упал почти в шесть раз - до 26 тысяч машин. Причины очевидны: китайские премиальные бренды, такие как Aito, Nio, Li Auto и Zeekr, не только догнали, но и во многом обошли британцев по технологиям и адаптации к местному рынку. Кроме того, дилерская политика Jaguar Land Rover создавала дополнительные сложности: чтобы продавать импортные Range Rover, дилеры были вынуждены закупать большие партии локальных моделей, что приводило к убыткам до 30 тысяч юаней на каждую машину.

В условиях жесткой конкуренции и падения интереса к традиционным ДВС-автомобилям, компания решила полностью изменить стратегию. Теперь ставка делается на импорт премиальных моделей - Range Rover, Defender и Discovery, а дилерская сеть будет сокращена почти вдвое. Завод в Чаншу переориентируют на выпуск автомобилей новой марки Freelander, которую Jaguar Land Rover разрабатывает совместно с Chery. Первая модель под этим брендом появится на рынке во второй половине 2026 года.

Интересно, что подобные перемены происходят на фоне общего тренда на электрификацию и усиление позиций китайских производителей. Как отмечают эксперты, именно гибкость и скорость внедрения новых технологий позволяют местным брендам быстро завоевывать долю рынка. В этом контексте стоит вспомнить, как недавно Changan представил кроссовер Nevo Q06 с гибридной и электрической версиями, что стало заметным событием для отрасли - подробности о запуске Nevo Q06 показывают, насколько быстро меняются правила игры.

Для справки: Jaguar Land Rover остается одним из немногих западных брендов, которые продолжают искать новые пути на китайском рынке, несмотря на сложности. В 2026 году ожидается обновление легендарного Defender, а запуск совместного проекта с Chery может стать попыткой вернуть интерес покупателей. Важно отметить, что сокращение дилерской сети и переход к импорту премиальных моделей может привести к росту цен и снижению доступности этих автомобилей для российских клиентов. В то же время, опыт Jaguar Land Rover наглядно демонстрирует, как быстро меняется расстановка сил в мировом автопроме и почему даже крупные игроки вынуждены пересматривать свои стратегии.

Упомянутые марки: Jaguar, Land Rover, Chery
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