Jaguar Mark IX: свернешь голову…
Перед нами (вами) – рубиново-белый Jaguar Mark IX 1959 года выпуска. На жизнь и содержание он зарабатывает в Санкт-Петербурге, развозя невесту и жениха во время самого романтичного периода их совместной жизни – свадьбы.
У девятого «Марка» - 4-местный салон из красной кожи и откидные столики для задних пассажиров. Что называется, красиво и богато.
Большой роскошный Jaguar Mark IX производился в период с 1959 по 1961 г.г. Он заменил собой модель Mark VIII. Ранние версии внешне были идентичны «восьмерке» за исключением добавления хромированного значка «IX» на крышке багажника.
Моторов было два: рабочим объемом 3,4 литра (190 л.с.) и 3,8 литра (220 л.с.). Типов трансмиссии также предлагалось две: 4-скоростная механическая и 3-диапазонный «автомат». Последний пользовался куда большим спросом.
Передняя подвеска – независимая с торсионом, сзади листовые рессоры – такие же, как на Mark VIII, который, в свою очередь, перенял схему от Mark V образца 1949 года.
По меркам своего времени интерьер был роскошным - с широким применением натуральной кожи, а также деревянных вставок из грецкого ореха.
В свое время за Mark IX просили 2162 фунтов стерлингов, включая налоги в размере 721 фунтов стерлингов. Сохранившиеся на планете отдельные экземпляры Jaguar Mark IX периодически принимают участие в ретро-гонках, проводимых в рамках 3-дневного фестиваля Goodwood Revival. Фестиваль включает автомобили Гран-при 1950-х и 1960-х годов выпуска, спортивные и GT- автомобили, а также исторические салонные автомобили и малоизвестные Formula Juniors.
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