18 июня 2018, 11:19

Jaguar Mark IX: свернешь голову…

Встретить такой автомобиль в городском потоке – настоящая удача. Забываешь обо всем на свете – голова сама поворачивается в сторону красочного раритета. Того и гляди, случится на дороге неприятное. Тьфу-тьфу…
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Jaguar Mark IX: свернешь голову… Jaguar

Перед нами (вами) – рубиново-белый Jaguar Mark IX 1959 года выпуска. На жизнь и содержание он зарабатывает в Санкт-Петербурге, развозя невесту и жениха во время самого романтичного периода их совместной жизни – свадьбы.

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Конкретно данный «Ягуар» успел засветиться на экране, снявшись в клипе Дениса Клявера «Королева». Сколько поп-человек пожертвовал на аренду «старичка», не известно. Зато не для кого ни секрет стоимость проката на свадебное мероприятие – 2600 рублей/час. Минимальный заказ - 4 часа. 

У девятого «Марка» - 4-местный салон из красной кожи и откидные столики для задних пассажиров. Что называется, красиво и богато.

Большой роскошный Jaguar Mark IX производился в период с 1959 по 1961 г.г. Он заменил собой модель Mark VIII. Ранние версии внешне были идентичны «восьмерке» за исключением добавления хромированного значка «IX» на крышке багажника.

Моторов было два: рабочим объемом 3,4 литра (190 л.с.) и 3,8 литра (220 л.с.). Типов трансмиссии также предлагалось две: 4-скоростная механическая и 3-диапазонный «автомат». Последний пользовался куда большим спросом. 

 
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Автомобиль с автоматической коробкой передач, проверенной британским журналом The Motor в 1958-м, мог разгоняться до максимальных 184,1 км/ч. При этом на ускорение с места до 60 миль/час (97 км/ч) требовалось 11,3 секунды. Расход топлива – 19,8 л/100 км.

Передняя подвеска – независимая с торсионом, сзади листовые рессоры – такие же, как на Mark VIII, который, в свою очередь, перенял схему от Mark V образца 1949 года.

По меркам своего времени интерьер был роскошным - с широким применением натуральной кожи, а также деревянных вставок из грецкого ореха.

В свое время за Mark IX просили 2162 фунтов стерлингов, включая налоги в размере 721 фунтов стерлингов. Сохранившиеся на планете отдельные экземпляры Jaguar Mark IX периодически принимают участие в ретро-гонках, проводимых в рамках 3-дневного фестиваля Goodwood Revival. Фестиваль включает автомобили Гран-при 1950-х и 1960-х годов выпуска, спортивные и GT- автомобили, а также исторические салонные автомобили и малоизвестные Formula Juniors.

Иван Братуха
АвтоМудрость Ягуар
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Jaguar Mark IX: свернешь голову…
Перед нами (вами) – рубиново-белый Jaguar Mark IX 1959 года выпуска. На жизнь и содержание он зарабатывает в Санкт-Петербурге, развозя невесту и жениха во время самого романтичного периода их совместной жизни – свадьбы.{{material_121274}} Конкретно данный «Ягуар» успел засветиться на экране, снявшись в клипе Дениса Клявера «Королева». Сколько поп-человек пожертвовал на аренду «старичка», не известно. Зато не для кого ни секрет стоимость проката на свадебное мероприятие – 2600 рублей/час. Минимальный заказ - 4 часа.  У девятого «Марка» - 4-местный салон из красной кожи и откидные столики для задних пассажиров. Что называется, красиво и богато. Большой роскошный Jaguar Mark IX производился в период с 1959 по 1961 г.г. Он заменил собой модель Mark VIII. Ранние версии внешне были идентичны «восьмерке» за исключением добавления хромированного значка «IX» на крышке багажника.Моторов было два: рабочим объемом 3,4 литра (190 л.с.) и 3,8 литра (220 л.с.). Типов трансмиссии также предлагалось две: 4-скоростная механическая и 3-диапазонный «автомат». Последний пользовался куда большим спросом.  {{gallery_1172}} Автомобиль с автоматической коробкой передач, проверенной британским журналом The Motor в 1958-м, мог разгоняться до максимальных 184,1 км/ч. При этом на ускорение с места до 60 миль/час (97 км/ч) требовалось 11,3 секунды. Расход топлива – 19,8 л/100 км. Передняя подвеска – независимая с торсионом, сзади листовые рессоры – такие же, как на Mark VIII, который, в свою очередь, перенял схему от Mark V образца 1949 года.По меркам своего времени интерьер был роскошным - с широким применением натуральной кожи, а также деревянных вставок из грецкого ореха.В свое время за Mark IX просили 2162 фунтов стерлингов, включая налоги в размере 721 фунтов стерлингов. Сохранившиеся на планете отдельные экземпляры Jaguar Mark IX периодически принимают участие в ретро-гонках, проводимых в рамках 3-дневного фестиваля Goodwood Revival. Фестиваль включает автомобили Гран-при 1950-х и 1960-х годов выпуска, спортивные и GT- автомобили, а также исторические салонные автомобили и малоизвестные Formula Juniors.
2018-06-18
Автор: Иван Братуха
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