19 октября 2017, 19:06

Jaguar может возродить модель XK

Британская марка Jaguar задумалась о создании современного преемника модели XK, которая покинула рынок в 2015 году. Руководство компании заявило о желании выпустить автомобиль класса GT с посадочной формулой «2+2».
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Jaguar XK
Выпускается с 1996 г.
Новый от 4 750 000 до 6 200 000 Р
Отзывов: 2
Данную информацию распространил Ян Каллум, главный дизайнер Jaguar. По словам руководителя, одобрения проекта пока не было, но он уже представляет, как будет выглядеть новинка. К тому же, говорит Каллум, он до сих пор «не может смириться», что XK вывели из модельного ряда.

Если марка примет положительное решение, то скорее всего преемник XK будет построен на платформе двухместного Jaguar F-Type актуальной генерации. Ожидается, что в моторную гамму войдут агрегаты из серии Ingenium. Это 2-литровые четырехцилиндровые двигатели с отдачей 296 «лошадей». В любом случае, дебют состоится не раньше 2021 года - на 2019 год запланирована премьера нового поколения F-Type.

Напомним, что Jaguar XK выпускался с 1996 по 2015 годы. Компания смогла выпустить два поколения спорткара. Решение о прекращении производства было продиктовано снижением спроса на модель.

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Jaguar может возродить модель XK
{{model_594}}Данную информацию распространил Ян Каллум, главный дизайнер Jaguar. По словам руководителя, одобрения проекта пока не было, но он уже представляет, как будет выглядеть новинка. К тому же, говорит Каллум, он до сих пор «не может смириться», что XK вывели из модельного ряда.Если марка примет положительное решение, то скорее всего преемник XK будет построен на платформе двухместного Jaguar F-Type актуальной генерации. Ожидается, что в моторную гамму войдут агрегаты из серии Ingenium. Это 2-литровые четырехцилиндровые двигатели с отдачей 296 «лошадей». В любом случае, дебют состоится не раньше 2021 года - на 2019 год запланирована премьера нового поколения F-Type.Напомним, что Jaguar XK выпускался с 1996 по 2015 годы. Компания смогла выпустить два поколения спорткара. Решение о прекращении производства было продиктовано снижением спроса на модель.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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