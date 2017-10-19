Jaguar может возродить модель XK
Британская марка Jaguar задумалась о создании современного преемника модели XK, которая покинула рынок в 2015 году. Руководство компании заявило о желании выпустить автомобиль класса GT с посадочной формулой «2+2».
Если марка примет положительное решение, то скорее всего преемник XK будет построен на платформе двухместного Jaguar F-Type актуальной генерации. Ожидается, что в моторную гамму войдут агрегаты из серии Ingenium. Это 2-литровые четырехцилиндровые двигатели с отдачей 296 «лошадей». В любом случае, дебют состоится не раньше 2021 года - на 2019 год запланирована премьера нового поколения F-Type.
Напомним, что Jaguar XK выпускался с 1996 по 2015 годы. Компания смогла выпустить два поколения спорткара. Решение о прекращении производства было продиктовано снижением спроса на модель.
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12.10.2016, 11:10
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
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