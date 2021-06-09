9 июня 2021, 23:18
Jaguar обновил свой бестселлер
Компания Jaguar представила обновленный кроссовер I-Pace 2022 модельного года. Внешне электрокар практически не изменился, зато в салоне появилась продвинутая медиасистема, а зарядное устройство на 11 кВт теперь входит в штатное оснащение.
Дарья Климова Фото: Jaguar
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Фото: Jaguar
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Фото: Jaguar
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Фото: Jaguar
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Фото: Jaguar
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Фото: Jaguar
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Главная обновка в салоне – новейшая медиасистема Pivi Pro с более четким экраном и структурированным меню. К 90% функций можно получить доступ всего в пару касаний. В стандартной комплектации медиасистема «дружит» с Apple CarPlay и Android Auto, а штатное зарядное устройство на 11 кВт позволяет восполнить заряд батарей на 100 километров всего за 15 минут. Продажи Jaguar I-Pace 2022 модельного года стартуют ближе к зиме.
Упомянутые модели: Jaguar I-Pace (от 5 825 000 Р)
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