Почему владельцам Jaguar I-Pace 2020–2021 годов стоит быть начеку: детали массового отзыва и что делать дальше

12 февраля 2026, 05:30
Jaguar отзывает электрокроссоверы I-Pace в США из-за риска возгорания батареи
Jaguar столкнулся с серьезной проблемой: более двух тысяч электрокроссоверов I-Pace в США попали под отзыв из-за потенциально опасных аккумуляторов. Вопрос безопасности и дальнейших действий остается открытым для многих владельцев.
Jaguar оказался в центре внимания автомобильного рынка после того, как компания объявила о масштабном отзыве электрокроссоверов I-Pace. Причина - выявленный риск возгорания высоковольтных батарей, который затрагивает 2 278 автомобилей, выпущенных в 2020 и 2021 годах.
Проблема касается машин, произведенных с 8 апреля 2019 года по 8 января 2020 года, а также с 9 марта 2020 года по 10 июня 2021 года. Владельцы этих кроссоверов теперь жду, пока производитель разработает и внедрит решение, так как на данный момент возможности устранения дефекта нет. Jaguar утверждает, что безопасность клиентов является приоритетом, какими бы особенными ни были условия исправления выявленной неисправности.
Ситуация с I-Pace – не единственный случай, когда у современных автомобилей возникают проблемы с техническими трудностями. Например, недавно обсуждался редкий Pontiac Trans Am 1979 года, вызвавший бурные эмоции среди коллекционеров из-за своей истории. Подробнее о том, почему этот маслкар вызвал споры, можно узнать в материале о красном Trans Am с необычной судьбой .
Возвращаясь к Jaguar, стоит отметить, что массовые отзывы электромобилей становятся все более частым явлением. Это связано не только с ростом популярности электротранспортов, но и со сложностью технологий, когда ошибка может привести к серьезным последствиям. Для владельцев I-Pace важно следить за сообщениями бренда и соблюдать рекомендации по эксплуатации до появления окончательных решений.
Пока Jaguar работает над устранением неполадок, эксперты советуют соблюдать осторожность при эксплуатации электрокроссоверов, особенно при зарядке автомобиля. Вопросы безопасности аккумуляторов остаются в центре внимания не только производителей, но и регуляторов, которые ведут строгий постоянный контроль.
