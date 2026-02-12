Почему владельцам Jaguar I-Pace 2020–2021 годов стоит быть начеку: детали массового отзыва и что делать дальше

Jaguar отзывает электрокроссоверы I-Pace в США из-за риска возгорания батареи

Jaguar столкнулся с серьезной проблемой: более двух тысяч электрокроссоверов I-Pace в США попали под отзыв из-за потенциально опасных аккумуляторов. Вопрос безопасности и дальнейших действий остается открытым для многих владельцев.

Jaguar оказался в центре внимания автомобильного рынка после того, как компания объявила о масштабном отзыве электрокроссоверов I-Pace. Причина - выявленный риск возгорания высоковольтных батарей, который затрагивает 2 278 автомобилей, выпущенных в 2020 и 2021 годах.

Проблема касается машин, произведенных с 8 апреля 2019 года по 8 января 2020 года, а также с 9 марта 2020 года по 10 июня 2021 года. Владельцы этих кроссоверов теперь жду, пока производитель разработает и внедрит решение, так как на данный момент возможности устранения дефекта нет. Jaguar утверждает, что безопасность клиентов является приоритетом, какими бы особенными ни были условия исправления выявленной неисправности.

Возвращаясь к Jaguar, стоит отметить, что массовые отзывы электромобилей становятся все более частым явлением. Это связано не только с ростом популярности электротранспортов, но и со сложностью технологий, когда ошибка может привести к серьезным последствиям. Для владельцев I-Pace важно следить за сообщениями бренда и соблюдать рекомендации по эксплуатации до появления окончательных решений.

Пока Jaguar работает над устранением неполадок, эксперты советуют соблюдать осторожность при эксплуатации электрокроссоверов, особенно при зарядке автомобиля. Вопросы безопасности аккумуляторов остаются в центре внимания не только производителей, но и регуляторов, которые ведут строгий постоянный контроль.