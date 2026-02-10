Jaguar принудительно ограничит заряд аккумуляторов своих кроссоверов: объявлен масштабный отзыв

10 февраля 2026, 15:37
Jaguar отзывает электрокроссоверы I-PACE в США: выявлен риск возгорания батарей
Jaguar Land Rover вынуждена отозвать более 2 тысяч I-PACE в США из-за угрозы перегрева батарей. Временное решение - ограничение заряда до 90%. Чем это грозит рынку и почему проблема может коснуться и других брендов - разбираемся.
Новость о масштабном отзыве электрокроссоверов Jaguar I-PACE в США не может остаться незамеченной для российских автолюбителей, особенно на фоне растущего интереса к электромобилям и их безопасности. Ситуация с перегревом батарей - тревожный сигнал для всех, кто следит за развитием технологий и планирует переход на электротягу. В условиях, когда электрокары становятся все более популярными, подобные инциденты способны повлиять на доверие к бренду и даже изменить расстановку сил на рынке.
Как сообщает Autonews, Jaguar Land Rover официально инициировала сервисную кампанию по отзыву 2278 экземпляров I-PACE, реализованных на территории США. Причиной стала выявленная вероятность перегрева высоковольтной тяговой батареи, что может привести к возгоранию автомобиля. Годы выпуска попавших под отзыв машин не уточняются, однако известно, что речь идет о значительном количестве электрокроссоверов, уже находящихся в эксплуатации.
В качестве временной меры производитель внедряет обновление программного обеспечения аккумулятора, которое ограничит максимальный уровень заряда до 90%. Это решение будет реализовано как через дилерские центры, так и посредством беспроводного обновления (OTA). Инженеры Jaguar Land Rover продолжают работу над поиском корня проблемы и разработкой окончательного технического решения, однако пока владельцам придется мириться с ограничением функциональности своих автомобилей.
В 2018 году британский Jaguar произвел на автомобильном рынке настоящий фурор со своим электрическим кроссовером Jaguar I-Pace. Но затем череда проблем с качеством довела титулованный автомобиль до свалки. Стоит отметить, что нынешний случай далеко не первый в череде масштабных отзывов у Jaguar Land Rover за последние годы. Летом прошлого года компания уже отзывала почти 21 тысячу автомобилей в США из-за дефектов пассажирских подушек безопасности. Тогда речь шла о риске разрыва подушки при аварии, что могло привести к снижению уровня защиты и увеличению вероятности травм. Подобные ситуации подчеркивают, насколько важно для производителей оперативно реагировать на выявленные недостатки и обеспечивать безопасность клиентов.
Интересно, что проблемы с безопасностью и надежностью современных автомобилей становятся все более актуальными не только для премиальных брендов, но и для массового сегмента. Например, недавно в обзоре о сравнении Haval F7 и Skoda Kodiaq эксперты подробно разбирали, какие параметры оказываются решающими для российских водителей при выборе кроссовера, и почему вопросы надежности выходят на первый план. Это еще раз доказывает: даже именитые производители не застрахованы от технических сложностей, а потребители все чаще обращают внимание на реальные эксплуатационные характеристики.
Возвращаясь к ситуации с Jaguar I-PACE, важно понимать, что ограничение заряда батареи до 90% - это временная мера, которая может сказаться на дальности хода и удобстве использования электромобиля. Для владельцев, привыкших к максимальной автономности, подобное решение может стать неприятным сюрпризом. Однако безопасность всегда должна оставаться в приоритете, и производитель, безусловно, поступает правильно, минимизируя риски до окончательного устранения неисправности.
В целом, история с отзывом I-PACE - еще одно напоминание о том, что даже самые современные технологии требуют постоянного контроля и доработки. Российским автолюбителям стоит внимательно следить за подобными новостями, ведь опыт зарубежных коллег может оказаться полезным при выборе собственного автомобиля и оценке потенциальных рисков.
