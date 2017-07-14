14 июля 2017, 12:44

Jaguar пополнил линейку новым кроссовером

Jaguar рассекретил новый компактный кроссовер E-Pace, который на мировом авторынке попытается отвоевать аудиторию у BMW X1 и Audi Q3. Новинка построена на облегченной модульной платформе, которая лежит в основе Land Rover Discovery Sport.
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  Jaguar пополнил линейку новым кроссовером Jaguar Jaguar пополнил линейку новым кроссовером Jaguar Jaguar пополнил линейку новым кроссовером Jaguar Jaguar пополнил линейку новым кроссовером Jaguar Jaguar пополнил линейку новым кроссовером
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Британцы предусмотрели для вседорожника исключительно турбоагрегаты. Под капотом E-Pace расположены бензиновые и дизельные двигатели Ingenium. Первый вариант с турбонаддувом мощностью 300 л. с. разгоняет модель с места до 100 км/ч всего лишь за 6,4 секунды. Ограниченная электроникой максимальная скорость составляет 243 км/ч. Для тех покупателей, которые ценят топливную экономичность, предлагается 150-сильный дизельный Ingenium. На российском рынке будут представлены автомобили только с полным приводом и автоматической коробкой передач.

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Системы активной безопасности и технологии помощи водителю защищают пассажиров от столкновений. Стереокамера обеспечивает работу системы аварийного экстренного торможения с функцией определения пешеходов. Также для «британца» предусмотрены функция удержания полосы движения, распознавания дорожных знаков и адаптивный ограничитель скорости, а также система мониторинга состояния водителя. Передние и задние датчики парковки входят в стандартное оснащение всех модификаций.

E-Pace станет первым Jaguar, который оснащается проекционным дисплеем, выполненным по технологии TFT. Новый HUD может проецировать на 66% больше информации на лобовое стекло: это крупные, полноцветные изображения особой четкости. Все предупреждения, оповещения мультимедийных систем и систем безопасности также проецируются непосредственно в поле зрения водителя.

Уже в «базе» модель имеет мультимедийную систему Touch Pro, светодиодные фары, камеру заднего вида, системы мониторинга состояния водителя и автономного экстренного торможения. Машины для России в обязательно порядке будут оснащаться подогревом лобового стекла, руля и передних сидений, а также автономным отопителем с дистанционным управлением при помощи смартфона. До рынка нашей страны E-Pace доберется только весной следующего года.

Новинки и концепт кары Ягуар

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Отзывы по теме
Форум Jaguar XF
XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
Сергей
Форум Jaguar X-type
| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Александр
Форум Jaguar S-type
Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
Алексей
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Jaguar пополнил линейку новым кроссовером
Британцы предусмотрели для вседорожника исключительно турбоагрегаты. Под капотом E-Pace расположены бензиновые и дизельные двигатели Ingenium. Первый вариант с турбонаддувом мощностью 300 л. с. разгоняет модель с места до 100 км/ч всего лишь за 6,4 секунды. Ограниченная электроникой максимальная скорость составляет 243 км/ч. Для тех покупателей, которые ценят топливную экономичность, предлагается 150-сильный дизельный Ingenium. На российском рынке будут представлены автомобили только с полным приводом и автоматической коробкой передач.{{material_119979}} Системы активной безопасности и технологии помощи водителю защищают пассажиров от столкновений. Стереокамера обеспечивает работу системы аварийного экстренного торможения с функцией определения пешеходов. Также для «британца» предусмотрены функция удержания полосы движения, распознавания дорожных знаков и адаптивный ограничитель скорости, а также система мониторинга состояния водителя. Передние и задние датчики парковки входят в стандартное оснащение всех модификаций. E-Pace станет первым Jaguar, который оснащается проекционным дисплеем, выполненным по технологии TFT. Новый HUD может проецировать на 66% больше информации на лобовое стекло: это крупные, полноцветные изображения особой четкости. Все предупреждения, оповещения мультимедийных систем и систем безопасности также проецируются непосредственно в поле зрения водителя.Уже в «базе» модель имеет мультимедийную систему Touch Pro, светодиодные фары, камеру заднего вида, системы мониторинга состояния водителя и автономного экстренного торможения. Машины для России в обязательно порядке будут оснащаться подогревом лобового стекла, руля и передних сидений, а также автономным отопителем с дистанционным управлением при помощи смартфона. До рынка нашей страны E-Pace доберется только весной следующего года.
2017-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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