28 марта 2018, 14:26

Jaguar представил 550-сильный F-Pace

На автосалоне в Нью-Йорке Jaguar показал спортивную версию кроссовера F-Pace SVR. Автомобиль оснащен 5-литровой «восьмеркой» с отдачей 550 сил и максимальным крутящим моментом 680 Нм. Благодаря ей он разгоняется с места до 100 км/ч всего за 4,1 секунды, что сопоставимо с динамикой более дорогого Porsche Cayenne Turbo S.
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  Jaguar представил 550-сильный F-Pace Jaguar F-Рace Jaguar представил 550-сильный F-Pace Jaguar F-Рace Jaguar представил 550-сильный F-Pace Jaguar F-Рace Jaguar представил 550-сильный F-Pace Jaguar F-Рace Jaguar представил 550-сильный F-Pace
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Jaguar F-Рace
Выпускается с 2015 г.
Новый от 3 289 000 до 5 199 000 Р
Под капотом Jaguar F-Pace SVR компрессорная «восьмерка», выдающая 550 л.с. (680 Нм). Это на 170 сил больше, чем у F-Pace S. Вся эта мощность в сочетании с системой полного привода и активным электронным дифференциалом (EAD), позволяет кроссоверу разогнаться до первой «сотни» всего за 4,1 секунды. Более жесткая подвеска и новый стабилизатор поперечной устойчивости уменьшают крены и обеспечивают устойчивость в поворотах. Максимальная скорость равна 283 км/ч.

Внешне F-Pace SVR можно узнать по увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере, вентиляционным отверстиям в крыльях и капоте, спортивному обвесу, красным тормозным суппортам, спойлеру и 22-дюймовым колесным дискам. Кроме того, автомобиль получил перенастроенную подвеску и рулевое управление, модернизированную тормозную систему. В салоне появились спортивные сидения с боковой поддержкой, а подрулевые переключатели скоростей отделаны алюминием. 

В США и Великобритании прием заказов на мощный Jaguar F-Pace SVR уже начался. Цены стартуют от 85 095 евро. В России самая мощная версия британского кроссовера - F-Pace S – оснащается трехлитровой турбированной «шестеркой» мощностью 380 л.с. (460 Нм). Стоимость начинается от 5,1 млн рублей.
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Отзывы по теме
Jaguar F-Pace получил «пятерку» за безопасность
А с чего вдруг он бы его не получил? за бренд нормально так взялись, машины головы на три-четыре стали лучше, потому и результаты такие
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Jaguar представил 550-сильный F-Pace
{{model_6240}}Под капотом Jaguar F-Pace SVR компрессорная «восьмерка», выдающая 550 л.с. (680 Нм). Это на 170 сил больше, чем у F-Pace S. Вся эта мощность в сочетании с системой полного привода и активным электронным дифференциалом (EAD), позволяет кроссоверу разогнаться до первой «сотни» всего за 4,1 секунды. Более жесткая подвеска и новый стабилизатор поперечной устойчивости уменьшают крены и обеспечивают устойчивость в поворотах. Максимальная скорость равна 283 км/ч.Внешне F-Pace SVR можно узнать по увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере, вентиляционным отверстиям в крыльях и капоте, спортивному обвесу, красным тормозным суппортам, спойлеру и 22-дюймовым колесным дискам. Кроме того, автомобиль получил перенастроенную подвеску и рулевое управление, модернизированную тормозную систему. В салоне появились спортивные сидения с боковой поддержкой, а подрулевые переключатели скоростей отделаны алюминием. В США и Великобритании прием заказов на мощный Jaguar F-Pace SVR уже начался. Цены стартуют от 85 095 евро. В России самая мощная версия британского кроссовера - F-Pace S – оснащается трехлитровой турбированной «шестеркой» мощностью 380 л.с. (460 Нм). Стоимость начинается от 5,1 млн рублей.
2018-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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