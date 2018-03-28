28 марта 2018, 14:26
Jaguar представил 550-сильный F-Pace
На автосалоне в Нью-Йорке Jaguar показал спортивную версию кроссовера F-Pace SVR. Автомобиль оснащен 5-литровой «восьмеркой» с отдачей 550 сил и максимальным крутящим моментом 680 Нм. Благодаря ей он разгоняется с места до 100 км/ч всего за 4,1 секунды, что сопоставимо с динамикой более дорогого Porsche Cayenne Turbo S.
Jaguar F-Рace
Выпускается с 2015 г.
Новый от 3 289 000 до 5 199 000 Р
Внешне F-Pace SVR можно узнать по увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере, вентиляционным отверстиям в крыльях и капоте, спортивному обвесу, красным тормозным суппортам, спойлеру и 22-дюймовым колесным дискам. Кроме того, автомобиль получил перенастроенную подвеску и рулевое управление, модернизированную тормозную систему. В салоне появились спортивные сидения с боковой поддержкой, а подрулевые переключатели скоростей отделаны алюминием.
В США и Великобритании прием заказов на мощный Jaguar F-Pace SVR уже начался. Цены стартуют от 85 095 евро. В России самая мощная версия британского кроссовера - F-Pace S – оснащается трехлитровой турбированной «шестеркой» мощностью 380 л.с. (460 Нм). Стоимость начинается от 5,1 млн рублей.
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12.01.2018, 09:11
В обойме «Евросиба» появился второй автоцентр Jaguar Land Rover
07.04.2017, 20:57
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