25 июля 2017, 10:51
Jaguar презентовала «злую» версию седана XJ
Британская компания представила публике «заряженную» версию своей флагманской модели. Она получила имя Jaguar XJR575. Впервые общественность могла увидеть седан в конце июня на Фестивале в Гудвуде, но тогда практически весь кузов автомобиля был скрыт под камуфляжем.
Создатели также постарались выделить скоростную версию среди прочих. От стандартной версии автомобиль отличается новым дизайном, светодиоными фарами, установленным в салоне мультимедийным центром Touch Pro с 10-дюймовым экраном и точкой доступа Wi-Fi 4G. Модель будет доступна в двух цветах - покупатели выберут между синим и серым оттенком. Также отличительной чертой являются 20-дюймовые колесные диски и аэродинамические элементы - новый передний бампер, заднее антикрыло, дополнительные вентиляционные отверстия в капоте.
Стоимость Jaguar XJR575 стартует с 9,841 млн рублей. Дата начала продаж пока не известна.
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20.03.2017, 03:43
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
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