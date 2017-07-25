25 июля 2017, 10:51

Jaguar презентовала «злую» версию седана XJ

Британская компания представила публике «заряженную» версию своей флагманской модели. Она получила имя Jaguar XJR575. Впервые общественность могла увидеть седан в конце июня на Фестивале в Гудвуде, но тогда практически весь кузов автомобиля был скрыт под камуфляжем.
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«Горячий» характер автомобиля обусловлен компрессионным 5-литровым двигателем V8. Такому агрегату будет не сложно генерировать 575 л.с. при крутящем моменте 700 Нм. Для сравнения, у предшественника под капотом было на 25 «лошадей» меньше. Мощная «начинка» позволяет крупному седану достигать первой «сотни» всего за 4,4 секунды. Максимальная скорость модели равна 300 км/ч.

Создатели также постарались выделить скоростную версию среди прочих. От стандартной версии автомобиль отличается новым дизайном, светодиоными фарами, установленным в салоне мультимедийным центром Touch Pro с 10-дюймовым экраном и точкой доступа Wi-Fi 4G. Модель будет доступна в двух цветах - покупатели выберут между синим и серым оттенком. Также отличительной чертой являются 20-дюймовые колесные диски и аэродинамические элементы - новый передний бампер, заднее антикрыло, дополнительные вентиляционные отверстия в капоте.

Стоимость Jaguar XJR575 стартует с 9,841 млн рублей. Дата начала продаж пока не известна.

Дизайн и тюнинг Ягуар ХДжейР

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Форум Jaguar XF
XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
Сергей
Форум Jaguar X-type
| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Александр
Форум Jaguar S-type
Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
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Jaguar презентовала «злую» версию седана XJ
{{model_2430}} «Горячий» характер автомобиля обусловлен компрессионным 5-литровым двигателем V8. Такому агрегату будет не сложно генерировать 575 л.с. при крутящем моменте 700 Нм. Для сравнения, у предшественника под капотом было на 25 «лошадей» меньше. Мощная «начинка» позволяет крупному седану достигать первой «сотни» всего за 4,4 секунды. Максимальная скорость модели равна 300 км/ч. Создатели также постарались выделить скоростную версию среди прочих. От стандартной версии автомобиль отличается новым дизайном, светодиоными фарами, установленным в салоне мультимедийным центром Touch Pro с 10-дюймовым экраном и точкой доступа Wi-Fi 4G. Модель будет доступна в двух цветах - покупатели выберут между синим и серым оттенком. Также отличительной чертой являются 20-дюймовые колесные диски и аэродинамические элементы - новый передний бампер, заднее антикрыло, дополнительные вентиляционные отверстия в капоте.Стоимость Jaguar XJR575 стартует с 9,841 млн рублей. Дата начала продаж пока не известна.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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