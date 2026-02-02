Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 17:57

Новый GT Jaguar на базе концепта Type 00 проходит экстремальные испытания за Полярным кругом

Jaguar вывел на ледяные дороги Арктики прототип GT, созданный на основе концепта Type 00. Модель уже вызвала споры из-за смелого дизайна и новых решений. Почему автогигант решился на такой шаг - разбираемся в деталях.

Jaguar вновь оказался в центре внимания: компания отправила свой новый GT, построенный на базе концепта Type 00, для суровых испытаний в арктический круг. Это событие стало неожиданностью для многих поклонников марки, ведь еще недавно концепт вызвал бурные дискуссии из-за неожиданного отхода от привычных форм Jaguar. Теперь же прототип с двумя полноценными дверями проходит испытания в условиях, где выживают только самые выносливые автомобили.

В декабре 2024 года Jaguar представил концепт Type 00, который сразу же вызвал неоднозначную реакцию. Многие фанаты бренда не приняли новый облик, посчитав его слишком смелым и даже искусственным. В сети появились мнения, что видеоролики с машиной на улицах Лондона и Парижа — не более, чем работа нейросетей. Однако теперь решения приняты: автомобиль действительно существует и готов к выходу на рынок.

Испытания в Арктике - не просто проверка на прочность. Это демонстрация серьезных намерений Jaguar вернуть себе статус в премиальном сегменте. Инженеры компании тщательно анализируют поведение прототипов на льду и снегу, чтобы выявить слабые места и довести авто до совершенства. Особое внимание уделяется работе новой трансмиссии , ведь для GT-класса важно не только ускорение, но и уверенность на любом покрытии.

Дизайнеры Jaguar решили отойти от классических линий, используя более агрессивные и даже провокационные формы. Две двери, вытянутый силуэт и необычные пропорции. По мнению экспертов, такой подход может привлечь новую аудиторию, но и отпугнуть часть традиционных поклонников марки.

Внутри прототипа – сочетание роскоши и современных технологий. По информации автоэкспертов, салон выполнен из премиальных материалов, центральная консоль оснащена последними современными решениями. Водителю гарантируется не только комфорт, но и полный контроль над всеми системами автомобиля. Особое внимание уделяется шумоизоляции и эргономике, что особенно важно для дальних поездок по сложным маршрутам.

Jaguar внедряет инновации и не боится рисковать. Испытания в экстремальных условиях — это не только маркетинговый ход, но и реальная проверка возможностей новой платформы. Если прототип успешно пройдёт все испытания, серийная версия может стать одной из самых обсуждаемых премьер. Остается только наблюдать за развитием событий и ждать подробностей о технических характеристиках и дате начала продаж.

Упомянутые марки: Jaguar
