Новый GT Jaguar на базе концепта Type 00 проходит экстремальные испытания за Полярным кругом

2 февраля 2026, 17:57
Jaguar тестирует необычный GT с двумя дверями в Арктике - неожиданный поворот
Jaguar тестирует необычный GT с двумя дверями в Арктике - неожиданный поворот
Jaguar вывел на ледяные дороги Арктики прототип GT, созданный на основе концепта Type 00. Модель уже вызвала споры из-за смелого дизайна и новых решений. Почему автогигант решился на такой шаг - разбираемся в деталях.
Jaguar вновь оказался в центре внимания: компания отправила свой новый GT, построенный на базе концепта Type 00, для суровых испытаний в арктический круг. Это событие стало неожиданностью для многих поклонников марки, ведь еще недавно концепт вызвал бурные дискуссии из-за неожиданного отхода от привычных форм Jaguar. Теперь же прототип с двумя полноценными дверями проходит испытания в условиях, где выживают только самые выносливые автомобили.
В декабре 2024 года Jaguar представил концепт Type 00, который сразу же вызвал неоднозначную реакцию. Многие фанаты бренда не приняли новый облик, посчитав его слишком смелым и даже искусственным. В сети появились мнения, что видеоролики с машиной на улицах Лондона и Парижа — не более, чем работа нейросетей. Однако теперь решения приняты: автомобиль действительно существует и готов к выходу на рынок.
Испытания в Арктике - не просто проверка на прочность. Это демонстрация серьезных намерений Jaguar вернуть себе статус в премиальном сегменте. Инженеры компании тщательно анализируют поведение прототипов на льду и снегу, чтобы выявить слабые места и довести авто до совершенства. Особое внимание уделяется работе новой трансмиссии , ведь для GT-класса важно не только ускорение, но и уверенность на любом покрытии.
Дизайнеры Jaguar решили отойти от классических линий, используя более агрессивные и даже провокационные формы. Две двери, вытянутый силуэт и необычные пропорции. По мнению экспертов, такой подход может привлечь новую аудиторию, но и отпугнуть часть традиционных поклонников марки.
Внутри прототипа – сочетание роскоши и современных технологий. По информации автоэкспертов, салон выполнен из премиальных материалов, центральная консоль оснащена последними современными решениями. Водителю гарантируется не только комфорт, но и полный контроль над всеми системами автомобиля. Особое внимание уделяется шумоизоляции и эргономике, что особенно важно для дальних поездок по сложным маршрутам.
Jaguar внедряет инновации и не боится рисковать. Испытания в экстремальных условиях — это не только маркетинговый ход, но и реальная проверка возможностей новой платформы. Если прототип успешно пройдёт все испытания, серийная версия может стать одной из самых обсуждаемых премьер. Остается только наблюдать за развитием событий и ждать подробностей о технических характеристиках и дате начала продаж.
Похожие материалы Ягуар
-
02.02.2026, 18:58
В Майами подержанный Ram 1500 TRX 2024 года продают дороже новой версии 2027 модельного года
В Майами дилер продает Ram 1500 TRX 2024 года с пробегом за 139 980 долларов - это заметно выше средней рыночной стоимости и даже превышает цену новой версии 2027 модельного года. Почему такой ценник и что происходит на рынке - разбираемся.Читать далее
-
02.02.2026, 18:30
Unicat Brilliant B63X: роскошный внедорожный дом на базе Ram 5500
Unicat вывел на рынок экспедиционный автодом Brilliant B63X на шасси Ram 5500. Модель сочетает премиальный комфорт, инженерные решения для автономных путешествий и внушительный запас хода. Впечатляющий набор опций и цена делают новинку заметным событием для любителей приключений.Читать далее
-
02.02.2026, 18:19
Семейные автомобили из Китая: что важно знать при выборе кроссовера или MPV
В 2026 году китайские семейные кроссоверы и MPV становятся все популярнее. В материале - ключевые критерии выбора, нюансы безопасности, эргономики и зимней эксплуатации, а также советы по оптимизации расходов.Читать далее
-
02.02.2026, 17:49
Экспедиционный автодом Liberra: внедорожный автобус Torsus Praetorian в новом формате
Немецкие компании All4Bus и Dämmler создали экспедиционный автодом Liberra на базе внедорожного автобуса Torsus Praetorian. Модель сохранила выдающиеся внедорожные качества и получила продуманный интерьер для длительных путешествий.Читать далее
-
02.02.2026, 17:34
В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте
На российском рынке появится новая «Волга» с индексом К50, построенная на платформе Geely Monjaro. Эксперты оценивают перспективы, а производитель обещает локализацию и массовое производство. В чем особенности и сложности проекта - в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 16:04
Chery Tiggo 7 Pro Max: полный привод, новый мотор и реальные минусы в эксплуатации
Chery Tiggo 7 Pro Max заметно отличается от предшественника: новый двигатель, роботизированная трансмиссия и полный привод. В материале - разбор ключевых особенностей, слабых мест и сравнение с конкурентами.Читать далее
-
02.02.2026, 15:51
Kaiyi E5 глазами владельца: плюсы, минусы и реальные ожидания от эксплуатации
Владелец Kaiyi E5 2024 из Москвы делится личными впечатлениями о новом китайском седане. В обзоре - реальные плюсы и минусы, особенности комплектации, нюансы эксплуатации и прогнозы по обслуживанию. Почему этот опыт важен для тех, кто выбирает авто в 2026 году - в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 15:38
Peugeot 208 нового поколения: как изменится культовый хэтчбек к 2027 году
Peugeot готовит радикальное обновление для 208-й модели: в 2027 году ожидается сочетание ретро-стиля и современных технологий. Эксперты обсуждают, как изменится дизайн и какие моторы предложит новинка. Важно для тех, кто следит за трендами в сегменте компактных авто.Читать далее
-
02.02.2026, 15:16
JAC готовит для России два новых автомобиля в 2026 году: подробности о внедорожнике JS9
В 2026 году JAC удивит российских автолюбителей сразу двумя новыми моделями. Одна из них - рамный внедорожник JS9, созданный на базе популярного пикапа T9. Вторая новинка пока держится в секрете. Почему это событие может повлиять на рынок - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 14:57
Geely Atlas с новым мотором и передним приводом: старт продаж и комплектация в России
Вышло исследование: Geely Atlas теперь доступен с передним приводом и новым 1,5-литровым мотором. Цена - от 3,45 млн рублей. Какие опции включены, чем отличается комплектация и когда ждать старт продаж - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы Ягуар
-
02.02.2026, 18:58
В Майами подержанный Ram 1500 TRX 2024 года продают дороже новой версии 2027 модельного года
В Майами дилер продает Ram 1500 TRX 2024 года с пробегом за 139 980 долларов - это заметно выше средней рыночной стоимости и даже превышает цену новой версии 2027 модельного года. Почему такой ценник и что происходит на рынке - разбираемся.Читать далее
-
02.02.2026, 18:30
Unicat Brilliant B63X: роскошный внедорожный дом на базе Ram 5500
Unicat вывел на рынок экспедиционный автодом Brilliant B63X на шасси Ram 5500. Модель сочетает премиальный комфорт, инженерные решения для автономных путешествий и внушительный запас хода. Впечатляющий набор опций и цена делают новинку заметным событием для любителей приключений.Читать далее
-
02.02.2026, 18:19
Семейные автомобили из Китая: что важно знать при выборе кроссовера или MPV
В 2026 году китайские семейные кроссоверы и MPV становятся все популярнее. В материале - ключевые критерии выбора, нюансы безопасности, эргономики и зимней эксплуатации, а также советы по оптимизации расходов.Читать далее
-
02.02.2026, 17:49
Экспедиционный автодом Liberra: внедорожный автобус Torsus Praetorian в новом формате
Немецкие компании All4Bus и Dämmler создали экспедиционный автодом Liberra на базе внедорожного автобуса Torsus Praetorian. Модель сохранила выдающиеся внедорожные качества и получила продуманный интерьер для длительных путешествий.Читать далее
-
02.02.2026, 17:34
В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте
На российском рынке появится новая «Волга» с индексом К50, построенная на платформе Geely Monjaro. Эксперты оценивают перспективы, а производитель обещает локализацию и массовое производство. В чем особенности и сложности проекта - в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 16:04
Chery Tiggo 7 Pro Max: полный привод, новый мотор и реальные минусы в эксплуатации
Chery Tiggo 7 Pro Max заметно отличается от предшественника: новый двигатель, роботизированная трансмиссия и полный привод. В материале - разбор ключевых особенностей, слабых мест и сравнение с конкурентами.Читать далее
-
02.02.2026, 15:51
Kaiyi E5 глазами владельца: плюсы, минусы и реальные ожидания от эксплуатации
Владелец Kaiyi E5 2024 из Москвы делится личными впечатлениями о новом китайском седане. В обзоре - реальные плюсы и минусы, особенности комплектации, нюансы эксплуатации и прогнозы по обслуживанию. Почему этот опыт важен для тех, кто выбирает авто в 2026 году - в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 15:38
Peugeot 208 нового поколения: как изменится культовый хэтчбек к 2027 году
Peugeot готовит радикальное обновление для 208-й модели: в 2027 году ожидается сочетание ретро-стиля и современных технологий. Эксперты обсуждают, как изменится дизайн и какие моторы предложит новинка. Важно для тех, кто следит за трендами в сегменте компактных авто.Читать далее
-
02.02.2026, 15:16
JAC готовит для России два новых автомобиля в 2026 году: подробности о внедорожнике JS9
В 2026 году JAC удивит российских автолюбителей сразу двумя новыми моделями. Одна из них - рамный внедорожник JS9, созданный на базе популярного пикапа T9. Вторая новинка пока держится в секрете. Почему это событие может повлиять на рынок - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 14:57
Geely Atlas с новым мотором и передним приводом: старт продаж и комплектация в России
Вышло исследование: Geely Atlas теперь доступен с передним приводом и новым 1,5-литровым мотором. Цена - от 3,45 млн рублей. Какие опции включены, чем отличается комплектация и когда ждать старт продаж - разбираемся подробно.Читать далее