Чем удивит британский электрокар: Премьера Jaguar Type 01 уже близко - новый дизайн, три мотора и более 1000 л.с.

Jaguar Type 01: электрический гран-турер замечен на улицах Монако без камуфляжа

Jaguar готовит к запуску свой первый полностью электрический гран-турер Type 01, который недавно был замечен на улицах Монако. Модель удивляет новым стилем, мощной силовой установкой и амбициями стать флагманом электрической линейки бренда. Почему этот автомобиль вызывает столько обсуждений - в нашем материале.

Появление Jaguar Type 01 на дорогах Монако вызвало немало споров среди автолюбителей: многие не поверили своим глазам и решили, что перед ними — компьютерная графика. Однако автомобиль абсолютно реален и уже проходит испытания на улицах европейских столиц, включая Лондон и Париж. Новая технология производства британских марок отличается иным подходом к дизайну и технологиям по сравнению с прежними моделями Jaguar.

Впервые прототип без камуфляжа заметили в Париже, где он привлёк внимание публики своим необычным силуэтом. В рамках парижской недели моды на мероприятие прибыл актёр Барри Кеоган — прямо на этом автомобиле. Даже на видео многие зрители не сразу узнали в нём Jaguar: настолько сильно изменился фирменный стиль. Позже, в Лондоне, Type 00 проехал рядом с классическим SS Jaguar 1935 года, что наглядно продемонстрировало разницу между прошлым и будущим бренда.

Теперь, накануне этапа E-Prix в Монако, прототип Jaguar Type 01 в красно-чёрном камуфляже замечен на улицах княжества. Машина уверенно держалась на городском треке, который вскоре примет знаменитый Гран-при Монако. Это не просто демонстрация — Jaguar явно готовится к скорой премьере серийной версии.

Jaguar официально объявил, что концепт Type 00 переходит в серию под именем Type 01. Цифра «0» в названии указывает на отсутствие привязки к международной группе (классификации), а «1» — на то, что это первый представитель новой линейки. При этом сохраняется слово «type» в названиях, что отсылает к классическим моделям марки, таким как E-Type и F-Type.

Технически Type 01 обещает стать одним из самых мощных электрокаров в своём классе: три электромотора в сумме выдают более 1000 лошадиных сил и 1300 Н·м крутящего момента. По словам инженера JLR Мэтта Беккера, автомобиль будет сочетать комфорт и азарт вождения, что особенно важно для сегмента гран-туреров.

Для российского рынка появление Jaguar Type 01 может оказаться особенно интересным: несмотря на сложную ситуацию с поставками западных брендов, спрос на премиальные электромобили продолжает расти. Важно отметить, что Jaguar делает ставку на инновации и возвращает себе статус одного из самых прогрессивных производителей в сегменте люксовых автомобилей. Судя по представленным характеристикам, Type 01 способен конкурировать с Tesla Model S Plaid и Porsche Taycan Turbo S, а его появление на улицах Европы — сигнал о скорых переменах в мире больших электрических купе.

Jaguar планирует официально представить серийную версию Type 01 в третьем квартале 2026 года. Ожидается, что новинка станет не только технологическим прорывом для бренда, но и задаст новый стандарт для электрических GT.