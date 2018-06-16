Jaguar установил рекорд скорости на воде
Jaguar установил рекорд скорости на воде для катеров с электрической силовой установкой. В подтверждение этого факта компания выложила в Сеть видео-доказательства.
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В состав силовой установки лодки входят два электромотора Yasa, установленные в кормовой части. Суммарная отдача агрегатов составляет 299 л.с., а масса катера – 320 килограмм. Рекорд был установлен в Англии на озере Конистон Уотер. Катеру потребовалось совершить два заезда в противоположных направлениях, продолжительностью по 20 минут каждый. Скорость фиксировалась на участке длиной в один километр. Электрическому Jaguar Vector Racing V20E удалось разогнаться до 142,6 км/ч и побить на 19 км/ч рекорд, установленный 10 лет назад (123,5 км/ч).
Команда Jaguar Vector Racing не собирается останавливаться на достигнутом. По словам ее главы Малкольма Криза, результат 12 месяцев напряженной работы станет лишь первым шагом в «привлечении мощных электрических технологий в водную индустрию». В течение следующих полутора лет в Jaguar Vector Racing надеются побить еще ни один мировой рекорд, продемонстрировав возможности британских инженеров.
Абсолютный рекорд скорости на воде составляет 511,11 км/ч. Он был установлен 8 октября 1978 года австралийским инженером Кеном Уорби на деревянной лодке Spirit of Australia («Дух Австралии»), оснащенной реактивным двигателем Westinghouse J34 мощностью 6 000 лошадиных сил. Этот рекорд до сих пор не побит. Были предприняты две неудачные попытки, закончившиеся трагедией – оба пилота погибли.
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