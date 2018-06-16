16 июня 2018, 10:28

Jaguar установил рекорд скорости на воде

Jaguar установил рекорд скорости на воде для катеров с электрической силовой установкой. В подтверждение этого факта компания выложила в Сеть видео-доказательства.
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Jaguar установил рекорд скорости на воде Jaguar
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Рекорд принадлежит катеру под названием Jaguar Vector Racing V20E. Над его созданием инженеры Jaguar работали в тесном сотрудничестве со специалистами из Williams Advanced Engineering. Поэтому здесь были применены технологии, используемые при строительстве электрических болидов гоночной Формулы Е.

В состав силовой установки лодки входят два электромотора Yasa, установленные в кормовой части. Суммарная отдача агрегатов составляет 299 л.с., а масса катера – 320 килограмм. Рекорд был установлен в Англии на озере Конистон Уотер. Катеру потребовалось совершить два заезда в противоположных направлениях, продолжительностью по 20 минут каждый. Скорость фиксировалась на участке длиной в один километр. Электрическому Jaguar Vector Racing V20E удалось разогнаться до 142,6 км/ч и побить на 19 км/ч рекорд, установленный 10 лет назад (123,5 км/ч).

Команда Jaguar Vector Racing не собирается останавливаться на достигнутом. По словам ее главы Малкольма Криза, результат 12 месяцев напряженной работы станет лишь первым шагом в «привлечении мощных электрических технологий в водную индустрию». В течение следующих полутора лет в Jaguar Vector Racing надеются побить еще ни один мировой рекорд, продемонстрировав возможности британских инженеров.

Абсолютный рекорд скорости на воде составляет 511,11 км/ч. Он был установлен 8 октября 1978 года австралийским инженером Кеном Уорби на деревянной лодке Spirit of Australia («Дух Австралии»), оснащенной реактивным двигателем Westinghouse J34 мощностью 6 000 лошадиных сил. Этот рекорд до сих пор не побит. Были предприняты две неудачные попытки, закончившиеся трагедией – оба пилота погибли.
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Jaguar установил рекорд скорости на воде
{{material_122507}}Рекорд принадлежит катеру под названием Jaguar Vector Racing V20E. Над его созданием инженеры Jaguar работали в тесном сотрудничестве со специалистами из Williams Advanced Engineering. Поэтому здесь были применены технологии, используемые при строительстве электрических болидов гоночной Формулы Е.В состав силовой установки лодки входят два электромотора Yasa, установленные в кормовой части. Суммарная отдача агрегатов составляет 299 л.с., а масса катера – 320 килограмм. Рекорд был установлен в Англии на озере Конистон Уотер. Катеру потребовалось совершить два заезда в противоположных направлениях, продолжительностью по 20 минут каждый. Скорость фиксировалась на участке длиной в один километр. Электрическому Jaguar Vector Racing V20E удалось разогнаться до 142,6 км/ч и побить на 19 км/ч рекорд, установленный 10 лет назад (123,5 км/ч).Команда Jaguar Vector Racing не собирается останавливаться на достигнутом. По словам ее главы Малкольма Криза, результат 12 месяцев напряженной работы станет лишь первым шагом в «привлечении мощных электрических технологий в водную индустрию». В течение следующих полутора лет в Jaguar Vector Racing надеются побить еще ни один мировой рекорд, продемонстрировав возможности британских инженеров.Абсолютный рекорд скорости на воде составляет 511,11 км/ч. Он был установлен 8 октября 1978 года австралийским инженером Кеном Уорби на деревянной лодке Spirit of Australia («Дух Австралии»), оснащенной реактивным двигателем Westinghouse J34 мощностью 6 000 лошадиных сил. Этот рекорд до сих пор не побит. Были предприняты две неудачные попытки, закончившиеся трагедией – оба пилота погибли.
2018-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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