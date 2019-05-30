30 мая 2019, 16:24

Jaguar XE подешевел после обновления

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Российские дилеры Jaguar начали принимать заказы на рестайлинговый седан XE. Базовая комплектация стала дешевле сразу на 117 000 рублей. Теперь стать владельцем новенького Jaguar XE можно, заплатив 2 844 000 рублей.
Jaguar XE подешевел после обновления
Jaguar XE подешевел после обновления
Jaguar XE подешевел после обновления
Jaguar XE подешевел после обновления
Jaguar XE подешевел после обновления
Jaguar XE подешевел после обновления
Jaguar XE подешевел после обновления
Jaguar XE подешевел после обновления
Jaguar XE подешевел после обновления
Jaguar XE подешевел после обновления
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Рестайлинговый Jaguar XE представили в феврале 2019 года. Седан отличается более агрессивным дизайном и новой светодиодной оптикой, которая теперь входит в список стандартного оснащения. В салоне появилась цифровая панель приборов. Из моторной гаммы исчезли 6-цилиндровые агрегаты, уступив место турбированным 2,0-литровым «четверкам».

Российским покупателям предложат 5 комплектаций: S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. В базовое оснащение каждой вошел «зимний пакет» с обогревом сидений, ветрового стекла и руля и встроенной функцией дистанционного прогрева двигателя и салона. Линейка доступных моторов представлена турбодизелем мощностью 180 л.с. и двумя бензиновыми наддувными агрегатами отдачей 249 и 300 сил. Трансмиссия: 8-диапазонный «автомат», привод – передний или полный.

Базовая комплектация S стоит от 2 844 000 рублей. Покупатели получат автомобиль с камерой заднего вида и парктрониками по кругу, а также с 18-дюймовыми колесными дисками и кожаной отделкой салона. В качестве опции можно приобрести медиасистему Touch Pro Duo (как на электрокаре I-Pace) и интеллектуальную систему Smart Setting, которая автоматически настраивает кресла, зеркала и климатическую систему. Топовый Jaguar XE в комплектации R-Dynamic HSE стоит минимум 3 406 000 рублей.


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Отзывы по теме
Jaguar XE 2018 модельного года получил новые агрегаты
Крутой автомобиль. Вот только непонятно, как водителю удастся совместить управление автомобилем с одновременным просмотром цифрового телевидения по сенсорному экрану) ) )
Олег
Jaguar XE и XF получили новую спортивную версию
Ягуар есть Ягуар. За автомобиль с адаптирующимися под водителя настройками всех важнейших функций вполне можно заплатить 3,5 миллиона и даже больше. Он крутой
Всеволод
Форум Jaguar XF
6 месяцев езжу на трехлитровой бензиновой Jaguar XF, за это время уже 3 раза побывал в сервисе, при том, что машину покупал почти новую. Да, ягуар это стильная и имиджевая машина, но лучше брать что-то более надёжное и практичное, потому что статус и понты не стоят затраченных денег и времени на сервисные ...
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Jaguar XE подешевел после обновления
{{material_125866}}Рестайлинговый Jaguar XE представили в феврале 2019 года. Седан отличается более агрессивным дизайном и новой светодиодной оптикой, которая теперь входит в список стандартного оснащения. В салоне появилась цифровая панель приборов. Из моторной гаммы исчезли 6-цилиндровые агрегаты, уступив место турбированным 2,0-литровым «четверкам».Российским покупателям предложат 5 комплектаций: S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. В базовое оснащение каждой вошел «зимний пакет» с обогревом сидений, ветрового стекла и руля и встроенной функцией дистанционного прогрева двигателя и салона. Линейка доступных моторов представлена турбодизелем мощностью 180 л.с. и двумя бензиновыми наддувными агрегатами отдачей 249 и 300 сил. Трансмиссия: 8-диапазонный «автомат», привод – передний или полный.Базовая комплектация S стоит от 2 844 000 рублей. Покупатели получат автомобиль с камерой заднего вида и парктрониками по кругу, а также с 18-дюймовыми колесными дисками и кожаной отделкой салона. В качестве опции можно приобрести медиасистему Touch Pro Duo (как на электрокаре I-Pace) и интеллектуальную систему Smart Setting, которая автоматически настраивает кресла, зеркала и климатическую систему. Топовый Jaguar XE в комплектации R-Dynamic HSE стоит минимум 3 406 000 рублей.
2019-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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