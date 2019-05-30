30 мая 2019, 16:24
Jaguar XE подешевел после обновления
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Российские дилеры Jaguar начали принимать заказы на рестайлинговый седан XE. Базовая комплектация стала дешевле сразу на 117 000 рублей. Теперь стать владельцем новенького Jaguar XE можно, заплатив 2 844 000 рублей.
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Российским покупателям предложат 5 комплектаций: S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. В базовое оснащение каждой вошел «зимний пакет» с обогревом сидений, ветрового стекла и руля и встроенной функцией дистанционного прогрева двигателя и салона. Линейка доступных моторов представлена турбодизелем мощностью 180 л.с. и двумя бензиновыми наддувными агрегатами отдачей 249 и 300 сил. Трансмиссия: 8-диапазонный «автомат», привод – передний или полный.
Базовая комплектация S стоит от 2 844 000 рублей. Покупатели получат автомобиль с камерой заднего вида и парктрониками по кругу, а также с 18-дюймовыми колесными дисками и кожаной отделкой салона. В качестве опции можно приобрести медиасистему Touch Pro Duo (как на электрокаре I-Pace) и интеллектуальную систему Smart Setting, которая автоматически настраивает кресла, зеркала и климатическую систему. Топовый Jaguar XE в комплектации R-Dynamic HSE стоит минимум 3 406 000 рублей.
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