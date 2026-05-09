Почему единственный Jaguar XJ13 стал легендой несмотря на запреты и аварию — уникальные факты

9 мая 2026, 16:37
Jaguar XJ13: экспериментальный спорткар, который изменил историю автоспорта
Jaguar XJ13 - уникальный прототип, который мог вернуть марку на вершину Ле-Мана, но так и не вышел на старт. Его судьба - пример того, как инженерные амбиции сталкиваются с реальностью автоспорта и корпоративными решениями. Почему этот автомобиль до сих пор вызывает споры среди экспертов и коллекционеров - в нашем материале.
История Jaguar XJ13 — это не просто рассказ о редком автомобиле, а пример того, как даже самые амбициозные проекты могут пострадать из-за стечения обстоятельств. В начале 1960-х британский автопром искал новые пути развития, и руководство Jaguar решило вернуться в большой автоспорт, однако ресурсов не хватало, а приоритетом был новый седан XJ6.
Несмотря на это, идея создания среднемоторного гоночного автомобиля с 12-цилиндровым двигателем не покидала инженеров. В 1965 году проект официально одобрили, кузов разработал Малькольм Сейер, создатель культовых C-type, D-type и E-type, а двигатель мощностью до 510 л.с. собрал Клод Бейли.
Первые испытания XJ13 прошли в 1966 году, и пилот Дэвид Хоббс установил рекорд скорости 270 км/ч. Однако проект постоянно тормозился: основатель Jaguar Уильям Лайонз не хотел тратить деньги на гонки, инженерам приходилось работать в свободное время, а машина требовала доработок.
В 1967 году новые правила автоспорта ограничили объём двигателя и потребовали выпустить омологационную партию из 50 машин, что для Jaguar было невыполнимо. Проект XJ13 официально закрыли, а единственный прототип отправили в запасник.
20 января 1971 года на полигоне MIRA проходили съёмки документального фильма. За руль сел испытатель Норман Дьюис, и на скорости 220 км/ч лопнул магниевый диск колеса. Машина несколько раз перевернулась, но благодаря прочному алюминиевому каркасу гонщик не пострадал.
Авария могла поставить крест на судьбе XJ13, но вместо этого стала поворотным моментом. Спустя два года автомобиль восстановили по чертежам и формам, и он превратился в настоящую легенду — символ инженерной смелости Jaguar.
В начале 1980-х XJ13 появился на параде пилотов в Ле-Мане, а в 2002 году вновь потребовал реставрации после повреждения картера. Летом 2007 года уникальный прототип снова предстал перед публикой.
Сегодня XJ13 — постоянный участник исторических гонок и выставок, напоминая о том, как одна неудачная гонка может подарить миру раннюю легенду.
