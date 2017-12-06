6 декабря 2017, 13:31

Jaguar завершает испытания I-Pace

Инженеры Jaguar проводят финальные дорожные испытания первого полностью электрического кроссовера под названием I-Pace. Глобальный старт продаж автомобиля запланирован на 2018 год.
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Тысячи потенциальных покупателей уже выразили желание быть в числе первых владельцев вседорожника. Это позволит клиентам оказаться в списке первого приоритета у дилеров, когда серийная версия станет доступна для заказа. Также они смогут получить возможность стать одними из нескольких счастливчиков, которых выберет компания для участия в заключительных тестах прототипа совместно с инженерами Jaguar.

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Тестируемый прототип I-Pace проехал более 320 км от Бульвара Сансет, Лос-Анджелес до Морро Бэй, округ Сан-Луис-Обиспо, только на одной полной зарядке литий-ионной батареи. Как говорят в компании, первый электрокар от Jaguar будет заряжаться максимально быстро.

Серийный выпуск стандартной версии электрокара наладят в следующем году на заводе компании в Австрии. Продажи автомобиля стартуют в начале следующего года, при этом продавать модель будут и в России, правда, только в конце 2018-го.

Предполагается, что новинку оснастят двумя электрическими двигателями, суммарная отдача которых составит 400 л. с. С места до «сотни» машина сможет разгоняться за 4 секунды, а запас хода на одном заряде батарей достигнет 500 км.

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Jaguar завершает испытания I-Pace
Тысячи потенциальных покупателей уже выразили желание быть в числе первых владельцев вседорожника. Это позволит клиентам оказаться в списке первого приоритета у дилеров, когда серийная версия станет доступна для заказа. Также они смогут получить возможность стать одними из нескольких счастливчиков, которых выберет компания для участия в заключительных тестах прототипа совместно с инженерами Jaguar.{{material_120926}} Тестируемый прототип I-Pace проехал более 320 км от Бульвара Сансет, Лос-Анджелес до Морро Бэй, округ Сан-Луис-Обиспо, только на одной полной зарядке литий-ионной батареи. Как говорят в компании, первый электрокар от Jaguar будет заряжаться максимально быстро.Серийный выпуск стандартной версии электрокара наладят в следующем году на заводе компании в Австрии. Продажи автомобиля стартуют в начале следующего года, при этом продавать модель будут и в России, правда, только в конце 2018-го. Предполагается, что новинку оснастят двумя электрическими двигателями, суммарная отдача которых составит 400 л. с. С места до «сотни» машина сможет разгоняться за 4 секунды, а запас хода на одном заряде батарей достигнет 500 км.
2017-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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