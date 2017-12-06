Jaguar завершает испытания I-Pace
Тысячи потенциальных покупателей уже выразили желание быть в числе первых владельцев вседорожника. Это позволит клиентам оказаться в списке первого приоритета у дилеров, когда серийная версия станет доступна для заказа. Также они смогут получить возможность стать одними из нескольких счастливчиков, которых выберет компания для участия в заключительных тестах прототипа совместно с инженерами Jaguar.
Серийный выпуск стандартной версии электрокара наладят в следующем году на заводе компании в Австрии. Продажи автомобиля стартуют в начале следующего года, при этом продавать модель будут и в России, правда, только в конце 2018-го.
Предполагается, что новинку оснастят двумя электрическими двигателями, суммарная отдача которых составит 400 л. с. С места до «сотни» машина сможет разгоняться за 4 секунды, а запас хода на одном заряде батарей достигнет 500 км.
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