JAWA 300 FORTY TWO: цена, характеристики и отзывы — стоит ли брать ретро-байк в 2026 году

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 01:06

JAWA 300 FORTY TWO: инжектор, шесть передач и дисковые тормоза по цене до 400 тысяч

JAWA 300 FORTY TWO: инжектор, шесть передач и дисковые тормоза по цене до 400 тысяч

JAWA 300 FORTY TWO: цена, характеристики и отзывы — стоит ли брать ретро-байк в 2026 году

JAWA 300 FORTY TWO: инжектор, шесть передач и дисковые тормоза по цене до 400 тысяч

JAWA 300 FORTY TWO сочетает классический стиль с современными технологиями: инжекторная система, шестиступенчатая коробка и дисковые тормоза делают мотоцикл актуальным выбором для российских дорог. Важно знать, чем он выделяется среди конкурентов.

JAWA 300 FORTY TWO сочетает классический стиль с современными технологиями: инжекторная система, шестиступенчатая коробка и дисковые тормоза делают мотоцикл актуальным выбором для российских дорог. Важно знать, чем он выделяется среди конкурентов.

JAWA 300 FORTY TWO — одна из моделей, которая уверенно сочетает в себе классический внешний вид и современные технические решения. На фоне растущего интереса к ретро-стилю и практичным мотоциклам, эта модель выделяется не только узнаваемым дизайном, но и продуманной конструкцией.

В основе JAWA 300 FORTY TWO лежит инжекторная система подачи топлива, которая обеспечивает стабильный запуск двигателя даже при низких температурах. Это особенно актуально для регионов с суровым климатом. Шестиступенчатая коробка передач позволяет гибко регулировать тягу в различных ситуациях, а тормозная система, задействующая оба колеса, обеспечивает уверенное торможение и безопасность как на трассе, так и в городе.

Максимальная скорость мотоцикла составляет 125 км/ч, что делает его универсальным решением как для поездок по различным маршрутам. Топливный бак на 13,2 литра обеспечивает достаточный запас хода, позволяя реже останавливаться на заправках. Эргономичная посадка и сбалансированная подвеска снижают утомляемость водителя, а внешний вид подтверждает принадлежность к классике.

Матовые расцветки — черный и зеленый — вместе с фирменными элементами дизайна делают JAWA 300 FORTY TWO заметной на дороге. Модель не выглядит консервативной, несмотря на отсылки к классике, и продолжает традиции бренда, который давно ассоциируется с надежностью и доступностью.

JAWA 300 FORTY TWO подойдет как опытному, так и начинающему водителю. Мотоцикл не требует сложного обслуживания, а его управляемость и мощность позволяют уверенно чувствовать себя в городском потоке. На российском рынке JAWA традиционно пользуется доверием, а в этой версии производитель учёл запросы современных мотоциклистов.

JAWA 300 FORTY TWO может стать приемлемым выбором для тех, кто ищет надежный, стильный и не требующий сложного обслуживания мотоцикл по разумной цене. Стоимость в 394 000 рублей делает модель привлекательной в своем сегменте, а сочетание классики и современных решений отвечает актуальным запросам российских мотоциклистов.

Интерес к компактным и экономичным транспортным средствам в России продолжает расти. На рынке появились новые игроки, в том числе в сегменте электромотоциклов и трициклов. Например, среди последних новинок — электротрицикл А777, который также ориентирован на удобство и практичность. Однако JAWA 300 FORTY TWO выгодно отличается балансом между классическим стилем и современными технологиями, что подтверждают и эксперты, анализирующие рынок мотоциклов среднего класса. В этой связи стоит обратить внимание на материалы, где подробно разбираются особенности эксплуатации и технического обслуживания, включая детали, требующие регулярной смазки для долгой и бесперебойной работы - советы по уходу за оборудованием .

Упомянутые марки: Jawa
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ява

Похожие материалы Ява

Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Great Wall готовит кроссовер Wey V8X для России: новые детали о запуске
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Сочи Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться