JAWA 300 FORTY TWO: цена, характеристики и отзывы — стоит ли брать ретро-байк в 2026 году

7 августа 2026, 01:06
JAWA 300 FORTY TWO: инжектор, шесть передач и дисковые тормоза по цене до 400 тысяч
JAWA 300 FORTY TWO: инжектор, шесть передач и дисковые тормоза по цене до 400 тысяч
JAWA 300 FORTY TWO сочетает классический стиль с современными технологиями: инжекторная система, шестиступенчатая коробка и дисковые тормоза делают мотоцикл актуальным выбором для российских дорог. Важно знать, чем он выделяется среди конкурентов.
JAWA 300 FORTY TWO — одна из моделей, которая уверенно сочетает в себе классический внешний вид и современные технические решения. На фоне растущего интереса к ретро-стилю и практичным мотоциклам, эта модель выделяется не только узнаваемым дизайном, но и продуманной конструкцией.
В основе JAWA 300 FORTY TWO лежит инжекторная система подачи топлива, которая обеспечивает стабильный запуск двигателя даже при низких температурах. Это особенно актуально для регионов с суровым климатом. Шестиступенчатая коробка передач позволяет гибко регулировать тягу в различных ситуациях, а тормозная система, задействующая оба колеса, обеспечивает уверенное торможение и безопасность как на трассе, так и в городе.
Максимальная скорость мотоцикла составляет 125 км/ч, что делает его универсальным решением как для поездок по различным маршрутам. Топливный бак на 13,2 литра обеспечивает достаточный запас хода, позволяя реже останавливаться на заправках. Эргономичная посадка и сбалансированная подвеска снижают утомляемость водителя, а внешний вид подтверждает принадлежность к классике.
Матовые расцветки — черный и зеленый — вместе с фирменными элементами дизайна делают JAWA 300 FORTY TWO заметной на дороге. Модель не выглядит консервативной, несмотря на отсылки к классике, и продолжает традиции бренда, который давно ассоциируется с надежностью и доступностью.
JAWA 300 FORTY TWO подойдет как опытному, так и начинающему водителю. Мотоцикл не требует сложного обслуживания, а его управляемость и мощность позволяют уверенно чувствовать себя в городском потоке. На российском рынке JAWA традиционно пользуется доверием, а в этой версии производитель учёл запросы современных мотоциклистов.
JAWA 300 FORTY TWO может стать приемлемым выбором для тех, кто ищет надежный, стильный и не требующий сложного обслуживания мотоцикл по разумной цене. Стоимость в 394 000 рублей делает модель привлекательной в своем сегменте, а сочетание классики и современных решений отвечает актуальным запросам российских мотоциклистов.
Интерес к компактным и экономичным транспортным средствам в России продолжает расти. На рынке появились новые игроки, в том числе в сегменте электромотоциклов и трициклов. Например, среди последних новинок — электротрицикл А777, который также ориентирован на удобство и практичность. Однако JAWA 300 FORTY TWO выгодно отличается балансом между классическим стилем и современными технологиями, что подтверждают и эксперты, анализирующие рынок мотоциклов среднего класса. В этой связи стоит обратить внимание на материалы, где подробно разбираются особенности эксплуатации и технического обслуживания, включая детали, требующие регулярной смазки для долгой и бесперебойной работы - советы по уходу за оборудованием .
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