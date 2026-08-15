Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

15 августа 2026, 07:00

JAWA 300 FORTY TWO: классика с инжектором и шестиступкой для российских дорог

JAWA 300 FORTY TWO: классика с инжектором и шестиступкой для российских дорог

Легенда СССР вернулась: JAWA 300 FORTY TWO за 394 000 ₽ — стиль, надёжность и инжектор

JAWA 300 FORTY TWO: классика с инжектором и шестиступкой для российских дорог

JAWA 300 FORTY TWO сочетает классический стиль с современными технологиями: инжектор, шестиступенчатая коробка и дисковые тормоза на обоих колесах. На фоне роста интереса к ретро-мотоциклам, эта модель выделяется практичностью и узнаваемым дизайном.

JAWA 300 FORTY TWO сочетает классический стиль с современными технологиями: инжектор, шестиступенчатая коробка и дисковые тормоза на обоих колесах. На фоне роста интереса к ретро-мотоциклам, эта модель выделяется практичностью и узнаваемым дизайном.

JAWA 300 FORTY TWO выходит на российский рынок в тот момент, когда спрос на универсальные и надежные мотоциклы стабильно высок. Модель сразу привлекает внимание сочетанием классического дизайна и современных технических решений, что особенно актуально на фоне растущей популярности ретро-стиля среди мотоциклистов.

В основе конструкции - инжекторная система подачи топлива, обеспечивающая уверенный запуск двигателя даже при низких температурах. Шестиступенчатая коробка передач позволяет адаптироваться к разным тормозным условиям, а дорожное движение на обоих колесах обеспечивает стабильное и эффективное торможение. Подобный набор характеристик уже стал стандартом для мотоциклов среднего класса, но в JAWA 300 FORTY TWO акцент сделан на сбалансированность и надежность.

Максимальная скорость 125 км/ч позволяет мотоциклу передвигаться как по окрестностям, так и для поездок по пересеченной местности. Топливный бак объемом 13,2 литра обеспечивает достойный запас хода, что особенно важно для тех, кто предпочитает длительные маршруты без частных остановок на заправках.

Посадка водителя продумана для комфорта на дальних дистанциях: эргономика и сбалансированная подвеска снижают устойчивость, а внешний вид сохраняет принадлежность к классической марке. Матовые цвета корпуса - черный и зеленый - и узнаваемые дизайнерские элементы делают JAWA 300 FORTY Two заметной среди других мотоциклов, сохраняя при этом актуальность и свежесть образа.

Модель ориентирована на широкий круг водителей, независимо от опыта. Простота обслуживания, уверенная управляемость и запас мощности позволяют чувствовать себя комфортно в городском потоке. На российском рынке JAWA традиционно ассоциируется с надежностью и доступностью, и новая версия подтверждает этот имидж. Для ценителей аутентичности и выразительного стиля JAWA 300 FORTY TWO становится логичным выбором, цена в 394 000 рублей делает ее особенно привлекательным в вашем сегменте.

На фоне роста интереса к компактным и экономичным транспортным средствам, в том числе к электромотоциклам и трициклам, JAWA 300 FORTY TWO представляет собой особый баланс между классикой и современными технологиями. Судя по данным, модель может заинтересовать тех, кто ищет не просто средство передвижения, мотоцикл с характером и индивидуальностью. Важное замечание, что в России сохраняется спрос на технику, сочетающую практичность, узнаваемый стиль и доступную стоимость – именно эти качества и определяют актуальность JAWA 300 FORTY Two на рынке.

Упомянутые марки: Jawa
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