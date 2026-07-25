Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 08:18

JAWA 300 FORTY TWO: особенности конструкции и практические преимущества модели

JAWA 300 FORTY TWO: особенности конструкции и практические преимущества модели

Легенда СССР вернулась: JAWA 300 FORTY TWO за 394 000 ₽ — стиль, надёжность и инжектор

JAWA 300 FORTY TWO: особенности конструкции и практические преимущества модели

JAWA 300 FORTY TWO сочетает современную инжекторную систему, шестиступенчатую коробку передач и дисковые тормоза на обоих колесах. Модель выделяется не только техническими решениями, но и узнаваемым стилем, что особенно актуально на фоне растущего интереса к классическим мотоциклам.

JAWA 300 FORTY TWO сочетает современную инжекторную систему, шестиступенчатую коробку передач и дисковые тормоза на обоих колесах. Модель выделяется не только техническими решениями, но и узнаваемым стилем, что особенно актуально на фоне растущего интереса к классическим мотоциклам.

JAWA 300 FORTY TWO удачно сочетает классический дизайн с современными техническими решениями. На российском рынке, где спрос на надёжные и универсальные мотоциклы традиционно высок, эта модель выглядит особенно актуально. Инжекторная система подачи топлива обеспечивает уверенный запуск двигателя даже при низких температурах, а шестиступенчатая коробка передач позволяет гибко адаптироваться к любым дорожным условиям.

Безопасность на дороге обеспечивают дисковые тормоза на обоих колёсах — это решение уже стало стандартом для мотоциклов среднего класса, но в JAWA 300 FORTY TWO оно реализовано с акцентом на стабильность и эффективность торможения. Максимальная скорость 125 км/ч делает мотоцикл одинаково удобным как для передвижения по пересечённой местности, так и для загородных поездок. Объём топливного бака 13,2 литра обеспечивает достойный запас хода, что особенно важно для тех, кто не любит частые остановки на заправках.

Посадка водителя продумана с учётом длительных поездок: эргономика и сбалансированная подвеска снижают утомляемость, а внешний вид подчёркивает принадлежность модели к классической марке. Матовые цвета корпусов — чёрный и зелёный — и узнаваемые дизайнерские элементы делают JAWA 300 FORTY TWO заметной на фоне других мотоциклов. В этом плане модель продолжает традиции бренда, но при этом не выглядит устаревшей.

JAWA 300 FORTY TWO может заинтересовать тех, кто ищет не просто транспорт, а мотоцикл с характером и яркой внешностью. Модель подходит для водителей с разным уровнем опыта. Она не требует сложного обслуживания, а запас мощности и управляемость позволяют уверенно чувствовать себя в потоке. На российском рынке JAWA традиционно ассоциируется с надёжностью и доступностью, и эта версия подтверждает репутацию. Для тех, кто ценит аутентичность и выразительный стиль, JAWA 300 FORTY TWO становится логичным выбором. При этом цена в 394 000 рублей делает модель особенно привлекательной в своём классе, предлагая отличное соотношение возможностей и стоимости.

Интересно, что на рынке двухколёсной техники сейчас наблюдается рост интереса к компактным и экономичным транспортным средствам. Например, в сегменте традиционных электромотоциклов и трициклов появляются новые игроки, такие как электротрицикл А777 , который также ориентирован на удобство и практичность. Однако JAWA 300 FORTY Two выгодно отличается именно балансом между классикой и современными технологиями.

Упомянутые марки: Jawa
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