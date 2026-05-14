История культовых мотоциклов: почему споры между владельцами Jawa 350 и Иж Планета 5 не утихают до сих пор

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 19:58

Jawa 350 и Иж Планета 5: почему споры о легендарных мотоциклах не утихают десятилетиями

Jawa 350 и Иж Планета 5: почему споры о легендарных мотоциклах не утихают десятилетиями

История культовых мотоциклов: почему споры между владельцами Jawa 350 и Иж Планета 5 не утихают до сих пор

Jawa 350 и Иж Планета 5: почему споры о легендарных мотоциклах не утихают десятилетиями

Jawa 350 и Иж Планета 5 - не просто техника, а культурные коды целого поколения. Их сравнивают до сих пор, ведь каждый мотоцикл стал отражением своего времени и вызвал споры о качестве, стиле и надежности. Почему эти модели до сих пор обсуждают - в нашем материале.

Jawa 350 и Иж Планета 5 - не просто техника, а культурные коды целого поколения. Их сравнивают до сих пор, ведь каждый мотоцикл стал отражением своего времени и вызвал споры о качестве, стиле и надежности. Почему эти модели до сих пор обсуждают - в нашем материале.

В истории советской мототехники есть две модели, которые до сих пор вызывают жаркие споры среди поклонников — Jawa 350 и «Иж Планета 5». Эти мотоциклы стали не просто транспортом, а настоящими символами эпохи, определявшими вкусы и мечты целого поколения. Их сравнивают не только по техническим характеристикам, но и по тому, как они повлияли на культуру и образ жизни.

Jawa 350, известная в народе как «Чезет», ассоциировалась со стилем и особым статусом. Двухцилиндровый двухтактный мотор выдавал 22 л.с., что позволяло разгоняться до 125 км/ч – впечатляющий показатель для своего времени. Четырехступенчатая коробка передач с ножным переключением оказалась по-настоящему современной и удобной. Внешний вид Jawa был узнаваем: плавные линии, продуманная эргономика, внимание к деталям. Такой мотоцикл выбирали те, кто ценил скорость и хотел подчеркнуть свой статус.

В противоположность «Яве», «Иж Планета 5» воспринималась как воплощение народной надежности и доступности. Одноцилиндровый двигатель объемом 346 куб. см развивал 17 л.с. и позволял разгоняться до 120 км/ч. Коробка передач также была четырехступенчатой, но конструкция — проще, что позволяло ремонтировать мотоцикл даже в полевых условиях. За годы производства «Планета-5» стала по-настоящему массовым мотоциклом, встречавшимся в самых отдаленных уголках страны.

Технические различия между Jawa 350 и «Иж Планета 5» проявлялись не только в цифрах, но и в характере езды. «Ява» выигрывала по мощности и динамике, что сделало ее выбором для тех, кто стремился к скорости и хотел выделиться. В то же время «Иж Планета 5» отличалась простотой, дешевизной в обслуживании и функциональностью — она выдерживала любые испытания: от асфальта до проселка.

Для многих советских мотоциклистов выбор между этими моделями был не просто вопросом вкуса, но и отражением образа жизни: Jawa 350 стала символом достатка, а «Иж Планета 5» — практичности и патриотизма. В дизайне «Ижа» прослеживалась классика: лаконичные линии, минимум лишних деталей, акцент на функциональность. Однако при ближайшем рассмотрении заметна разница в качестве сборки и используемых материалов. Jawa 350 часто хвалили за мягкость хода и точность управления, а «Иж Планета 5» — за выносливость и неприхотливость к условиям эксплуатации.

Сегодня споры о том, какой из этих мотоциклов лучше, не утихают. Для одних Jawa 350 так и осталась мечтой, символом недоступного комфорта, а для других «Иж Планета 5» — часть семейной истории, первый транспорт, на котором познавали дорогу. Оба байка по-своему вписались в культуру и сформировали целые поколения любителей мототехники, оставив след в памяти тех, кто держал в руках их рули.

Интересно, что подобные споры о культовых моделях не ограничиваются только мотоциклами. Например, в автомобильном мире обсуждают, как меняется восприятие привычных моделей с появлением новых технологий и тенденций.

Если судить по имеющимся данным, Jawa 350 и «Иж Планета 5» не только отражают технический прогресс своего времени, но и показывают, как транспорт может стать частью национальной идентичности. Оба мотоцикла до сих пор востребованы среди коллекционеров и энтузиастов, а их запчасти и сегодня можно найти на рынке. Это подтверждает, что интерес к советской мототехнике не угасает, а споры о лучшем выборе лишь подчеркивают значимость этих моделей для российской культуры.

Упомянутые марки: Jawa
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ява

Похожие материалы Ява

Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Саратов Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться