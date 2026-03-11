Jawa 350 и Иж Планета 5: Факты о легендарных байках советских дорог и их технических различиях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 15:53

Jawa 350 и Иж Планета 5 - два символа эпохи, которые до сих пор вызывают споры среди ценителей мототехники. В материале разобраны ключевые отличия, технические нюансы и причины, по которым эти модели стали культовыми. Почему их сравнивают до сих пор - читайте в нашем обзоре.

Сравнение Jawa 350 и Иж Планета 5 — это не просто технический разговор о мотоциклах, а попытка понять, почему эти две машины стали настоящими символами своей эпохи. В условиях ограниченного выбора, характерного для СССР, появление новой модели всегда было событием, вокруг которого зарождались мечты и не утихали споры между поклонниками разных марок.

Jawa 350, которую в народе часто называли «Чезет», воспринималась как эталон зарубежного качества и стиля. Сердцем мотоцикла был двухцилиндровый двухтактный двигатель, выдающий 22 лошадиные силы и позволявший разогнаться до 125 километров в час. Четырехступенчатая коробка передач с ножным переключением для своего времени считалась современным и удобным решением. Внешний облик Jawa был легко узнаваем, а каждая деталь отличалась тщательностью исполнения и эргономичностью.

Фото: Andshel / wikipedia

Совсем иной характер был у Иж Планеты 5, которая ассоциировалась в первую очередь с народной надежностью и доступностью. Под ее баком стоял одноцилиндровый мотор объемом 346 кубических сантиметров, развивавший 17 лошадиных сил и позволявший набирать скорость до 120 километров в час. Коробка передач здесь тоже была четырехступенчатой, но отличалась более простой конструкцией, что делало обслуживание и ремонт мотоцикла делом привычным и доступным каждому. За почти двадцать лет производства «Планета-5» стала по-настоящему народным байком, который можно было встретить в самых отдаленных уголках необъятной страны.

Технические различия между этими аппаратами проявлялись не только в цифрах, но и в характере езды. Jawa 350 выигрывала по мощности и динамике, что делало ее желанной покупкой для тех, кто ценил скорость и определенный уровень престижа. В то же время Иж Планета 5 брала своей простотой, дешевизной в обслуживании и способностью выдержать ремонт буквально «в чистом поле». Для многих советских мотоциклистов выбор между этими моделями был не только вопросом личных предпочтений, но и отражением образа жизни: Jawa 350 стала маркером достатка и стремления к лучшему, в то время как «Иж Планета 5» олицетворяла практичность и патриотизм.

С точки зрения дизайна оба мотоцикла были выдержаны в классическом дорожном стиле: простые линии силуэтов, минимум лишних деталей и подчеркнутая функциональность. Однако при ближайшем рассмотрении в глаза бросалась разница в качестве сборки и материалов. Jawa 350 часто хвалили за мягкость хода и точность управления, а Иж Планета 5 ценили за выносливость и полную неприхотливость к условиям эксплуатации, будь то асфальт или проселок.

Споры о том, какой мотоцикл был лучше, не утихают и по сей день. Для одних Jawa 350 так и осталась недосягаемой мечтой, символом заграничного комфорта, а для других Иж Планета 5 — это часть семейной истории, первый транспорт, на котором познавали дорогу. Но оба этих байка по-своему вписали себя в культуру и сформировали целое поколение любителей мототехники в СССР, навсегда оставив след в памяти тех, кто держал в руках их рули.

Упомянутые марки: ИЖ, Jawa
