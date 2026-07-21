Jawa 350: за что советские байкеры любили и ненавидели этот мотоцикл

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 09:53

Jawa 350: скрытые риски легендарного мотоцикла, о которых знали не все

Jawa 350: скрытые риски легендарного мотоцикла, о которых знали не все

Jawa 350: за что советские байкеры любили и ненавидели этот мотоцикл

Jawa 350: скрытые риски легендарного мотоцикла, о которых знали не все

Jawa 350 долгое время была символом мечты для советских мотоциклистов, но за привлекательным дизайном скрывались серьезные технические проблемы. Сегодня важно помнить, как конструктивные недочеты влияли на безопасность и почему опытные байкеры относились к чешской классике с осторожностью.

Jawa 350 долгое время была символом мечты для советских мотоциклистов, но за привлекательным дизайном скрывались серьезные технические проблемы. Сегодня важно помнить, как конструктивные недочеты влияли на безопасность и почему опытные байкеры относились к чешской классике с осторожностью.

Jawa 350 в свое время стала настоящим символом свободы для советских парней. Яркий внешний вид, узнаваемый звук двигателя и динамика выгодно выделяли её на фоне привычных «Восходов» и «Минсков». Однако за эффектной внешностью скрывались конструктивные просчеты, которые могли обернуться серьезными проблемами на дороге.

Одной из самых уязвимых точек Jawa 350 была рулевая колонка. Подшипники быстро выходили из строя на разбитых дорогах, и уже через 7–10 тысяч километров появлялся опасный люфт. Управлять мотоциклом на высокой скорости становилось сложно, а найти новые детали было настоящим испытанием — владельцы месяцами ждали заветные запчасти по почте, но продолжали ездить, рискуя безопасностью.

Задняя подвеска, рассчитанная на европейские трассы, не выдерживала российских реалий. Амортизаторы быстро пробивались, а пружины изнашивались даже при обычной нагрузке. В результате вибрации от двигателя расшатывали подвеску, и мотоцикл начинал буквально «плыть» по дороге.

Особую опасность представлял маятник задней подвески. Из-за появившегося в нем поперечного люфта на скорости около 130 км/ч заднее колесо начинало вилять. Это делало мотоцикл практически неуправляемым, особенно в поворотах или при экстренном торможении. Барабанные тормоза перегревались и могли отказать в самый неподходящий момент, что нередко приводило к авариям.

Некоторые владельцы устанавливали коляску, чтобы добавить устойчивости и получить дополнительный тормоз. Такой вариант действительно ехал спокойнее, но ограничивал скорость и лишал мотоцикл части его маневренности. Те же, кто игнорировал эти меры, часто сталкивались с аварийными ситуациями.

Jawa 350 до сих пор вызывает ностальгию у многих мотоциклистов, но ее история — напоминание о том, как важны инженерные решения для безопасности на дороге. Судя по имеющимся данным, большая часть несчастных случаев при использовании этой модели произошла именно из-за конструктивных просчетов: слабых подшипников, ненадежной подвески и неэффективных тормозов. В современных условиях такие недостатки были бы недопустимы, однако опыт эксплуатации Jawa 350 остается актуальным для всех, кто интересуется вопросами техники и безопасности.

Интересно, что проблемы с конструкцией и надежностью были характерны не только для Jawa 350, но и для других советских и зарубежных моделей того времени. Например, переход на новые технические решения в отечественном автопроме часто сопровождался трудностями, как это отмечалось при смене концепции на АЗЛК — подробнее об этом можно узнать в материале о причинах отказа от заднеприводных моделей АЗЛК .

Упомянутые марки: Jawa
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ява

Похожие материалы Ява

Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Владивосток Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться