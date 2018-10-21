21 октября 2018, 14:51

Jawa готовит новый мотоцикл

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Чешская компания Jawa завершила работу над новым двигателем и в ближайшее время представит новую модель мотоцикла. Новинка будет предназначена, в первую очередь, для Индии, где легендарные мотоциклы Jawa ценят и любят не меньше, чем в России. Премьера назначена на 15 ноября.
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  Jawa готовит новый мотоцикл Jawa Jawa готовит новый мотоцикл Jawa Jawa готовит новый мотоцикл
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В настоящее время компания Jawa на 60% принадлежит индийскому автогиганту Mahindra. На заводе и сейчас выпускают мотоциклы. Они представляют собой слегка перелицованные китайские Shineray XY400, которые оснащаются одноцилиндровыми 4-тактными двигателями. Чехи ставят на них баки и сидения в стиле «Ява-634». Разработка нового собственного мотора – первый шаг к возрождению мотоциклов знаменитой марки.

В создании нового агрегата участвовали чешские, индийские и итальянские специалисты. Одноцилиндровый мотор рабочим объемом 300 куб. см. выдает 27 л. с. и 28 Нм максимального крутящего момента. Несмотря на то, двигатель внешне похож на прежние агрегаты «Явы», конструкция у него абсолютно современная. Это четырехтактный инжекторный агрегат с жидкостным охлаждением, с двумя распредвалами и с четырьмя клапанами. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач.

Разработчики утверждают, что двигатель обеспечивает щедрый средний диапазон с плоской кривой крутящего момента. Итальянских специалистов из технического центра в Варезе привлекли, чтобы создать для нового мотора уникальное звучание в стиле классических моделей «Ява». Основной проблемой стало повторение тонов прежнего двухтактного двигателя в современном четырехтактном. В итоге, итальянским «звукорежиссерам» удалось добиться звучания, достойного нового мотоцикла Jawa.

Судя по ретро-стилю, в котором выполнен новый двигатель, можно предположить, что и весь облик мотоцикла будет выдержан в фирменном стиле Jawa. Все подробности узнаем уже совсем скоро. Новый мотоцикл Jawa пообещали представить 15 ноября.
По собственной информации 110km.ru
Новинки и концепт кары Ява
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Jawa готовит новый мотоцикл
{{material_107022}}В настоящее время компания Jawa на 60% принадлежит индийскому автогиганту Mahindra. На заводе и сейчас выпускают мотоциклы. Они представляют собой слегка перелицованные китайские Shineray XY400, которые оснащаются одноцилиндровыми 4-тактными двигателями. Чехи ставят на них баки и сидения в стиле «Ява-634». Разработка нового собственного мотора – первый шаг к возрождению мотоциклов знаменитой марки.В создании нового агрегата участвовали чешские, индийские и итальянские специалисты. Одноцилиндровый мотор рабочим объемом 300 куб. см. выдает 27 л. с. и 28 Нм максимального крутящего момента. Несмотря на то, двигатель внешне похож на прежние агрегаты «Явы», конструкция у него абсолютно современная. Это четырехтактный инжекторный агрегат с жидкостным охлаждением, с двумя распредвалами и с четырьмя клапанами. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач.Разработчики утверждают, что двигатель обеспечивает щедрый средний диапазон с плоской кривой крутящего момента. Итальянских специалистов из технического центра в Варезе привлекли, чтобы создать для нового мотора уникальное звучание в стиле классических моделей «Ява». Основной проблемой стало повторение тонов прежнего двухтактного двигателя в современном четырехтактном. В итоге, итальянским «звукорежиссерам» удалось добиться звучания, достойного нового мотоцикла Jawa.Судя по ретро-стилю, в котором выполнен новый двигатель, можно предположить, что и весь облик мотоцикла будет выдержан в фирменном стиле Jawa. Все подробности узнаем уже совсем скоро. Новый мотоцикл Jawa пообещали представить 15 ноября.
2018-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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