21 октября 2018, 14:51
Jawa готовит новый мотоцикл
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Чешская компания Jawa завершила работу над новым двигателем и в ближайшее время представит новую модель мотоцикла. Новинка будет предназначена, в первую очередь, для Индии, где легендарные мотоциклы Jawa ценят и любят не меньше, чем в России. Премьера назначена на 15 ноября.
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В создании нового агрегата участвовали чешские, индийские и итальянские специалисты. Одноцилиндровый мотор рабочим объемом 300 куб. см. выдает 27 л. с. и 28 Нм максимального крутящего момента. Несмотря на то, двигатель внешне похож на прежние агрегаты «Явы», конструкция у него абсолютно современная. Это четырехтактный инжекторный агрегат с жидкостным охлаждением, с двумя распредвалами и с четырьмя клапанами. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач.
Разработчики утверждают, что двигатель обеспечивает щедрый средний диапазон с плоской кривой крутящего момента. Итальянских специалистов из технического центра в Варезе привлекли, чтобы создать для нового мотора уникальное звучание в стиле классических моделей «Ява». Основной проблемой стало повторение тонов прежнего двухтактного двигателя в современном четырехтактном. В итоге, итальянским «звукорежиссерам» удалось добиться звучания, достойного нового мотоцикла Jawa.
Судя по ретро-стилю, в котором выполнен новый двигатель, можно предположить, что и весь облик мотоцикла будет выдержан в фирменном стиле Jawa. Все подробности узнаем уже совсем скоро. Новый мотоцикл Jawa пообещали представить 15 ноября.
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