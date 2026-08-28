Не просто кемпер: Jayco Terrain 2027 — литий 165 Ач, 200 Вт солнечных панелей и индукционная кухня

Jayco Terrain 2027: новая цена, четыре планировки и обновленная подвеска

Jayco Terrain 2027 выходит на рынок с самой высокой ценой среди своих одноклассников и обещает решить проблемы прошлых поколений. Модель ориентирована на путешественников с активным образом жизни и предлагает четыре варианта планировки, а также обновленную подвеску JRide.

Jayco Terrain 2027 выходит на рынок с самой высокой ценой среди своих одноклассников и обещает решить проблемы прошлых поколений. Модель ориентирована на путешественников с активным образом жизни и предлагает четыре варианта планировки, а также обновленную подвеску JRide.

Jayco Terrain 2027 уже вызывает интерес у поклонников автопутешествий, ведь это самая дорогая модель класса B в линейке бренда. Новинка построена на базе Mercedes-Benz Sprinter и оснащена модернизированной подвеской JRide, что должно повысить комфорт и управляемость на бездорожье. Производитель делает ставку на тех, кто не мыслит отпуск без активного отдыха и перевозки снаряжения.

В 2026 году Terrain получила престижную награду Wildsam Reader's Choice Awards, и теперь Jayco рассчитывает добиться успеха во всем мире. Цена начинается с 203 625 долларов, но дилеры часто предоставляют скидки, в зависимости от выбранной планировки. Всего их четыре: В двух из них ванная комната расположена сзади, а в двух других — кровать с электроприводом и ящик под ней для хранения вещей.

Фото: Jayco

В кемпере с ванной комнатой в кормовой части спальное место переносится в носовую часть, где модульный диван используется для отдыха и сна. В варианте с задним гаражом предусмотрены скамейки по обеим сторонам, где можно комфортно общаться. Однако есть недостаток: высота скамеек неравномерна, что может привести к тому, что одна группа будет сидеть выше другой.

Внутри Terrain 2027 есть все необходимое для автономности: компактная душевая, кухня с индукционной плитой, вместительные шкафы и система хранения в ванной, которую можно использовать в качестве багажника во время движения. Электроснабжение обеспечивается литиевой батареей на 165 Ач (7,9 кВтч) или генератором на 2500 Вт, а также двумя AGM-аккумуляторами. На крышке установлены солнечные панели мощностью 200 Вт, которые можно увеличивать за доплату. Встроенная система фильтрации воды – еще один плюс для длительных поездок.

Фото: Jayco

Несмотря на все усовершенствования, в предыдущих версиях Terrain были отмечены замечания по качеству сборки и обслуживания: владельцы жаловались на конденсат в расширителях кузова и сложности с гарантийными обязательствами. В холодном климате без утепляющих чехлов на расширителях нельзя экономить.

Для тех, кто рассматривает возможность покупки Jayco Terrain 2027, важно лично осмотреть автомобиль и проверить все системы перед подписанием договора. В США рынок домов на колесах продолжает расти, спрос на компактные и технологические решения только увеличивается. В России интерес к подобным моделям тоже заметен, особенно среди любителей автотуризма и активного отдыха.