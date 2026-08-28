Не просто кемпер: Jayco Terrain 2027 — литий 165 Ач, 200 Вт солнечных панелей и индукционная кухня

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 августа 2026, 08:33

Jayco Terrain 2027: новая цена, четыре планировки и обновленная подвеска

Jayco Terrain 2027: новая цена, четыре планировки и обновленная подвеска

Не просто кемпер: Jayco Terrain 2027 — литий 165 Ач, 200 Вт солнечных панелей и индукционная кухня

Jayco Terrain 2027: новая цена, четыре планировки и обновленная подвеска

Jayco Terrain 2027 выходит на рынок с самой высокой ценой среди своих одноклассников и обещает решить проблемы прошлых поколений. Модель ориентирована на путешественников с активным образом жизни и предлагает четыре варианта планировки, а также обновленную подвеску JRide.

Jayco Terrain 2027 выходит на рынок с самой высокой ценой среди своих одноклассников и обещает решить проблемы прошлых поколений. Модель ориентирована на путешественников с активным образом жизни и предлагает четыре варианта планировки, а также обновленную подвеску JRide.

Jayco Terrain 2027 уже вызывает интерес у поклонников автопутешествий, ведь это самая дорогая модель класса B в линейке бренда. Новинка построена на базе Mercedes-Benz Sprinter и оснащена модернизированной подвеской JRide, что должно повысить комфорт и управляемость на бездорожье. Производитель делает ставку на тех, кто не мыслит отпуск без активного отдыха и перевозки снаряжения.

В 2026 году Terrain получила престижную награду Wildsam Reader's Choice Awards, и теперь Jayco рассчитывает добиться успеха во всем мире. Цена начинается с 203 625 долларов, но дилеры часто предоставляют скидки, в зависимости от выбранной планировки. Всего их четыре: В двух из них ванная комната расположена сзади, а в двух других — кровать с электроприводом и ящик под ней для хранения вещей

Фото: Jayco

В кемпере с ванной комнатой в кормовой части спальное место переносится в носовую часть, где модульный диван используется для отдыха и сна. В варианте с задним гаражом предусмотрены скамейки по обеим сторонам, где можно комфортно общаться. Однако есть недостаток: высота скамеек неравномерна, что может привести к тому, что одна группа будет сидеть выше другой.

Внутри Terrain 2027 есть все необходимое для автономности: компактная душевая, кухня с индукционной плитой, вместительные шкафы и система хранения в ванной, которую можно использовать в качестве багажника во время движения. Электроснабжение обеспечивается литиевой батареей на 165 Ач (7,9 кВтч) или генератором на 2500 Вт, а также двумя AGM-аккумуляторами. На крышке установлены солнечные панели мощностью 200 Вт, которые можно увеличивать за доплату. Встроенная система фильтрации воды – еще один плюс для длительных поездок.

Фото: Jayco

Несмотря на все усовершенствования, в предыдущих версиях Terrain были отмечены замечания по качеству сборки и обслуживания: владельцы жаловались на конденсат в расширителях кузова и сложности с гарантийными обязательствами. В холодном климате без утепляющих чехлов на расширителях нельзя экономить. 

Для тех, кто рассматривает возможность покупки Jayco Terrain 2027, важно лично осмотреть автомобиль и проверить все системы перед подписанием договора. В США рынок домов на колесах продолжает расти, спрос на компактные и технологические решения только увеличивается. В России интерес к подобным моделям тоже заметен, особенно среди любителей автотуризма и активного отдыха. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Йошкар-Ола Иваново Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться