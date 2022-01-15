J-Body: платформа GM, на которой ездили 12 автомобилей различных марок
Фото: GM
General Motors целых 90 лет была самым продаваемым автопроизводителем в США. В «золотые» времена корпорация владела автокомпаниями по всему миру: Opel/Vauxhall в Европе и Великобритании, Holden в Австралии, Isuzu в Японии, Daewoo в Южной Корее. Было нормальным явлением распространено, когда одна и та же, по сути, модель, созданная в лабораториях GM, распространялась сразу под несколькими брендами.
Пять национальных брендов
И подобная практика как бы шла в дополнение к многочисленным национальным брендам от General Motors. Так, например, Chevrolet взял на себя окормление сегмента начального уровня, Buick и Oldsmobile работали в «премиуме» или «околопремиуме», стезя Pontiac - спортивные модели, наконец, Cadillac - герой высшего класса.
Данная стратегия имела двойную логику. С одной стороны, позволяла объединить исследования и разработки между брендами (следовательно, все затраты). С другой стороны, облегчала доступ к запасным частям от одного филиала к другому.
На фото: Pontiac Sunbird
Таким образом, за исключением двигателей, которые иногда отличались от страны к стране, детали кузова и механические компоненты одной и той же платформы были взаимозаменяемыми. Все это в полной мере относится к легендарной платформе J-Body, существование которой пришлось на период с 1981 по 2005 г.г.
Глобальная модель
С 12 моделями для 11 различных брендов J-Body присутствовала на целом ряде рынков. В Европе это был дуэт Opel Ascona/Vauxhall Cavalier, на родине, в США - Chevy Cavalier, Buick Skyhawk, Pontiac Sunbird, Oldsmobile Firenza и Cadillac Cimarron. Таким образом, у американского покупателя в то время был выбор одной и той же модели от 5 разных производителей.
На фото: Chevrolet Cavalier
Далее: на австралийском рынке продавали Holden Camira, в Южной Корее - Daewoo Hope, в Японии - Isuzu Aska и Toyota Cavalier. В этом списке отметилась Южная Америка, где «генералы» сочли необходимым реализовать модель Monza под маркой Chevrolet.
Напрашивается простой вопрос: была ли данная стратегия выгодной? И да, и нет. Надо признать, что она позволила GM добиться большой экономии за счет масштаба. Но «составить» одну и ту же модель, чтобы понравилось абсолютно всем, было далеко не лучшим решением. В Европе и США, например, требования и привычки клиентов в выборе автомобиля разнятся до сих пор. Не говоря уже об этическом «оскорблении» производства модели Cadillac на той же платформе, что и Isuzu.
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