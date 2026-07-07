Apple CarPlay и Android Auto стали главной проблемой новых автомобилей — в чем причина

7 июля 2026, 15:33
JD Power фиксирует рост проблем с мультимедиа в новых авто на фоне общего прогресса
JD Power фиксирует рост проблем с мультимедиа в новых авто на фоне общего прогресса
Свежий отчет JD Power выявил неожиданный тренд: несмотря на улучшение качества автомобилей, число жалоб на информационно-развлекательные системы резко выросло. Это особенно актуально сейчас, когда управление авто все чаще завязано с сенсорными экранами.
Рынок новых автомобилей переживает интересный сдвиг. По данным JD Power, несмотря на общее повышение качества машин, именно информационно-развлекательные системы стали слабым звеном. В 2026 году эта категория оказалась единственной, где зафиксировано ухудшение показателей по сравнению с прошлым годом. На каждые сто новых автомобилей массового сегмента приходится 44,4 проблемы, связанные с мультимедийными системами, причем 6,1 из них — это сбои в работе Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth и Wi-Fi.
Особенно часто водители сталкиваются с трудностями при подключении смартфонов: CarPlay и Android Auto вызывают в среднем 3,8 проблемы на сто машин. Эксперты JD Power объясняют это тем, что мобильные платформы Apple и Google обновляются гораздо быстрее, чем автомобильное ПО. Каждый апдейт требует от автопроизводителей проверки совместимости, а сложная архитектура современных авто, где мультимедиа связана с десятками других систем, только усложняет задачу.
Сенсорные экраны становятся главным центром управления, и любые сбои в мультимедийной системе могут затронуть климат-контроль, замки, запуск двигателя и другие функции. Пользователи все чаще выражают недовольство тем, что привычные кнопки уступили место сенсорным панелям: 46% водителей, отметивших отвлекающие факторы, связывают это именно с необходимостью взаимодействовать с экраном во время движения.
На фоне этих проблем автопроизводители продолжают совершенствовать традиционные элементы. JD Power отмечает, что улучшения коснулись подстаканников — теперь они удобнее и подходят для больших емкостей. Также отмечен прогресс в системах помощи водителю, шумоизоляции, запасе хода электромобилей и качестве сборки кузова.
Для российского рынка вопрос надежности мультимедийных систем становится все более актуальным. С учетом того, что многие автомобилисты выбирают новые модели именно из-за современных функций, сбои в работе мультимедиа могут повлиять на репутацию брендов и уровень удовлетворенности клиентов. По имеющимся данным, производители уже ищут решения: от ускорения обновлений до внедрения более гибких платформ. Важно помнить, что развитие технологий не всегда идет в ногу с ожиданиями пользователей, и именно здесь кроется главный вызов для автопрома ближайших лет.
Интересно, что тенденция к усложнению мультимедийных систем наблюдается не только в массовом сегменте. Как пишет IT Home, производители вынуждены балансировать между внедрением новых технологий и стабильностью работы. На этом фоне эксперты обращают внимание на опыт других рынков: например, запуск новых моделей, таких как Jeland J8, сопровождается активным обсуждением технологических особенностей и локализации производства — подробнее об этом можно узнать в материале о старте производства Jeland J8 в России.
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