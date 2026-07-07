Apple CarPlay и Android Auto стали главной проблемой новых автомобилей — в чем причина

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 июля 2026, 15:33

JD Power фиксирует рост проблем с мультимедиа в новых авто на фоне общего прогресса

JD Power фиксирует рост проблем с мультимедиа в новых авто на фоне общего прогресса

Apple CarPlay и Android Auto стали главной проблемой новых автомобилей — в чем причина

JD Power фиксирует рост проблем с мультимедиа в новых авто на фоне общего прогресса

Свежий отчет JD Power выявил неожиданный тренд: несмотря на улучшение качества автомобилей, число жалоб на информационно-развлекательные системы резко выросло. Это особенно актуально сейчас, когда управление авто все чаще завязано с сенсорными экранами.

Свежий отчет JD Power выявил неожиданный тренд: несмотря на улучшение качества автомобилей, число жалоб на информационно-развлекательные системы резко выросло. Это особенно актуально сейчас, когда управление авто все чаще завязано с сенсорными экранами.

Рынок новых автомобилей переживает интересный сдвиг. По данным JD Power, несмотря на общее повышение качества машин, именно информационно-развлекательные системы стали слабым звеном. В 2026 году эта категория оказалась единственной, где зафиксировано ухудшение показателей по сравнению с прошлым годом. На каждые сто новых автомобилей массового сегмента приходится 44,4 проблемы, связанные с мультимедийными системами, причем 6,1 из них — это сбои в работе Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth и Wi-Fi.

Особенно часто водители сталкиваются с трудностями при подключении смартфонов: CarPlay и Android Auto вызывают в среднем 3,8 проблемы на сто машин. Эксперты JD Power объясняют это тем, что мобильные платформы Apple и Google обновляются гораздо быстрее, чем автомобильное ПО. Каждый апдейт требует от автопроизводителей проверки совместимости, а сложная архитектура современных авто, где мультимедиа связана с десятками других систем, только усложняет задачу.

Сенсорные экраны становятся главным центром управления, и любые сбои в мультимедийной системе могут затронуть климат-контроль, замки, запуск двигателя и другие функции. Пользователи все чаще выражают недовольство тем, что привычные кнопки уступили место сенсорным панелям: 46% водителей, отметивших отвлекающие факторы, связывают это именно с необходимостью взаимодействовать с экраном во время движения.

На фоне этих проблем автопроизводители продолжают совершенствовать традиционные элементы. JD Power отмечает, что улучшения коснулись подстаканников — теперь они удобнее и подходят для больших емкостей. Также отмечен прогресс в системах помощи водителю, шумоизоляции, запасе хода электромобилей и качестве сборки кузова.

Для российского рынка вопрос надежности мультимедийных систем становится все более актуальным. С учетом того, что многие автомобилисты выбирают новые модели именно из-за современных функций, сбои в работе мультимедиа могут повлиять на репутацию брендов и уровень удовлетворенности клиентов. По имеющимся данным, производители уже ищут решения: от ускорения обновлений до внедрения более гибких платформ. Важно помнить, что развитие технологий не всегда идет в ногу с ожиданиями пользователей, и именно здесь кроется главный вызов для автопрома ближайших лет.

Интересно, что тенденция к усложнению мультимедийных систем наблюдается не только в массовом сегменте. Как пишет IT Home, производители вынуждены балансировать между внедрением новых технологий и стабильностью работы. На этом фоне эксперты обращают внимание на опыт других рынков: например, запуск новых моделей, таких как Jeland J8, сопровождается активным обсуждением технологических особенностей и локализации производства — подробнее об этом можно узнать в материале о старте производства Jeland J8 в России.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Tenet A8: первый седан бренда выходит на рынок с новыми деталями
Evolute i-Sky выходит на рынок: старт производства в Липецке в 2026 году
GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Саратов Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться