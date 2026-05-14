Главное в обновленном Jeep Avenger - что изменилось и почему это важно

Jeep Avenger 2027: новые моторы, юбилейная версия и свежий дизайн

Jeep представил обновленный Avenger, который теперь доступен с новыми двигателями, улучшенным интерьером и эксклюзивной юбилейной версией. Модель уже можно заказать, а поставки стартуют в конце года. Почему эти перемены могут повлиять на выбор россиян - разбираемся подробно.

Jeep представил обновленный Avenger, который теперь доступен с новыми двигателями, улучшенным интерьером и эксклюзивной юбилейной версией. Модель уже можно заказать, а поставки стартуют в конце года. Почему эти перемены могут повлиять на выбор россиян - разбираемся подробно.

Российские автолюбители все чаще обращают внимание на компактные кроссоверы, и появление обновленного Jeep Avenger - событие, которое не стоит пропускать. Модель 2027 года не просто сменила поколение, а получила целый ряд доработок, способных изменить расстановку сил в сегменте. Теперь Avenger стал еще ближе к европейским стандартам, но при этом сохранил узнаваемый стиль бренда.

Внешние перемены заметны с первого взгляда: новые бамперы, свежие цвета кузова Forest и Bamboo, а также опциональная черная крыша делают автомобиль более современным. Колеса на 17 и 18 дюймов обзавелись оригинальными колпаками в стиле Willys, а к 85-летию марки выпущена особая версия с золотыми акцентами, уникальной наклейкой на капоте и подсвеченной решеткой радиатора. Для тех, кто ценит детали, это настоящий подарок.

Технологии тоже не остались в стороне. Впервые для Avenger доступны матричные светодиодные фары и фронтальная камера с обзором на 360 градусов - функции, которые раньше встречались только в более дорогих моделях. Это заметно повышает уровень безопасности и комфорта, особенно в городских условиях и при парковке.

Внутри кроссовер стал ощутимо приятнее на ощупь: мягкие материалы на дверях и приборной панели, улучшенная обивка в комплектациях Altitude и Summit, а для версии 4xe - новая прочная и моющаяся зеленая ткань. Такой подход к отделке редко встречается в этом классе, что выделяет Avenger среди конкурентов.

Фото: Jeep





Главные перемены скрыты под капотом. Базовый бензиновый мотор - это новый 1,2-литровый турбированный трехцилиндровый двигатель от Stellantis, выдающий 100 л.с. и 205 Нм. Теперь здесь используется цепь ГРМ вместо ремня, а также обновленные поршни и кольца, что должно повысить надежность. Для тех, кто предпочитает современные решения, есть мягкий гибрид на 108 л.с. с шестиступенчатой коробкой с двойным сцеплением, а также подключаемый гибрид с полным приводом и суммарной мощностью 143 л.с. Электрическая версия стала еще мощнее - 154 л.с. и запас хода до 400 км по WLTP, плюс поддержка быстрой зарядки до 100 кВт.

Заказы на Jeep Avenger 2027 модельного года уже открыты, а первые автомобили появятся у дилеров к концу года. Это особенно актуально для тех, кто ищет свежие решения на фоне ухода ряда западных брендов с российского рынка. К тому же, как показывает опыт с другими моделями, такими как Volkswagen Tiguan, локальные версии могут заметно отличаться по оснащению и цене - подробнее об этом можно узнать в материале о различиях китайского и европейского Tiguan: чем отличаются версии и что важно знать.

Обновленный Avenger - это не просто рестайлинг, а попытка Jeep заново заявить о себе в сегменте компактных кроссоверов. Ставка на современные технологии, расширенную линейку моторов и особые версии может сыграть ключевую роль для покупателей, которые ищут не только стиль, но и практичность. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько эти перемены окажутся востребованными на российском рынке.