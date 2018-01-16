16 января 2018, 18:27
Jeep Cherokee 2019 года дебютировал в Детройте
Новый Jeep Cherokee 2019 модельного года дебютировал на Детройтском автосалоне. Автомобиль получил свежую внешность и разработанный с нуля 2-литровый 4-цилиндровый рядный двигатель с прямым впрыском.
Jeep Grand Cherokee
Выпускается с 1993 г.
Новый от 2 850 000 до 5 300 000 Р
Отзывов: 5
Экстерьер Cherokee 2019 модельного года претерпел множество изменений, которые коснулись таких ключевых элементов, как передняя часть кузова, капот, светодиодные фары, дневные и противотуманные фары. Интерьер автомобиля также преобразился за счет глянцевых акцентов цвета Satin Chrome и Piano Black.
На вседорожнике установлена новейшая система Uconnect, отвечающая за связь, развлечение и навигацию и поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto. Покупатели по желанию могут выбрать экран диаметром 7 или 8,4 дюйма с возможностью управления движениями пальцев.
Читайте по теме
Jeep Territory: медвежье логово
22.11.2013, 07:41
Chrysler Group: Московское досье
12.11.2012, 12:15
«Глас народа»: штраф за окурки – хорошо. А судьи кто?
16.01.2018, 12:24
Читайте по теме
Jeep Territory: медвежье логово
22.11.2013, 07:41
Chrysler Group: Московское досье
12.11.2012, 12:15
«Глас народа»: штраф за окурки – хорошо. А судьи кто?
16.01.2018, 12:24
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, что ничего ...
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное