16 января 2018, 18:27

Jeep Cherokee 2019 года дебютировал в Детройте

Новый Jeep Cherokee 2019 модельного года дебютировал на Детройтском автосалоне. Автомобиль получил свежую внешность и разработанный с нуля 2-литровый 4-цилиндровый рядный двигатель с прямым впрыском.
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Jeep Grand Cherokee
Выпускается с 1993 г.
Новый от 2 850 000 до 5 300 000 Р
Отзывов: 5
Обновлённый кроссовер оснащен независимой передней и задней подвеской и жёстким кузовом. Покупателям предлагаются на выбор три двигателя в комбинации с усовершенствованной 9-ступенчатой коробкой передач и более 80 систем активной и пассивной безопасности.

Экстерьер Cherokee 2019 модельного года претерпел множество изменений, которые коснулись таких ключевых элементов, как передняя часть кузова, капот, светодиодные фары, дневные и противотуманные фары. Интерьер автомобиля также преобразился за счет глянцевых акцентов цвета Satin Chrome и Piano Black.

На вседорожнике установлена новейшая система Uconnect, отвечающая за связь, развлечение и навигацию и поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto. Покупатели по желанию могут выбрать экран диаметром 7 или 8,4 дюйма с возможностью управления движениями пальцев.
Новинки и концепт кары Джип

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Форум Jeep Grand Cherokee
| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, что ничего ...
Игнат Озеров
Форум Jeep Cherokee
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
Тарас
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
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Jeep Cherokee 2019 года дебютировал в Детройте
{{model_599}} Обновлённый кроссовер оснащен независимой передней и задней подвеской и жёстким кузовом. Покупателям предлагаются на выбор три двигателя в комбинации с усовершенствованной 9-ступенчатой коробкой передач и более 80 систем активной и пассивной безопасности. Экстерьер Cherokee 2019 модельного года претерпел множество изменений, которые коснулись таких ключевых элементов, как передняя часть кузова, капот, светодиодные фары, дневные и противотуманные фары. Интерьер автомобиля также преобразился за счет глянцевых акцентов цвета Satin Chrome и Piano Black.На вседорожнике установлена новейшая система Uconnect, отвечающая за связь, развлечение и навигацию и поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto. Покупатели по желанию могут выбрать экран диаметром 7 или 8,4 дюйма с возможностью управления движениями пальцев.
2018-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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