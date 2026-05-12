Jeep Cherokee 2026: городской кроссовер с внедорожным прошлым. Тест-драйв изменений

Jeep Cherokee 2026: гибрид, ретро-стиль и новый подход к комфорту

Jeep Cherokee 2026 удивил: гибридная установка, классический дизайн и салон, который не похож на прежние версии. Почему этот кроссовер теперь ближе к семейным авто, чем к внедорожникам, и что это значит для российских покупателей - разбираемся подробно.

Российские автолюбители давно следят за изменениями в сегменте кроссоверов, ведь именно такие машины становятся все более востребованными для повседневных поездок и редких выездов за город. Новый Jeep Cherokee 2026 года - пример того, как даже легендарные модели могут полностью сменить курс, чтобы соответствовать ожиданиям современных водителей. Теперь ставка сделана не на проходимость, а на комфорт, экономичность и стиль, что особенно актуально для тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и трассы.

Внешность: возвращение к истокам без лишней агрессии

Jeep решил отказаться от спорных экспериментов с дизайном и вернулся к классическим чертам, вдохновленным культовым Cherokee XJ. Кузов стал более прямолинейным, с крупными окнами и почти плоской крышей. Внешность теперь не кричит о внедорожных амбициях, а выглядит сдержанно и солидно. Семисекционная решетка радиатора осталась на месте, а фары стали чуть изящнее, но без излишней футуристичности. Черная нижняя часть кузова добавляет брутальности, но в целом автомобиль воспринимается как современный и практичный кроссовер, а не как игрушка для бездорожья.

Эксперты отмечают, что новый Cherokee не пытается выделяться броскими деталями, а его угловатость выглядит уместно и не перегружает образ. Для многих такой подход окажется выигрышным: машина не надоедает внешне и не устаревает морально через пару лет.

Салон: технологичность и уют на новом уровне

Внутри Jeep Cherokee произошла настоящая революция. Если раньше интерьер был простым и даже скучным, то теперь он может конкурировать с лучшими представителями класса. Перед водителем - цифровая приборная панель на 10,3 дюйма, а по центру - мультимедийный экран 12,3 дюйма. Важно, что Jeep не стал убирать все функции в меню: климат-контроль вынесен отдельными сенсорными клавишами, а громкость музыки регулируется привычной шайбой.

Пластик в нижней части салона не выглядит дешевым - его текстура приятна на ощупь. Сиденья мягкие и удобные, отлично подходят для дальних поездок. На втором ряду достаточно места даже для высоких пассажиров. Дизайнеры добавили ребристую структуру на панели и дверях, что делает интерьер визуально интереснее. Единственный спорный момент - необычная форма руля, к которой придется привыкать, особенно при маневрах в тесных дворах.

Гибридная силовая установка: экономия без жертв

Впервые за всю историю модели Jeep Cherokee получил гибридную силовую установку. Турбированный бензиновый мотор объемом 1,6 литра (177 л.с.) работает вместе с двумя электродвигателями, суммарно выдавая 210 л.с. Мощность передается через вариатор, а полный привод реализован с механической связью между осями, что выгодно отличает Cherokee от многих конкурентов с отдельным электромотором на задней оси.

Главное открытие - экономичность. Если раньше расход топлива у Cherokee редко опускался ниже 9,5 литров, то теперь в смешанном цикле обещают 6,4 литра, а в некоторых тестах - даже меньше 5,9 литра на 100 км. При этом динамика осталась спокойной: гибрид не провоцирует на резкие ускорения, но мощности хватает для уверенных обгонов и движения по трассе. Переходы между бензиновым и электрическим режимами происходят плавно и почти незаметно, а двигатель работает тише, чем ожидаешь от небольшого турбомотора.

Комфорт и управляемость: ставка на спокойствие

Jeep Cherokee 2026 года создан для тех, кто ценит комфорт выше всего. Подвеска мягкая, отлично справляется с ямами и неровностями, а шумоизоляция приятно удивляет - в салоне тихо даже на высоких скоростях. Руль легкий, но не слишком информативный, реакции на повороты спокойные, без намека на спортивность. Такой характер подойдет тем, кто ищет надежного спутника для ежедневных поездок, а не для активного драйва.

Единственный минус - на высоких оборотах двигатель становится заметно громче, что может раздражать в затяжных обгонах. Но для большинства владельцев это не станет критичным недостатком, ведь основная аудитория Cherokee - те, кто выбирает автомобиль для семьи и работы, а не для гонок.

Внедорожные возможности: городской характер с намеком на прошлое

Несмотря на явный уклон в сторону городской эксплуатации, Jeep не забыл о своих корнях. У нового Cherokee приличный дорожный просвет, стандартный полный привод и несколько внедорожных режимов, включая настройки для снега и грязи. Для легкого бездорожья этого достаточно: грунтовки, лесные тропы и мокрая трава не станут проблемой. Однако серьезных внедорожных подвигов ждать не стоит - защиты днища, внедорожных шин и понижающей передачи нет, а углы въезда и съезда хоть и улучшились, но все равно ограничивают возможности на сложном рельефе.

В будущем ожидается появление более «злой» версии с двухступенчатой раздаткой и блокировками, но пока Cherokee - это прежде всего городской кроссовер с возможностью иногда выбраться на природу.

Цены и доступность: сколько стоит новый Cherokee

Jeep Cherokee 2026 года представлен в пяти комплектациях: базовая версия стартует от 35 тысяч долларов (примерно 2,6 млн рублей), а топовая Overland - от 43 тысяч долларов (около 3,2 млн рублей). В России официальных продаж пока нет, но на классифайдах предлагают привезти машину под заказ - стоимость начинается от 6,4 млн рублей за свежий экземпляр.

Как отмечают специалисты, главным плюсом нового Cherokee стали сиденья - посадка действительно эталонная, что редко встретишь в этом сегменте. Для тех, кто ищет универсальный и комфортный кроссовер с узнаваемым стилем, новинка может стать интересной альтернативой привычным моделям.

Итоги: Cherokee меняет правила игры

Jeep Cherokee 2026 года - это не просто обновление, а смена философии. Модель стала ближе к семейным кроссоверам, сохранив при этом узнаваемый силуэт и отсылки к легендарному XJ. Теперь это автомобиль для города, трассы и редких выездов на природу, а не покоритель бездорожья. В сегменте, где конкуренция высока, Cherokee не уступает соперникам, но и не предлагает уникальных «фишек». Как пишет Autonews, новинка наверняка вызовет споры среди поклонников марки, но для большинства покупателей станет удачным выбором для повседневной жизни.