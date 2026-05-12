Jeep Cherokee 2026: городской кроссовер с внедорожным прошлым. Тест-драйв изменений

12 мая 2026, 13:47
Jeep Cherokee 2026: гибрид, ретро-стиль и новый подход к комфорту
Jeep Cherokee 2026 удивил: гибридная установка, классический дизайн и салон, который не похож на прежние версии. Почему этот кроссовер теперь ближе к семейным авто, чем к внедорожникам, и что это значит для российских покупателей - разбираемся подробно.
Российские автолюбители давно следят за изменениями в сегменте кроссоверов, ведь именно такие машины становятся все более востребованными для повседневных поездок и редких выездов за город. Новый Jeep Cherokee 2026 года - пример того, как даже легендарные модели могут полностью сменить курс, чтобы соответствовать ожиданиям современных водителей. Теперь ставка сделана не на проходимость, а на комфорт, экономичность и стиль, что особенно актуально для тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и трассы.
Внешность: возвращение к истокам без лишней агрессии
Jeep решил отказаться от спорных экспериментов с дизайном и вернулся к классическим чертам, вдохновленным культовым Cherokee XJ. Кузов стал более прямолинейным, с крупными окнами и почти плоской крышей. Внешность теперь не кричит о внедорожных амбициях, а выглядит сдержанно и солидно. Семисекционная решетка радиатора осталась на месте, а фары стали чуть изящнее, но без излишней футуристичности. Черная нижняя часть кузова добавляет брутальности, но в целом автомобиль воспринимается как современный и практичный кроссовер, а не как игрушка для бездорожья.
Эксперты отмечают, что новый Cherokee не пытается выделяться броскими деталями, а его угловатость выглядит уместно и не перегружает образ. Для многих такой подход окажется выигрышным: машина не надоедает внешне и не устаревает морально через пару лет.
Салон: технологичность и уют на новом уровне
Внутри Jeep Cherokee произошла настоящая революция. Если раньше интерьер был простым и даже скучным, то теперь он может конкурировать с лучшими представителями класса. Перед водителем - цифровая приборная панель на 10,3 дюйма, а по центру - мультимедийный экран 12,3 дюйма. Важно, что Jeep не стал убирать все функции в меню: климат-контроль вынесен отдельными сенсорными клавишами, а громкость музыки регулируется привычной шайбой.
Пластик в нижней части салона не выглядит дешевым - его текстура приятна на ощупь. Сиденья мягкие и удобные, отлично подходят для дальних поездок. На втором ряду достаточно места даже для высоких пассажиров. Дизайнеры добавили ребристую структуру на панели и дверях, что делает интерьер визуально интереснее. Единственный спорный момент - необычная форма руля, к которой придется привыкать, особенно при маневрах в тесных дворах.
Гибридная силовая установка: экономия без жертв
Впервые за всю историю модели Jeep Cherokee получил гибридную силовую установку. Турбированный бензиновый мотор объемом 1,6 литра (177 л.с.) работает вместе с двумя электродвигателями, суммарно выдавая 210 л.с. Мощность передается через вариатор, а полный привод реализован с механической связью между осями, что выгодно отличает Cherokee от многих конкурентов с отдельным электромотором на задней оси.
Главное открытие - экономичность. Если раньше расход топлива у Cherokee редко опускался ниже 9,5 литров, то теперь в смешанном цикле обещают 6,4 литра, а в некоторых тестах - даже меньше 5,9 литра на 100 км. При этом динамика осталась спокойной: гибрид не провоцирует на резкие ускорения, но мощности хватает для уверенных обгонов и движения по трассе. Переходы между бензиновым и электрическим режимами происходят плавно и почти незаметно, а двигатель работает тише, чем ожидаешь от небольшого турбомотора.
Комфорт и управляемость: ставка на спокойствие
Jeep Cherokee 2026 года создан для тех, кто ценит комфорт выше всего. Подвеска мягкая, отлично справляется с ямами и неровностями, а шумоизоляция приятно удивляет - в салоне тихо даже на высоких скоростях. Руль легкий, но не слишком информативный, реакции на повороты спокойные, без намека на спортивность. Такой характер подойдет тем, кто ищет надежного спутника для ежедневных поездок, а не для активного драйва.
Единственный минус - на высоких оборотах двигатель становится заметно громче, что может раздражать в затяжных обгонах. Но для большинства владельцев это не станет критичным недостатком, ведь основная аудитория Cherokee - те, кто выбирает автомобиль для семьи и работы, а не для гонок.
Кстати, похожий сдвиг в сторону комфорта и практичности недавно продемонстрировала Mazda CX-5, о чем рассказывал владелец из Якутска в материале о реальных плюсах и минусах нового поколения.
Внедорожные возможности: городской характер с намеком на прошлое
Несмотря на явный уклон в сторону городской эксплуатации, Jeep не забыл о своих корнях. У нового Cherokee приличный дорожный просвет, стандартный полный привод и несколько внедорожных режимов, включая настройки для снега и грязи. Для легкого бездорожья этого достаточно: грунтовки, лесные тропы и мокрая трава не станут проблемой. Однако серьезных внедорожных подвигов ждать не стоит - защиты днища, внедорожных шин и понижающей передачи нет, а углы въезда и съезда хоть и улучшились, но все равно ограничивают возможности на сложном рельефе.
В будущем ожидается появление более «злой» версии с двухступенчатой раздаткой и блокировками, но пока Cherokee - это прежде всего городской кроссовер с возможностью иногда выбраться на природу.
Цены и доступность: сколько стоит новый Cherokee
Jeep Cherokee 2026 года представлен в пяти комплектациях: базовая версия стартует от 35 тысяч долларов (примерно 2,6 млн рублей), а топовая Overland - от 43 тысяч долларов (около 3,2 млн рублей). В России официальных продаж пока нет, но на классифайдах предлагают привезти машину под заказ - стоимость начинается от 6,4 млн рублей за свежий экземпляр.
Как отмечают специалисты, главным плюсом нового Cherokee стали сиденья - посадка действительно эталонная, что редко встретишь в этом сегменте. Для тех, кто ищет универсальный и комфортный кроссовер с узнаваемым стилем, новинка может стать интересной альтернативой привычным моделям.
Итоги: Cherokee меняет правила игры
Jeep Cherokee 2026 года - это не просто обновление, а смена философии. Модель стала ближе к семейным кроссоверам, сохранив при этом узнаваемый силуэт и отсылки к легендарному XJ. Теперь это автомобиль для города, трассы и редких выездов на природу, а не покоритель бездорожья. В сегменте, где конкуренция высока, Cherokee не уступает соперникам, но и не предлагает уникальных «фишек». Как пишет Autonews, новинка наверняка вызовет споры среди поклонников марки, но для большинства покупателей станет удачным выбором для повседневной жизни.
Похожие материалы Джип
01.04.2026, 12:43
Jeep Cherokee 2026: новая система открытия дверей с резервом на случай ЧП
В 2026 году Jeep Cherokee получил необычную систему электронного открытия дверей с резервным питанием. На фоне обсуждений безопасности таких решений производитель предложил альтернативу механике. Почему это важно для водителей и как это повлияет на рынок - в нашем материале.Читать далее
22.08.2025, 15:06
Jeep Cherokee шестого поколения представлен официально: гибридная силовая установка, новый дизайн и цены для рынка США
Компания Jeep официально представила шестую генерацию кроссовера Cherokee. Модель 2025 года получила гибридную силовую установку, кардинально новый дизайн в духе классических моделей и современный интерьер. Известны технические характеристики, оснащение и стартовые цены для американского рынка.Читать далее
30.05.2025, 08:02
Cherokee снова в деле: как выглядит новое поколение внедорожника от Jeep
Компания Jeep официально представила долгожданное шестое поколение Cherokee (K5), старт производства которого намечен на конец 2025 года. Покупателям предложат разные типы силовых установок – от традиционных ДВС до полностью электрических версий. Новинка займет нишу между Compass и Grand Cherokee.Читать далее
31.01.2025, 07:59
Jeep может навсегда отказаться от Cherokee: преемник получит новое имя
Концерн Stellantis объявил о скором выходе на рынок трех моделей Jeep под совершенно новыми именами. Это может означать, что компания не планирует возвращать в линейку кроссовер с названием Cherokee.Читать далее
27.07.2023, 08:02
Какие автомобили покинут российский рынок после 1 августа
Падение курса рубля и резкий рост ставок утильсбора вынудят отечественных дилеров пересмотреть ассортимент моделей, ввозимых по схеме параллельного импорта. Под сокращение попадут модели Hyundai, Kia и Jeep, а также большие кроссоверы BMW и Mercedes-Benz.Читать далее
23.03.2023, 22:36
Jeep Cherokee уходит в историю после 49 лет на конвейере
Легендарный внедорожник Jeep Cherokee, который в свое время спас компанию от разорения и стал образцом для подражания, отправлен в отставку. Компания официально подтвердила завершение производства.Читать далее
19.01.2023, 08:43
Владельцы Jeep 4xe возмущены тем, что электрический режим не работает на морозе
Владельцы гибридных внедорожников Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe планируют подать коллективный иск в суд на производителя за обман. Их автомобили, вопреки обещаниям, в мороз оказываются неполноценными.Читать далее
24.05.2021, 19:40
ТОП-5 полноприводных внедорожников до 500 тысяч рублей
Новый полноприводный внедорожник стоит немало. Но если вы хорошо разбираетесь в автомобилях и не боитесь трудностей, можно попробовать подобрать достойный вариант на вторичном рынке в бюджете до полумиллиона рублей.Читать далее
09.10.2019, 13:52
Euro NCAP проверил безопасность 4 новых моделей
Эксперты европейской комиссии Euro NCAP разбили на краш-тесте очередные четыре автомобиля. BMW 1-Series и BMW 3-Series заслужили пять звезд, а хэтчбек Peugeot 208 и кроссовер Jeep Cherokee – только четыре.Читать далее
02.11.2018, 17:37
Тест-драйв Jeep Cherokee: когда все сочетается
«Настоящему индейцу надо только одного/Да и этого немного, да почти что ничего». Слова из модной в конце 80-х песенки группы «Ноль» вкратце отображают суть актуального присутствия в России модели Cherokee. Читать далее
