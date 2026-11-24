Jeep Compass прошел двойной тест-драйв ADAC и показал настоящий запас хода

ADAC проверил Jeep Compass с мягким гибридом и электромотором: бензиновая версия расходует 6,5 л/100 км, а электрокар при заявленных 500 км прошел 368. Есть тонкости хода и зарядки, вопросы вызывает и салон.

ADAC проверил Jeep Compass с мягким гибридом и электромотором: бензиновая версия расходует 6,5 л/100 км, а электрокар при заявленных 500 км прошел 368. Есть тонкости хода и зарядки, вопросы вызывает и салон.

За 32 минуты на быстрой DC-станции электрический Compass получил запас хода примерно на 270 км. В тесте максимальная мощность зарядки составила 162 кВт, средняя при пополнении заряда с 10 до 80% - 100,2 кВт.

Но одной зарядной сессией картина не исчерпывается. С батареей нетто на 74 кВт·ч электромобиль показал в тесте ADAC расход 22,7 кВт·ч на 100 км и проехал 368 км. Заявленный запас по WLTP - 500 км; зимой, по оценке ADAC, он будет заметно меньше. Переднеприводная версия развивает 157 кВт, или 213 л.с., при крутящем моменте 344 Н·м. В британской спецификации этой модификации указаны максимальная скорость 179 км/ч и снаряженная масса 2185 кг. Бортовое зарядное устройство рассчитано на мощность 22 кВт.

Тестовый автомобиль был без полного привода. У топовой электрической версии установлена аккумулятор на 96 кВт·ч и дополнительный задний мотор. Суммарная мощность достигает 276 кВт, или 375 л.с., крутящий момент - 578 Н·м. Масса подобный модификации составляет 2347 кг; версия Overland 4xe имеет длину 4587 мм.

Электрический Compass относится к третьему поколению и построен на платформе Stellantis STLA Medium, которую используют также Peugeot 3008 и Opel Grandland. Колесная база составляет 2795 мм. Европейскую версию выпускают на заводе Stellantis в итальянском Мельфи; старт производства намечен на октябрь 2025 года. Платформа рассчитана и на гибридные силовые установки, и на полностью электрические.

Два привода - разные компромисс

Мягкий гибрид мощностью 107 кВт (145 л.с.) расходовал в том же цикле ADAC 6,5 л/100 км. Для трехцилиндрового мотора тест оценил результат лишь как удовлетворительный. Ниже 1500 об/мин двигатель заметно гудит, а после 2500 об/мин звучит громко и напряженно. Однако тяги для повседневной езды хватает: 28-сильный электромотор помогает при разгоне, и автомобиль часто отключает двигатель внутреннего сгорания.

Две силовые установки работают согласованно не всегда. На подъеме при легком нажатии на газ система может метаться между электрическим и бензиновым режимами. Вопросы остаются и к рулевому управлению: на малой скорости обратной связи мало, а в спортивном режиме руль тяжелеет, сохраняя синтетическое ощущение.

На трассе подвеска дает приемлемый комфорт. Но на медленном ходу поперечные стыки и неровности резко передаются в салон. Зато на загородной дороге в поворотах кузов не склонен к чрезмерным кренам.

По итогам теста общая оценка электрического Compass - 2,4, гибридного - 2,5. Электрическая версия получила 1,4 за силовую установку, гибрид - 2,6. За экологичность обе машины набрали по 3,1.

Место в классе и повседневная практичность

Compass построен на платформе Stellantis STLA Medium, общей с Citroën C5 Aircross. На ней же выпускают Opel Grandland и Peugeot 3008. Среди соперников - Škoda Karoq и Renault Symbioz; в том же конкурентном ряду находится VW Tiguan. В тесте участвовали 1.2 e-Hybrid FirstEdition DCT6 и Elektro First Edition.

У переднеприводной машины дорожный просвет достигает 20 см. Версии с полным приводом рассчитаны на более серьезные препятствия: углы въезда и съезда составляют 27 и 31 градус, угол рампы - 16 градусов. Глубина преодолеваемого брода - до 47 см. В оснащение входят режим «Select Terrain» и защита днища; предусмотрена и система помощи при спуске.

Длина кузова - 4,55 м. На заднем ряду удобно пассажирам ростом до 1,85 м, а замеры ADAC показали объем багажника 420 л. Со сложенными сиденьями он увеличивается до 1350 л. Высота погрузки - 79 см; отчасти ее компенсирует регулируемый по высоте пол.

В салоне установлены приборный экран диагональю 10,25 дюйма и центральный сенсорный дисплей на 16 дюймов. Быстрые клавиши внизу экрана открывают основные настройки. Долгое нажатие кнопки водительских ассистентов дает возможность выбрать персональный режим, в том числе отключить предупреждения о скорости и сходе с полосы.

По данным производителя, базовая цена тестовых комплектаций составляет 42 400 евро за гибрид и 50 400 евро за электромобиль. Гарантия на автомобиль - два года. В таблице характеристик указан багажник объемом 550 л, тогда как замеры ADAC дали 420 л. Это разные значения, смешивать их не стоит. В испытании масса гибрида составила 1664 кг, электрической версии - 2198 кг.

Среди результатов дорожных испытаний электромобилей есть и замеры Audi A2 e-tron. Там речь идет о другой модели и ее особенностях управляемости.

У электрического Compass паспортный расход WLTP составляет 17,5 кВт·ч на 100 км, а измеренный ADAC - 22,7. Для гибрида соответствующие показатели равны 5,6 л/100 км по WLTP и 6,5 л/100 км в тесте. Разница между паспортными и измеренными данными заметна у обеих версий.

В европейской линейке предусмотрен и Compass 1.6 PHEV: турбированный бензиновый двигатель развивает 150 PS, мощность электромотора - 92 кВт. Полезная емкость батареи составляет 17,9 кВт·ч, заявленный запас хода на электротяге - 92-94 км по WLTP. Это отдельная подключаемая гибридная модификация, не та, что испытал ADAC: в тесте участвовал мягкий гибрид.