Легендарная комплектация Sahara теперь доступна для пикапа Gladiator — чем удивит новинка

22 декабря 2025, 19:13
Jeep Gladiator 2026 впервые получил версию Sahara и стартует с 4,7 млн рублей
Jeep Gladiator 2026 впервые получил версию Sahara и стартует с 4,7 млн рублей
Jeep расширяет линейку Gladiator, добавляя культовую версию Sahara. Впервые за всю историю пикап получил этот статус. Новинка обещает сочетание комфорта и внедорожных возможностей. Цена стартует от 4,7 млн рублей. Подробности - в нашем материале.
В 1988 году американский бренд Jeep впервые представил комплектацию Sahara для своего внедорожника Wrangler. Эта версия сразу стала знаковой, ведь она объединила в себе не только прочность и проходимость, но и повышенный уровень комфорта, а также узнаваемый стиль. С тех пор Sahara стала синонимом особого статуса среди моделей Jeep, однако пикап Gladiator долгое время оставался в стороне от этой традиции.
Теперь ситуация изменилась: в 2026 году Gladiator наконец-то получит долгожданную версию Sahara. По информации autoevolution, производитель решил сделать такой подарок поклонникам марки к Рождеству, расширив возможности выбора для тех, кто ищет не просто утилитарный пикап, а автомобиль с яркой индивидуальностью и премиальными опциями.
Комплектация Sahara для Gladiator отличается не только внешними деталями, но и богатым оснащением. Внешне автомобиль выделяется фирменными элементами отделки, уникальными колесными дисками и особой цветовой палитрой. В салоне - улучшенные материалы отделки, современные мультимедийные системы и расширенный набор электронных помощников, что делает поездки более комфортными и безопасными.
Под капотом новинки - проверенные временем силовые агрегаты, которые обеспечивают отличную динамику и надежность на бездорожье. При этом инженеры уделили внимание и деталям, связанным с удобством эксплуатации: улучшена шумоизоляция, добавлены новые опции для хранения вещей, а также расширены возможности персонализации.
Стоимость Jeep Gladiator Sahara 2026 модельного года стартует с отметки 47 125 долларов, что в пересчете на российские рубли составляет примерно 3,7 миллиона. Это делает новинку привлекательной для тех, кто ценит не только практичность, но и стиль, а также хочет выделиться на дороге. Ожидается, что появление версии Sahara привлечет к Gladiator дополнительное внимание и позволит модели укрепить позиции на рынке пикапов.
Похожие материалы Джип
-
19.12.2025, 10:53
Jeep Gladiator Shadow Ops: новая версия пикапа с уникальными возможностями для бездорожья
Jeep представил специальную версию Gladiator Shadow Ops. Модель получила военный облик и уникальные опции. Производитель обещает нечто, чего нет у других среднеразмерных пикапов. Подробности о новинке держатся в секрете, но интрига уже создана.Читать далее
-
21.11.2025, 04:43
Jeep Gladiator 2026 года получил спецверсию Willys 41 в стиле военного M715
В 2026 году линейка Gladiator пополнится уникальной версией Willys 41. Дизайн вдохновлен армейским грузовиком M715. Новинка сочетает брутальность и эксклюзивные детали. Jeep возвращается к своим военным корням. Ожидается яркий дебют на рынке.Читать далее
-
25.09.2025, 06:38
Виртуальный Ford Bronco Raptor Pickup: новый вызов для Jeep Gladiator
В сети появились изображения необычного пикапа. Модель вызвала бурю обсуждений среди автолюбителей. Официальных планов по выпуску нет. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
23.09.2025, 07:21
Яркий фиолетовый цвет Reign возвращается для Jeep Wrangler и Gladiator 2026
В 2026 году Jeep готовит интересное обновление. Ожидается возвращение необычного цвета. Подробности о новинке держатся в секрете. Следите за развитием событий.Читать далее
-
23.09.2025, 06:01
Jeep отказался от выпуска гибридного пикапа Gladiator 4xe
Производитель изменил свои планы по выпуску новой модели Jeep Gladiator 4xe. Решение удивило многих поклонников марки. Подробности о причинах пока не раскрываются.Читать далее
-
10.12.2024, 07:41
Взгляните на идеальный внедорожник Апокалипсиса
Пожелавший остаться неизвестным VIP-клиент из Калифорнии заказал в тюнинг-ателье Apocalypse ядовито-зеленый пикап. Похожие исполинские внедорожники уже есть у баскетболистов Шакила О'Нила и Луки Дончича.Читать далее
-
09.02.2022, 07:12
Внедорожник Jeep опозорился на ледяном склоне: но есть новый герой (видео)
Блогер проверил, кто лучше поднимается по обледеневшей дороге: Jeep Gladiator или Tesla Model Y. Испытание выиграл электрический кроссовер, но были ли условия честными?Читать далее
-
21.04.2021, 14:53
ТОП-10 самых мощных пикапов, которые можно купить
Самые мощные пикапы поражают своей производительностью. В данной подборке расскажем о современных небольших грузовичках, которые присутствуют на мировом автомобильном рынке.Читать далее
-
30.03.2021, 00:07
ТОП-7 самых крутых шестиколесных машин для конца света
Лучшим автомобилем, чтобы пережить зомби-апокалипсис, мог бы стать американский броневик Oshkosh или российский «Атлет». Но и на базе гражданских автомобилей время от времени появляются достойные экземпляры.Читать далее
-
13.08.2020, 12:45
Jeep показал концепт Gladiator Farout с палаткой на крыше
Американский автоконцерн представил концепт, построенный на базе пикапа Gladiator. Кемпер получил приставку Farout, палатку на крыше и дизельный двигатель.Читать далее
Похожие материалы Джип
-
19.12.2025, 10:53
Jeep Gladiator Shadow Ops: новая версия пикапа с уникальными возможностями для бездорожья
Jeep представил специальную версию Gladiator Shadow Ops. Модель получила военный облик и уникальные опции. Производитель обещает нечто, чего нет у других среднеразмерных пикапов. Подробности о новинке держатся в секрете, но интрига уже создана.Читать далее
-
21.11.2025, 04:43
Jeep Gladiator 2026 года получил спецверсию Willys 41 в стиле военного M715
В 2026 году линейка Gladiator пополнится уникальной версией Willys 41. Дизайн вдохновлен армейским грузовиком M715. Новинка сочетает брутальность и эксклюзивные детали. Jeep возвращается к своим военным корням. Ожидается яркий дебют на рынке.Читать далее
-
25.09.2025, 06:38
Виртуальный Ford Bronco Raptor Pickup: новый вызов для Jeep Gladiator
В сети появились изображения необычного пикапа. Модель вызвала бурю обсуждений среди автолюбителей. Официальных планов по выпуску нет. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
23.09.2025, 07:21
Яркий фиолетовый цвет Reign возвращается для Jeep Wrangler и Gladiator 2026
В 2026 году Jeep готовит интересное обновление. Ожидается возвращение необычного цвета. Подробности о новинке держатся в секрете. Следите за развитием событий.Читать далее
-
23.09.2025, 06:01
Jeep отказался от выпуска гибридного пикапа Gladiator 4xe
Производитель изменил свои планы по выпуску новой модели Jeep Gladiator 4xe. Решение удивило многих поклонников марки. Подробности о причинах пока не раскрываются.Читать далее
-
10.12.2024, 07:41
Взгляните на идеальный внедорожник Апокалипсиса
Пожелавший остаться неизвестным VIP-клиент из Калифорнии заказал в тюнинг-ателье Apocalypse ядовито-зеленый пикап. Похожие исполинские внедорожники уже есть у баскетболистов Шакила О'Нила и Луки Дончича.Читать далее
-
09.02.2022, 07:12
Внедорожник Jeep опозорился на ледяном склоне: но есть новый герой (видео)
Блогер проверил, кто лучше поднимается по обледеневшей дороге: Jeep Gladiator или Tesla Model Y. Испытание выиграл электрический кроссовер, но были ли условия честными?Читать далее
-
21.04.2021, 14:53
ТОП-10 самых мощных пикапов, которые можно купить
Самые мощные пикапы поражают своей производительностью. В данной подборке расскажем о современных небольших грузовичках, которые присутствуют на мировом автомобильном рынке.Читать далее
-
30.03.2021, 00:07
ТОП-7 самых крутых шестиколесных машин для конца света
Лучшим автомобилем, чтобы пережить зомби-апокалипсис, мог бы стать американский броневик Oshkosh или российский «Атлет». Но и на базе гражданских автомобилей время от времени появляются достойные экземпляры.Читать далее
-
13.08.2020, 12:45
Jeep показал концепт Gladiator Farout с палаткой на крыше
Американский автоконцерн представил концепт, построенный на базе пикапа Gladiator. Кемпер получил приставку Farout, палатку на крыше и дизельный двигатель.Читать далее