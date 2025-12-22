Легендарная комплектация Sahara теперь доступна для пикапа Gladiator — чем удивит новинка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

22 декабря 2025, 19:13

Jeep расширяет линейку Gladiator, добавляя культовую версию Sahara. Впервые за всю историю пикап получил этот статус. Новинка обещает сочетание комфорта и внедорожных возможностей. Цена стартует от 4,7 млн рублей. Подробности - в нашем материале.

В 1988 году американский бренд Jeep впервые представил комплектацию Sahara для своего внедорожника Wrangler. Эта версия сразу стала знаковой, ведь она объединила в себе не только прочность и проходимость, но и повышенный уровень комфорта, а также узнаваемый стиль. С тех пор Sahara стала синонимом особого статуса среди моделей Jeep, однако пикап Gladiator долгое время оставался в стороне от этой традиции.

Теперь ситуация изменилась: в 2026 году Gladiator наконец-то получит долгожданную версию Sahara. По информации autoevolution, производитель решил сделать такой подарок поклонникам марки к Рождеству, расширив возможности выбора для тех, кто ищет не просто утилитарный пикап, а автомобиль с яркой индивидуальностью и премиальными опциями.

Комплектация Sahara для Gladiator отличается не только внешними деталями, но и богатым оснащением. Внешне автомобиль выделяется фирменными элементами отделки, уникальными колесными дисками и особой цветовой палитрой. В салоне - улучшенные материалы отделки, современные мультимедийные системы и расширенный набор электронных помощников, что делает поездки более комфортными и безопасными.

Под капотом новинки - проверенные временем силовые агрегаты, которые обеспечивают отличную динамику и надежность на бездорожье. При этом инженеры уделили внимание и деталям, связанным с удобством эксплуатации: улучшена шумоизоляция, добавлены новые опции для хранения вещей, а также расширены возможности персонализации.

Стоимость Jeep Gladiator Sahara 2026 модельного года стартует с отметки 47 125 долларов, что в пересчете на российские рубли составляет примерно 3,7 миллиона. Это делает новинку привлекательной для тех, кто ценит не только практичность, но и стиль, а также хочет выделиться на дороге. Ожидается, что появление версии Sahara привлечет к Gladiator дополнительное внимание и позволит модели укрепить позиции на рынке пикапов.

Упомянутые модели: Jeep Gladiator
Упомянутые марки: Jeep
