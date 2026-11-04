Внедорожный тюнинг по цене базы: как Jeep легализовал то, за что раньше штрафовали и требовали доплату

Монстр на 35-х колесах с мотором из прошлого: почему новый Jeep Gladiator 2027 может разочаровать фанатов скорости

Версия 2027 модельного года рассчитана на сложные маршруты. Здесь ставку сделали на технику, а не на прибавку мощности. Комплектация помогает увереннее двигаться вне асфальта. Стоимость в США стартует с отметки 44 095 долларов.

Версия 2027 модельного года рассчитана на сложные маршруты. Здесь ставку сделали на технику, а не на прибавку мощности. Комплектация помогает увереннее двигаться вне асфальта. Стоимость в США стартует с отметки 44 095 долларов.

Клиренс пикапа достигает 328 мм (12,9 дюйма), а угол въезда составляет 46,7 градуса: такая геометрия рассчитана на серьезные препятствия. Угол рампы равен 23,3 градуса, угол съезда составляет 26,7 градуса. Для Jeep Gladiator 2027 модельного года подготовили ограниченную серию 35-inch Tire Launch Edition с доработанным шасси. Это модернизированная версия существующего пикапа с рамной архитектурой, а не новое поколение.

Серию предлагают на базе комплектаций Willys, Rubicon и Rubicon X. В ее основу входят 35-дюймовые вседорожные шины, которые на заводе устанавливают на 17-дюймовые бронзовые диски, совместимые с системами beadlock. Раньше за такой комплект необходимо было доплачивать, теперь он входит в заводскую конфигурацию. Jeep называет установку 35-дюймовых шин прямо на заводе одним из самых востребованных улучшений. Заказы на ограниченную серию принимают в Северной Америке.

Из-за колес большего диаметра пришлось изменить подвеску и положение кузова относительно осей. Штатный лифт составляет примерно один дюйм. Усиленные мосты Dana и главная пара с передаточным отношением 4,56 рассчитаны на дополнительную нагрузку. Угол съезда равен 26,7 градуса. Вместе с увеличенным дорожным просветом, углом въезда 46,7 градуса и углом рампы 23,3 градуса это помогает пикапу преодолевать сложные участки бездорожья.

Дополнительную нагрузку на трансмиссию компенсируют усиленные мосты и измененная главная пара. Раздаточная коробка получила обновленный понижающий ряд, тормоза заменили на более мощные. Jeep распространяет заводскую гарантию на перечисленные узлы. Внедорожные доработки затронули ходовую часть, мосты, передаточное отношение и тормозную систему, но не мощность двигателя.

На бронзовые 17-дюймовые диски установлены системы бедлоков (beadlocks). С ними можно снизить давление в шинах и увеличить пятно контакта на сыпучем грунте. Кузов дополнили расширителями арок и капотом с воздухозаборником, а для буксировки предусмотрели новые крюки. Внешность украсила особая графика. У исполнения Rubicon появились дополнительные вентиляционные отверстия и измененный экстерьер.

Под капотом оставили атмосферный бензиновый мотор Pentastar V6 объемом 3,6 литра. Он развивает 285 л. с. (около 213 кВт) и 353 Н·м. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода. Инженеры, вероятно, хотели сохранить ресурс и надежность агрегата: форсировка могла бы сократить срок его службы.

Пикап перевозит до 780 кг груза и буксирует прицеп массой до 3,5 тонн. Специальная версия стоит от 44 095 долларов. В оснащение входят цифровой дисплей диагональю 7 дюймов, пассивный доступ и кожаный салон с подогревом сидений. Предусмотрены и внешняя розетка на 115 вольт, и развитые воздухозаборники. Для соответствующих версий Gladiator заявлена глубина преодолеваемого брода до 34 дюймов.