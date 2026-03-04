Самый мощный Jeep Gladiator в истории — что скрывает кастомный пикап с Hellephant и почему он вызвал ажиотаж

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 марта 2026, 04:48

Jeep Gladiator с мотором Hellephant: уникальный пикап, который меняет правила

Jeep Gladiator с мотором Hellephant: уникальный пикап, который меняет правила

Самый мощный Jeep Gladiator в истории — что скрывает кастомный пикап с Hellephant и почему он вызвал ажиотаж

Jeep Gladiator с мотором Hellephant: уникальный пикап, который меняет правила

2023 год принес на рынок необычный Jeep Gladiator, который получил не просто доработку, а настоящий инженерный вызов. В основе - редкий двигатель Hellephant, что делает этот пикап уникальным даже среди тюнингованных авто. Почему именно сейчас такие проекты становятся трендом и как они влияют на рынок - разбираемся в деталях.

2023 год принес на рынок необычный Jeep Gladiator, который получил не просто доработку, а настоящий инженерный вызов. В основе - редкий двигатель Hellephant, что делает этот пикап уникальным даже среди тюнингованных авто. Почему именно сейчас такие проекты становятся трендом и как они влияют на рынок - разбираемся в деталях.

В мире автомобилестроения иногда появляются проекты, которые не просто удивляют, а задают новые стандарты для целой индустрии. Ярким примером стал Jeep Gladiator AMW 100 Custom 2023 года. Обычный пикап превратился в настоящего монстра благодаря установке легендарного двигателя Hellephant.

Этот мотор — настоящая легенда в среде поклонников американских маслкаров. Его появление под капотом Gladiator стало событием, которое активно обсуждают не только фанаты марки Jeep, но и рыночные эксперты.

Путь к преображению начался со стандартного Jeep Gladiator, сошедшего с конвейера завода Stellantis в Огайо. Однако на этом сходство с серийной моделью заканчивается. Автомобиль попал в руки специалистов, решивших реализовать по-настоящему амбициозный проект. В результате под капотом оказался 7-литровый V8 Hellephant, выдающий более 1000 лошадиных сил. Ни один серийный пикап Jeep не обладал такой мощью, и теперь этот уникальный экземпляр способен на равных конкурировать даже с экстремальными спорткарами.

Подобные проекты становятся все более популярными в США, где кастомизация и индивидуальный подход к автомобилю давно стали частью культуры. Владельцы Jeep стремятся выделиться не только внешним видом, но и техническими характеристиками. В случае с Gladiator AMW 100 Custom речь идет не о простом тюнинге, а о полном переосмыслении возможностей модели. Такой подход требует не только серьезных финансовых вложений, но и глубоких инженерных знаний.

Эксперты отмечают, что появление подобных машин влияет на рынок не меньше, чем выход новых серийных моделей. Они становятся предметом жарких дискуссий на профильных форумах, собирают толпы зрителей на выставках и даже задают новые тенденции в сегменте пикапов. Неудивительно, что интерес к таким проектам растет, а их стоимость на вторичном рынке может превышать цену новых автомобилей премиум-класса.

Стоит отметить, что Jeep уже не впервые становится героем громких новостей благодаря мощным модификациям. Например, недавно на аукционе выставлялся редкий Wrangler Rubicon 392 с V8 HEMI, который, несмотря на весь свой потенциал, так и не нашел покупателя. Подробности этой истории можно найти в другом нашем материале о Jeep Wrangler Rubicon 392 с V8 HEMI и его судьбе на аукционе . Это лишь подтверждение того, что интерес к престижу и мощному Jeep не ослабевает, а рынок кастомных внедорожников продолжает расти.

Упомянутые модели: Jeep Gladiator
Упомянутые марки: Jeep, Dodge
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джип, Додж

Похожие материалы Джип, Додж

GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Ульяновск Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться