Jeep Grand Cherokee: как он появился и почему он стал таким популярным
Золотая середина
Надо сказать, с самого начала своего существования и до восьмидесятых годов практически все американские внедорожники были в первую очередь именно внедорожниками, наследниками армейского «Виллиса»: проходимыми, прочными и брутальными.
В этих самых восьмидесятых стало, однако, понятно, что, несмотря на наличие большого количества ценителей именно таких машин, многие потенциальные покупатели хотели бы… Скажем так, настоящий внедорожник, который, тем не менее, был бы действительно комфортным и имел бы красивый и с хорошими материалами отделки салон. Даже в самих США всё большее число людей начинало приобретать не «родные», а японские джипы, которые под такие пожелания подходили всё больше и больше. Чтобы не терять клиентов, компания Chrysler, как раз недавно купившая Jeep, пошла на весьма логичный шаг. Было решено создать новую модель внедорожника, который подошёл бы для подобной целевой аудитории.
Получилось? О, да!
Результатом стало появление в 1992-м году первого поколения Jeep Grand Cherokee. И эксперимент удался! Внешность нового Jeep всё ещё была «мужественной» и узнаваемой, но, всё же, гораздо менее «прямоугольной». Салон же вполне мог посоперничать с премиальными седанами того времени. Проходимость по сравнению с «Виллисоподобными» транспортными средствами несколько ухудшилась. Только вот большинству автовладельцев и таких возможностей хватало с большим запасом. Зато «Гранд» стал действительно намного мягче и комфортнее предшественников. Кроме всего прочего, Grand Cherokee получил несколько мощных двигателей – вплоть до шестицилиндрового объёмом почти шесть литров. Да, управляемость всё ещё была не такой как у легковушек, но они и не могла быть такой. И не должна: помним про целевую аудиторию. Люди, которые хотели быстро проходить виражи, изначально смотрели совсем на другие автомобили. А вот большей части водителей, тем более американских, которые любят ездить, в основном, спокойно, динамики, как и проходимости, хватало. В общем, затея удалась: Grand Cherokee стал этакой «золотой серединой», автомобилем, на котором можно было с комфортом ездить по городу всю неделю, а на выходных собрать кучу вещей и махнуть с друзьями куда-нибудь чёрт знает куда. И, чёрт возьми, это же был Jeep! Помимо шильдика легендарной марки, у него даже была та самая фальшрадиаторая решётка с узнаваемыми во всём мире семью прорезями.
Оценили и россияне
А что же в России? Появление «Гранда» как раз совпало со знаменитой эпохой в развитии страны, которую часто описывают известной фразой: «Это были девяностые». Железный занавес пал, и жителям теперь уже бывших союзных республик стали, наконец, доступны нормальные товары со всего мира, в том числе, и импортные автомобили. Кроме того, переход к адекватной рыночной экономике привёл к появлению огромного числа бизнесменов, стремившихся занять ещё совсем свободные ниши рынка. Часть этих новоявленных предпринимателей добилась успеха, то есть, у некоторого количества россиян появились деньги на приобретение дорогих вещей, в частности, машин.
Внедорожники в России оценили очень быстро, и причины тут были разные. Несомненно, сыграло своё роль плохое состояние дорог в целом. Понятно, что джипы с прочной ходовой гораздо больше подходят для езды по колдобинам и ямам. Многим большие и брутальные авто просто понравились. Кто-то, впрочем, покупал джип просто «для понту»: да, в то время очень распространены были стереотипы о том, какой должна быть «крутая тачка для настоящего мужика». Причём здесь важна была не только некоторая брутальность, но и роскошь.
В общем, в новой России Jeep Grand Cherokee с его хорошей проходимостью, красивым дизайном, весьма богатым салоном и престижным шильдиком очень быстро стал культовым автомобилем. Практически таким же культовым как Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz G-класса.
Что дальше?
В 1998-м появились «Гранды» второго поколения. Поговаривают, что при его создании инженеры пытались сделать автомобиль более «спокойным» и «тихим» в смысле внешности и имиджа. Но, несмотря на приложенные усилия, «пай-мальчиком» Grand Cherokee не стал. Да и слава Богу.
Совсем недавно, в конце 2021-го, в США начались продажи нового, уже пятого, поколения «Гранда». За прошедшие годы он стал ещё более цивилизованным и ещё более комфортным, но суть его не изменилась до сих пор. По проходимости это, конечно, не «Рубикон», но, всё-таки, вполне себе внедорожник, а не паркетник. Харизма и узнаваемость? Они всё ещё живее всех живых. Это – Jeep, и никаких сомнений здесь быть не может. И да, число прорезей на «мордочке» машины тоже осталось прежним.
Посмотреть объявления о продаже Jeep Grand Cherokee
- 8 950 000 РJeep Grand Cherokee 2021 в Москве
- 10 300 000 РJeep Grand Cherokee 2021 в Москве
- 6 765 000 РJeep Grand Cherokee 2021 в Москве
- 8 470 000 РJeep Grand Cherokee 2021 в Москве
- 9 150 000 РJeep Grand Cherokee 2021 в Москве
- 9 230 000 РJeep Grand Cherokee 2021 в Москве
- 2 890 000 РJeep Grand Cherokee 2013 в Москве
- 7 515 000 РJeep Grand Cherokee 2021 в Москве
- 8 840 000 РJeep Grand Cherokee 2021 в Москве
- 9 270 000 РJeep Grand Cherokee 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий