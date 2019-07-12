12 июля 2019, 11:44

Jeep Grand Cherokee получил спортивную версию

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Российские дилеры Jeep начали принимать заказы на спортивную версию кроссовера Cherokee S Limited. Автомобиль будет предлагаться по стартовой цене от 3 799 000 рублей.
Jeep Grand Cherokee получил спортивную версию
Jeep Grand Cherokee получил спортивную версию
Jeep Grand Cherokee получил спортивную версию
Jeep Grand Cherokee получил спортивную версию

Jeep Grand Cherokee
Выпускается с 1993 г.
Новый от 3 099 000 до 5 520 000 Р
Отзывов: 7
За эти деньги покупатели получат автомобиль, внешне похожий на «горячую» SRT-версию модели. В частности, кроссовер получит аналогичную отделку передней и задней части кузова, такие же пороги специальной формы и расширители колесных арок. Завершают образ 20-дюймовые колесные диски с полированными насадками на патрубках выпуска.

Салон спортивной версии отличают центральная консоль в цвете Piano Black, рулевое колесо с подогревом, особые передние сиденья с кожаной обивкой и функцией вентиляции. Также Cherokee S Limited имеет в своем распоряжении информационно-развлекательный комплекс Uconnect с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и навигатором, парктроники, камеру заднего вида, систему контроля «мертвых» зон, а также функцию помощи при выезде с парковки задним ходом.

В гамму моторов вседорожника вошли бензиновые агрегаты: 3-литровый V6 мощностью 238 л. с. и 5,7-литровый V8 с отдачей 352 силы. Правда, вариант с такой «начинкой» стоит уже 4 356 000 рублей. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат».


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Отзывы по теме
Форум Jeep Grand Cherokee
Цитата:| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, ...
Игнат Озеров
Форум Jeep Cherokee
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
Тарас
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
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Jeep Grand Cherokee получил спортивную версию
{{model_no_show_599}}За эти деньги покупатели получат автомобиль, внешне похожий на «горячую» SRT-версию модели. В частности, кроссовер получит аналогичную отделку передней и задней части кузова, такие же пороги специальной формы и расширители колесных арок. Завершают образ 20-дюймовые колесные диски с полированными насадками на патрубках выпуска.Салон спортивной версии отличают центральная консоль в цвете Piano Black, рулевое колесо с подогревом, особые передние сиденья с кожаной обивкой и функцией вентиляции. Также Cherokee S Limited имеет в своем распоряжении информационно-развлекательный комплекс Uconnect с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и навигатором, парктроники, камеру заднего вида, систему контроля «мертвых» зон, а также функцию помощи при выезде с парковки задним ходом.В гамму моторов вседорожника вошли бензиновые агрегаты: 3-литровый V6 мощностью 238 л. с. и 5,7-литровый V8 с отдачей 352 силы. Правда, вариант с такой «начинкой» стоит уже 4 356 000 рублей. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат».
2019-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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