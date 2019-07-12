12 июля 2019, 11:44
Jeep Grand Cherokee получил спортивную версию
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Российские дилеры Jeep начали принимать заказы на спортивную версию кроссовера Cherokee S Limited. Автомобиль будет предлагаться по стартовой цене от 3 799 000 рублей.
Jeep Grand Cherokee
Выпускается с 1993 г.
Новый от 3 099 000 до 5 520 000 Р
Отзывов: 7
Салон спортивной версии отличают центральная консоль в цвете Piano Black, рулевое колесо с подогревом, особые передние сиденья с кожаной обивкой и функцией вентиляции. Также Cherokee S Limited имеет в своем распоряжении информационно-развлекательный комплекс Uconnect с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и навигатором, парктроники, камеру заднего вида, систему контроля «мертвых» зон, а также функцию помощи при выезде с парковки задним ходом.
В гамму моторов вседорожника вошли бензиновые агрегаты: 3-литровый V6 мощностью 238 л. с. и 5,7-литровый V8 с отдачей 352 силы. Правда, вариант с такой «начинкой» стоит уже 4 356 000 рублей. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат».
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Цитата:| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, ...
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
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