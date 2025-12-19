Редкий случай: мощный внедорожник с пробегом продан по цене бюджетного седана – почему так произошло

Jeep Grand Cherokee SRT с V8 ушел дешевле новой Nissan Versa в США

В США на аукционе продан Jeep Grand Cherokee SRT 2018 года с V8 по цене новой Nissan Versa. Автомобиль имел ряд технических и косметических недостатков, а также большой пробег. Покупатель получил мощный внедорожник за сумму, сопоставимую с бюджетным авто. Почему цена оказалась такой низкой – разбираемся в деталях.

В США на онлайн-аукционе недавно завершились торги за Jeep Grand Cherokee SRT 2018 года выпуска с атмосферным V8, и итоговая цена удивила даже опытных автолюбителей. За этот внедорожник отдали всего 20 500 долларов — примерно столько стоит новый Nissan Versa, один из самых доступных автомобилей на рынке недвижимости.

Этот Grand Cherokee SRT не был в идеальном состоянии. В автомобиле выявлен целый ряд проблем: при торможении и медленном разгоне в трансмиссии иногда слышался подозрительный стук, система контроля слепых зон работала с перебоями, а в некоторых элементах обнаружена коррозия. Кроме того, на колесах были следы контакта с бордюрами, на левом заднем окне сломана декоративная накладка, а на правой задней двери - вмятина. В салоне отсутствовала одна из декоративных вставок на панели, обивка и пластик имели следы износа.

Пробег у этого Jeep был существенным - более 237 тысяч километров. Большую часть километража нынешний владелец намотал за три года, ежедневно ездя между Оклахомой-Сити и Хьюстоном. Машина побывала в небольшом ДТП на малой скорости весной 2024 года, после чего была восстановлена. Несмотря на это, автомобиль имеет безупречный титул и продается с двумя ключами и сервисной книжкой.

Под капотом у Grand Cherokee SRT установлен атмосферный 6,4-литровый HEMI V8, выдающий 475 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. В отличие от экстремального Trackhawk с компрессорным мотором, эта версия SRT ориентирована на баланс между динамикой и практичностью.

Оснащение у внедорожника впечатляет: премиальная аудиосистема Harman Kardon, панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних сидений с электроприводом, 20-дюймовые легкосплавные диски, тормоза Brembo, прицепное устройство с комплектом розеток и даже запасное колесо на легкосплавном диске. Единственное заметное изменение - виниловая пленка Battleship Grey, под которой скрывается оригинальный серый цвет Rhino и черный кожаный салон.

Покупка такого автомобиля - всегда компромисс между ценой, состоянием и возможными затратами на ремонт. Но для тех, кто мечтает о нынешней версии V8 и не боится вложений, этот Grand Cherokee SRT может стать альтернативным способом.

