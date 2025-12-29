Сможет ли 1800-сильный Jeep Trackhawk удивить даже самых искушенных фанатов скорости?

Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе

Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk изначально не нуждается в тюнинге, чтобы впечатлить - под капотом у него и так установлен знаменитый мотор Hellcat. С завода этот 6,2-литровый V8 с компрессором способен разогнать внедорожник до 97 км/ч всего за 3,5 секунды. Четверть мили стандартная версия проходит чуть больше чем за 11 секунд, а мощность составляет 707 л.с. и 875 Нм крутящего момента.

Однако энтузиасты не останавливаются на достигнутом. За последние годы появилось немало экстремальных версий Trackhawk, и теперь к ним добавился еще один уникальный экземпляр. Этот Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил настолько масштабные доработки, что его мощность выросла более чем вдвое - до невероятных 1800 л.с. на коленвале. Такой показатель встречается крайне редко даже среди суперкаров, не говоря уже о полноразмерных внедорожниках.

Главный вопрос - насколько эффективно удается реализовать такую мощь на практике? По данным замеров, разгон до 60 миль в час (97 км/ч) занимает 3,42 секунды. Это всего на доли секунды быстрее стоковой версии, но дальше начинается настоящее шоу. С 97 до 209 км/ч Trackhawk ускоряется за 3,77 секунды, а разгон с 161 до 241 км/ч занимает всего 3,62 секунды. Такие цифры больше характерны для гиперкаров, чем для семейных SUV.

Четверть мили этот Jeep проходит за 9,91 секунды, а на выходе достигает скорости 259 км/ч. Полмили внедорожник преодолевает за 14,86 секунды, разгоняясь до 316,3 км/ч. Еще один впечатляющий результат - разгон с 161 до 322 км/ч за 10,45 секунды. Это подтверждает, что после 100 км/ч этот Trackhawk превращается в настоящую ракету, оставляя большинство соперников далеко позади.

Интересно, что на старте разница с обычной версией не так велика - стандартный Trackhawk способен навязать борьбу до 60 миль в час. Но стоит стрелке спидометра перевалить за эту отметку, как доработанный внедорожник начинает стремительно набирать преимущество. Такой результат - наглядная демонстрация того, как грамотный тюнинг способен превратить даже крупный SUV в машину для рекордов на дрэг-стрипе.