Сможет ли 1800-сильный Jeep Trackhawk удивить даже самых искушенных фанатов скорости?

29 декабря 2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.
Jeep Grand Cherokee Trackhawk изначально не нуждается в тюнинге, чтобы впечатлить - под капотом у него и так установлен знаменитый мотор Hellcat. С завода этот 6,2-литровый V8 с компрессором способен разогнать внедорожник до 97 км/ч всего за 3,5 секунды. Четверть мили стандартная версия проходит чуть больше чем за 11 секунд, а мощность составляет 707 л.с. и 875 Нм крутящего момента.
Однако энтузиасты не останавливаются на достигнутом. За последние годы появилось немало экстремальных версий Trackhawk, и теперь к ним добавился еще один уникальный экземпляр. Этот Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил настолько масштабные доработки, что его мощность выросла более чем вдвое - до невероятных 1800 л.с. на коленвале. Такой показатель встречается крайне редко даже среди суперкаров, не говоря уже о полноразмерных внедорожниках.
Главный вопрос - насколько эффективно удается реализовать такую мощь на практике? По данным замеров, разгон до 60 миль в час (97 км/ч) занимает 3,42 секунды. Это всего на доли секунды быстрее стоковой версии, но дальше начинается настоящее шоу. С 97 до 209 км/ч Trackhawk ускоряется за 3,77 секунды, а разгон с 161 до 241 км/ч занимает всего 3,62 секунды. Такие цифры больше характерны для гиперкаров, чем для семейных SUV.
Четверть мили этот Jeep проходит за 9,91 секунды, а на выходе достигает скорости 259 км/ч. Полмили внедорожник преодолевает за 14,86 секунды, разгоняясь до 316,3 км/ч. Еще один впечатляющий результат - разгон с 161 до 322 км/ч за 10,45 секунды. Это подтверждает, что после 100 км/ч этот Trackhawk превращается в настоящую ракету, оставляя большинство соперников далеко позади.
Интересно, что на старте разница с обычной версией не так велика - стандартный Trackhawk способен навязать борьбу до 60 миль в час. Но стоит стрелке спидометра перевалить за эту отметку, как доработанный внедорожник начинает стремительно набирать преимущество. Такой результат - наглядная демонстрация того, как грамотный тюнинг способен превратить даже крупный SUV в машину для рекордов на дрэг-стрипе.
Похожие материалы Джип
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
14.11.2025, 19:52
Jeep отзывает более 110 тысяч гибридных Wrangler и Grand Cherokee в США из-за проблем с двигателем
Jeep вновь сталкивается с масштабным отзывом своих гибридных моделей. На этот раз под вопросом безопасность двигателей. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности о причинах и последствиях – в нашем материале. Не пропустите важную информацию для владельцев Wrangler и Grand Cherokee.Читать далее
-
10.11.2025, 06:51
Виртуальный тюнинг Jeep Grand Cherokee Trackhawk: черный стиль и агрессия в деталях
Этот Jeep Grand Cherokee Trackhawk поражает своим темным обликом. Виртуальный тюнинг делает его по-настоящему уникальным. Дизайн вдохновлен атмосферой ночного города. Узнайте, почему этот проект обсуждают автолюбители. Не пропустите детали необычного стиля.Читать далее
-
02.11.2025, 06:04
Сравнение нового Jeep Grand Cherokee 2026 с конкурентами: что изменилось с мотором Hurricane
Jeep Grand Cherokee 2026 выходит на рынок с новым мотором Hurricane. Модель обещает изменить баланс сил в сегменте. Какие сюрпризы готовит обновленный внедорожник? Сравниваем его с главными конкурентами. Узнайте, что ждет поклонников марки в ближайшем будущем.Читать далее
-
28.10.2025, 18:51
Jeep Grand Cherokee 2026 года удивил новым турбомотором и свежими технологиями
Jeep Grand Cherokee 2026 года выходит на рынок с неожиданным обновлением. Модель получила современный турбированный двигатель. Производитель обещает улучшенную динамику и экономичность. Подробности о переменах держатся в секрете. Узнайте, что еще изменилось в популярном внедорожнике.Читать далее
-
23.10.2025, 12:28
Goodyear представила три новые вседорожные шины для разных типов авто
Компания анонсировала свежие разработки для разных автомобилей. Новинки обещают улучшенные характеристики. Подробности о новых моделях и их особенностях читайте далее.Читать далее
-
22.10.2025, 20:43
Jeep Grand Cherokee Trackhawk и BMW X3 устроили дуэль на четверть мили
Два мощных кроссовера встретились на трассе. Их заезд удивил даже опытных зрителей. Итоги гонки оказались неожиданными. Кто же стал настоящим монстром скорости?Читать далее
-
07.10.2025, 07:51
Обновленный Jeep Grand Cherokee 2026 раскрывает все секреты внешности и салона
Jeep готовит обновление для Grand Cherokee. В сети появились первые изображения новинки. Ожидаются перемены в экстерьере и салоне. Подробности пока держатся в секрете. Следите за развитием событий.Читать далее
-
30.09.2025, 11:02
Стоит ли покупать Jeep Grand Cherokee ZJ: опыт российских владельцев
Владельцы делятся впечатлениями о культовом внедорожнике. Мнения разделились. Неожиданные нюансы эксплуатации. Решение о покупке требует взвешенного подхода.Читать далее
-
11.09.2025, 08:40
Jeep отзывает Grand Cherokee 4xe из-за сбоя в системе гибрида
Внедорожники Grand Cherokee 4xe попали под сервисную акцию. Причина — программный сбой в системе управления гибридом. Владельцы получат уведомления осенью. Решение проблемы пока не объявлено.Читать далее
Похожие материалы Джип
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
14.11.2025, 19:52
Jeep отзывает более 110 тысяч гибридных Wrangler и Grand Cherokee в США из-за проблем с двигателем
Jeep вновь сталкивается с масштабным отзывом своих гибридных моделей. На этот раз под вопросом безопасность двигателей. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности о причинах и последствиях – в нашем материале. Не пропустите важную информацию для владельцев Wrangler и Grand Cherokee.Читать далее
-
10.11.2025, 06:51
Виртуальный тюнинг Jeep Grand Cherokee Trackhawk: черный стиль и агрессия в деталях
Этот Jeep Grand Cherokee Trackhawk поражает своим темным обликом. Виртуальный тюнинг делает его по-настоящему уникальным. Дизайн вдохновлен атмосферой ночного города. Узнайте, почему этот проект обсуждают автолюбители. Не пропустите детали необычного стиля.Читать далее
-
02.11.2025, 06:04
Сравнение нового Jeep Grand Cherokee 2026 с конкурентами: что изменилось с мотором Hurricane
Jeep Grand Cherokee 2026 выходит на рынок с новым мотором Hurricane. Модель обещает изменить баланс сил в сегменте. Какие сюрпризы готовит обновленный внедорожник? Сравниваем его с главными конкурентами. Узнайте, что ждет поклонников марки в ближайшем будущем.Читать далее
-
28.10.2025, 18:51
Jeep Grand Cherokee 2026 года удивил новым турбомотором и свежими технологиями
Jeep Grand Cherokee 2026 года выходит на рынок с неожиданным обновлением. Модель получила современный турбированный двигатель. Производитель обещает улучшенную динамику и экономичность. Подробности о переменах держатся в секрете. Узнайте, что еще изменилось в популярном внедорожнике.Читать далее
-
23.10.2025, 12:28
Goodyear представила три новые вседорожные шины для разных типов авто
Компания анонсировала свежие разработки для разных автомобилей. Новинки обещают улучшенные характеристики. Подробности о новых моделях и их особенностях читайте далее.Читать далее
-
22.10.2025, 20:43
Jeep Grand Cherokee Trackhawk и BMW X3 устроили дуэль на четверть мили
Два мощных кроссовера встретились на трассе. Их заезд удивил даже опытных зрителей. Итоги гонки оказались неожиданными. Кто же стал настоящим монстром скорости?Читать далее
-
07.10.2025, 07:51
Обновленный Jeep Grand Cherokee 2026 раскрывает все секреты внешности и салона
Jeep готовит обновление для Grand Cherokee. В сети появились первые изображения новинки. Ожидаются перемены в экстерьере и салоне. Подробности пока держатся в секрете. Следите за развитием событий.Читать далее
-
30.09.2025, 11:02
Стоит ли покупать Jeep Grand Cherokee ZJ: опыт российских владельцев
Владельцы делятся впечатлениями о культовом внедорожнике. Мнения разделились. Неожиданные нюансы эксплуатации. Решение о покупке требует взвешенного подхода.Читать далее
-
11.09.2025, 08:40
Jeep отзывает Grand Cherokee 4xe из-за сбоя в системе гибрида
Внедорожники Grand Cherokee 4xe попали под сервисную акцию. Причина — программный сбой в системе управления гибридом. Владельцы получат уведомления осенью. Решение проблемы пока не объявлено.Читать далее