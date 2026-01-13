Юбилейная версия Wrangler удивит необычным интерьером – что еще скрывает новинка?

13 января 2026, 07:16
Jeep отмечает 85-летие выпуском Wrangler 2026 с клетчатыми сиденьями
Jeep представил особую версию Wrangler 2026 года. Модель посвящена 85-летию легендарного бренда. В салоне появились клетчатые вставки на сиденьях. Стоимость выше обычной версии на 710 долларов. Какие еще сюрпризы подготовил производитель?
К 85-летию бренда Jeep выпустил особую юбилейную версию внедорожника Wrangler 2026 модельного года на базе комплектации Sport S. Эта модель сочетает в себе современные решения и уважение к наследию марки, что подчеркивается уникальными деталями экстерьера и особыми клетчатыми вставками на сиденьях, отсылающими к историческим моделям.
Юбилейная версия предлагается с небольшой доплатой, которая компенсируется расширенным стандартным оснащением. В него включены премиальная аудиосистема Alpine и пакет дополнительных опций.
Помимо визуальных отличий, эта модель сохраняет верность традициям, являясь символом приключений и наследия бренда. При этом она не лишена современных технологий: салон оснащен мультимедийным комплексом с актуальными функциями, а материалы отделки стали еще качественнее.
С технической точки зрения внедорожник полностью соответствует базовой комплектации Sport S, используя проверенные силовые агрегаты и систему полного привода. Это обеспечивает баланс между надежностью, унаследованной от классических моделей, и современными требованиями к комфорту и безопасности.
Выпуск юбилейного Wrangler — это не просто маркетинговый шаг, а дань уважения к истории и ценностям бренда. В эпоху однотипных кроссоверов Jeep продолжает подчеркивать индивидуальность и свою легендарную историю, что находит живой отклик у поклонников по всему миру.
