Jeep отзывает машины из-за риска пожара - что делать владельцам сейчас

10 июня 2026, 08:43
Jeep отзывает 1,3 млн машин из-за риска пожара: какие модели попали под сервисную кампанию
Jeep отзывает 1,3 млн машин из-за риска пожара: какие модели попали под сервисную кампанию
Stellantis начал масштабный отзыв Jeep по всему миру: под угрозой более миллиона внедорожников и пикапов последних лет выпуска. Мало кто знает, но проблема может коснуться даже припаркованных авто. Какие модели попали под сервисную акцию, что советуют специалисты и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.
Российских владельцев Jeep ждет важная новость: крупнейший автоконцерн Stellantis объявил о глобальном отзыве более 1,3 млн автомобилей из-за риска возгорания. Это решение напрямую затрагивает тех, кто использует популярные модели Jeep Wrangler и Jeep Gladiator последних лет выпуска. Причина - выявленный дефект в электропроводке, который может привести к пожару даже на стоянке.
Как сообщает Autonews, под сервисную кампанию попали Jeep Wrangler и Jeep Gladiator 2021-2025 годов. Основная часть машин находится в США, но отзыв затрагивает и Канаду, Мексику, а также другие страны, включая Россию. В общей сложности речь идет о более чем миллионе внедорожников и пикапов, что делает эту акцию одной из крупнейших для бренда за последние годы.
Проблема связана с электрическим соединением в проводке насоса электрогидравлического усилителя руля. В отдельных случаях неисправность может вызвать перегрев материалов рядом с узлом, что приводит к возгоранию. По данным компании, уже зафиксировано не менее 72 случаев пожара, связанных с этим дефектом, а также один случай травмирования человека. В Stellantis подчеркивают: до устранения проблемы владельцам рекомендуется парковать автомобили только на открытых площадках и держать их подальше от зданий и других машин.
В рамках сервисной кампании специалисты проведут диагностику и при необходимости заменят жгут проводов или сам насос усилителя. Stellantis обещает ускорить процесс и завершить подготовку решения не позднее июля. Американские регуляторы также проявили интерес к ситуации: еще в сентябре 2024 года Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) начало расследование по почти 800 тысячам Jeep Wrangler и Gladiator, подозревая, что перегрев проводки может привести к пожару даже при выключенном зажигании.
Любопытно, что изначально расследование закрыли из-за малого числа инцидентов, но в августе 2024 года его возобновили, когда количество случаев стало расти. За год специалисты Stellantis проводили сложные исследования: выкупали автомобили, анализировали детали, использовали компьютерную томографию и рентген, чтобы точно определить причину неисправности. Такой подход подчеркивает серьезность проблемы и масштаб работы, которую предстоит выполнить.
Для российских автовладельцев важно помнить: отзывные кампании - не редкость даже для крупных брендов. Например, недавно эксперты анализировали, как меняется ситуация на рынке новых автомобилей и какие последствия это может иметь для покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о динамике российского авторынка. В случае с Jeep, своевременное обращение к дилеру и выполнение рекомендаций производителя помогут избежать серьезных последствий и сохранить безопасность.
В завершение стоит добавить: Jeep Wrangler и Jeep Gladiator остаются востребованными моделями на мировом рынке, несмотря на текущие сложности. Stellantis объединяет 14 автомобильных марок, включая Opel, Peugeot, Citroёn, Alfa Romeo, Maserati, Ram и Fiat. Подобные масштабные сервисные кампании - часть глобальной практики по обеспечению безопасности и доверия клиентов. Владельцам Jeep стоит внимательно следить за обновлениями и не откладывать визит в сервисный центр при получении уведомления об отзыве.
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