Jeep отзывает в России Grand Cherokee
Более 10 тыс. Jeep Grand Cherokee, которые были проданы в России, отправят на ремонт. Причина кроется в неправильно установленном брызгозащитном кожухе тормозного усилителя.
Под сервисную кампанию попадают автомобили, выпущенные в период с ноября 2011 года по сентябрь 2014-го. Дефект может вызвать коррозию и дать возможность воде проникнуть внутрь тормозного усилителя.
Список потенциально дефектных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта. В рамках отзыва специалисты проверят, насколько правильно установлен брызгозащитный кожух тормозного усилителя и, при необходимости, бесплатно заменят и установят новый кожух.
Комплектации и технические характеристики
|Jeep Grand Cherokee 3.6 AT
|Год выпуска, с
|2013
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|286 / 210 при 6350
|Объем двигателя
|3604
|Тип трансмисии
|автомат 8
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.3
|Загородный цикл
|8.2
|Смешанный цикл
|10.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, что ничего ...
Новость хоть и старая, но "Среднеразмерный внедорожник Jeep Grand Cherokee впервые появился в 1999 году" а как же "Гранды" в лихие 90-е??? с 92-го года??!!!
Кто знает когда выйдет новая модельCamry?
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