18 декабря 2017, 17:54

Jeep отзывает в России Grand Cherokee

Более 10 тыс. Jeep Grand Cherokee, которые были проданы в России, отправят на ремонт. Причина кроется в неправильно установленном брызгозащитном кожухе тормозного усилителя.
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Под сервисную кампанию попадают автомобили, выпущенные в период с ноября 2011 года по сентябрь 2014-го. Дефект может вызвать коррозию и дать возможность воде проникнуть внутрь тормозного усилителя.

Список потенциально дефектных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта. В рамках отзыва специалисты проверят, насколько правильно установлен брызгозащитный кожух тормозного усилителя и, при необходимости, бесплатно заменят и установят новый кожух.

Комплектации и технические характеристики

Jeep Grand Cherokee 3.6 AT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин286 / 210 при 6350
Объем двигателя3604
Тип трансмисииавтомат 8
Приводполный
Городской цикл14.3
Загородный цикл8.2
Смешанный цикл10.4
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Jeep Grand Cherokee
| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, что ничего ...
Игнат Озеров
Chrysler отзывает 28 000 кроссоверов!
Новость хоть и старая, но "Среднеразмерный внедорожник Jeep Grand Cherokee впервые появился в 1999 году" а как же "Гранды" в лихие 90-е??? с 92-го года??!!!
Шурик
Chrysler представляет в России семь новых моделей
Кто знает когда выйдет новая модельCamry?
Дима
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Jeep отзывает в России Grand Cherokee
Под сервисную кампанию попадают автомобили, выпущенные в период с ноября 2011 года по сентябрь 2014-го. Дефект может вызвать коррозию и дать возможность воде проникнуть внутрь тормозного усилителя.Список потенциально дефектных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта. В рамках отзыва специалисты проверят, насколько правильно установлен брызгозащитный кожух тормозного усилителя и, при необходимости, бесплатно заменят и установят новый кожух.
2017-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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